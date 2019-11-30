На кого шпионствуем? Уроженец Ашхабада экс-депутат РосДумы и комсорг Единой России Шлегель легализовался на ПМЖ в Германии

16:44 02.12.2019

Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель получил гражданство Германии

Ведомости 02 декабря 15:07



Бывший комиссар молодежного движения "Наши" и экс-депутат Госдумы Роберт Шлегель весной 2019 г. получил гражданство Германии, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.

По данным издания, Шлегель живет в Мюнхене и работает в компании Acronis, занимающейся информационной безопасностью. В материале отмечается, что после вопросов газеты руководство Шлегеля временно отстранило его от работы. Компания Acronis заявила, что у Шлегеля не было доступа к данным клиентов, но начала проверку в отношении него.

Сам бывший депутат сообщил изданию, что "разочаровался в политике". По словам Шлегеля, его взгляды сильно изменились и теперь он "обычный человек с необыкновенным жизненным опытом". "Я хочу, чтобы мои дети росли в Германии", – отметил он.

Шлегель был пресс-секретарем движения "Наши" в 2006–2007 гг. Он был одним из создателей студии "Белый Свет", которая снимала агитационные видеоролики. С 2007 по 2016 г. Шлегель был депутатом Госдумы от партии "Единая Россия". Он разрабатывал поправки к законопроекту "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", а также поддерживал принятие закона, запрещающего иностранцам усыновлять сирот из России.

Шлегель родился в Ашхабаде в семье потомков поволжских немцев, сосланных в Туркмению. В 2018 г. он снял документальный фильм об истории российских немцев и своей семьи.