Адский трип. Старший зять Елбасы подписал "Дорожную карту по реализации меморандума о сотрудничестве" между партией Нур-Отан и НПП Атамекен...

18:12 02.12.2019

Нигматулин и Кулибаев подписали Дорожную карту сотрудничества на 2020 год

Депутатский корпус тесно взаимодействует с "Атамекеном" при рассмотрении законопроектов, затрагивающих интересы отечественного бизнес-сообщества, всегда изучает позицию Национальной палаты и входящих в нее бизнес-ассоциаций.



Сегодня в Мажилисе Спикер Палаты, руководитель фракции партии "Nur Otan" Нурлан Нигматулин и Председатель Президиума НПП "Атамекен" Тимур Кулибаев подписали Дорожную карту по реализации Меморандума о сотрудничестве между партией "Nur Otan" и НПП "Атамекен" на 2020 год, сообщает zakon.kz.

Депутатский корпус тесно взаимодействует с "Атамекеном" при рассмотрении законопроектов, затрагивающих интересы отечественного бизнес-сообщества, всегда изучает позицию Национальной палаты и входящих в нее бизнес-ассоциаций.



Говоря о важности поддержки отечественного предпринимательства, Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин подчеркнул, что бизнес в Казахстане активно развивается благодаря поддержке и особому вниманию к этому сектору экономики Первого Президента страны-Елбасы Нурсултана Назарбаева и сегодняшним направлениям политики Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Напомнив, что в 2017 году между партией "Nur Otan" и НПП "Атамекен" была подписана Дорожная карта по реализации Меморандума о сотрудничестве в рамках Планов законопроектных работ Правительства Казахстана на 2017-2018 годы, Спикер Мажилиса отметил, что все поставленные задачи были реализованы.

Согласно же новому подписанному документу в течение следующего года мажилисмены-нуротановцы и предприниматели намерены развивать свое сотрудничество по 9 основным направлениям.



Прежде всего, это защита бизнеса и противодействие коррупции, совершенствование фискальной и бюджетной политики. Отдельное внимание уделяется государственным закупкам, а также поддержке отечественных товаропроизводителей. Среди приоритетов - решение проблем в сфере архитектурной, градостроительной, строительной деятельности и земельных отношений. Кроме того, это решение проблем в сфере государственно-частного партнерства, развитие бизнеса на селе, развитие человеческого капитала. Предполагается усилить ответственность бизнеса перед потребителями.



- В предстоящем году перед нами стоят большие, серьезные задачи, и мы должны оперативно их решать, чтобы выполнить все поручения руководства Казахстана по улучшению бизнес-климата в стране, - подчеркнул Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин.