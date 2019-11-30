В Алматы появился баннер "Ел басынан шіриді" ("Страна гниет с головы")

14:30 02.12.2019

В Алматы неизвестные вывесили баннер, содержащий явную игру слов с отсылкой к титулу бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - "елбасы" ("лидер нации").



Баннер с надписью на казахском языке "Ел басынан шіриді" ("Страна гниет с головы"), по сообщениям, появился на пересечении улиц Шаляпина и Саина 1 декабря. Эта дата в календаре официально указана как День первого президента и объявлена выходным днем.



Никто не заявил ответственность за появление данного баннера, однако оппозиционная группа Rukh2k19 опубликовала в Instagram короткое видео, где виден вывешенный через пешеходный мост над проезжей частью дороги данный баннер с хэш-тегом #qazaqkoktemi (казахская весна).









Критики приравнивают День первого президента к проявлению культа личности 79-летнего Назарбаева, сторонники называют праздник "данью уважения" первому президенту страны. Титул "елбасы" ("лидер нации") Назарбаеву лояльный парламент присудил в 2010 году. Данный титул дает Назарбаеву и членам его семьи пожизненный иммунитет от любого гражданского или уголовного преследования.



Назарбаев, пришедший к власти в Казахстане еще до распада Советского Союза в 1991 году, в минувшем марте объявил об уходе в отставку, однако сохранил в руках значительную власть. 79-летний Назарбаев, председатель партии "Нур Отан", доминирующей на политическом поле страны, является пожизненным председателем Совета безопасности Казахстана - конституционного органа, с которым президент согласовывает назначения на ключевые посты в государстве.