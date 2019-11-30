Понторез глянца. Казахский олиграх Байтасов решил выпускать журнал "Forbes Uzbekistan"

15:40 02.12.2019

Forbes будет выпускаться в Узбекистане

Казахстанский бизнесмен, издатель Forbes Kazakhstan и Forbes Georgia Арманжан Байтасов сообщил об открытии журнала Forbes Uzbekistan. Выпуск первого номера намечен на март.



Известный казахстанский бизнесмен, издатель Forbes Kazakhstan и Forbes Georgia Арманжан Байтасов сообщил о получении права на издание журнала Forbes Uzbekistan.

В интервью Forbes Kazakhstan он сообщил, что выпуск первого номера журнала намечен на март следующего года. По словам бизнесмена, открытие издания в Узбекистане очень актуально, поскольку страна сейчас становится очень перспективной с точки зрения ведения бизнеса.

"Те изменения, которые происходят сейчас в экономике соседней страны, тот посыл, который дает руководство Узбекистана мировому бизнесу, вызывают большой интерес. Предприниматели нацелены на то, что страна будет открываться и развиваться так же активно, как и в последние месяцы", - отметил Арманжан Байтасов.

Редакция издания будет располагаться в Ташкенте. Читателям будут доступны две версии - сайт и журнал. Печатная версия пока будет издаваться на русском языке, а сайт сразу начнет работать на двух языках, узбекском и русском.

Арманжан Байтасов добавил, что в Узбекистане будет также открыта деловая площадка Forbes Club.