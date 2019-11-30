Парламент (Милли Меджлис) Азербайджана саморазогнан за ненадобностью

14:55 02.12.2019

Такое решение принято для поддержки курса главы государства на реформы и кадровые преобразования.



Милли Меджлис (парламент) Азербайджана объявил на специальном заседании в понедельник о самороспуске, решение было принято депутатами законодательного органа после инициативы правящей партии распустить парламент с целью поддержания курса реформ главы государства, сообщает РИА Новости.

Специальное заседание парламента под председательством спикера Милли Меджлиса Октая Асадова состоялось в понедельник, на повестку дня был вынесен вопрос о самороспуске законодательного органа по инициативе правящей партии "Новый Азербайджан".

Вопрос был поставлен на голосование парламентариев. Депутаты проголосовали "за". Тем самым по итогам голосования было принято решение о самороспуске парламента. Решение о проведении досрочных парламентских выборов примет президент.

Ранее политический совет правящей партии "Новый Азербайджан" провел заседание, на котором депутатам рекомендовали выступить с инициативой о роспуске парламента. Зампредседателя, исполнительный секретарь правящей партии Али Ахмедов заявил, что такое решение принято для поддержки курса главы государства на реформы и кадровые преобразования. Источник в парламенте сообщил РИА Новости, что решение о самороспуске законодательного органа примут на специальном заседании в понедельник.

Проведение специального заседание второго декабря подтвердил позже спикер парламента.

Парламент Азербайджана состоит из 125 депутатов, большинство депутатских мандатов у правящей партии. Очередные парламентские выборы были должны состояться в Азербайджане в ноябре 2020 года.