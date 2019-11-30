Британка Саида Алетаха (боец МММ в хиджабе) умерла от побоев в ринге

18:27 02.12.2019

Девушка, выходившая на бои MMA в хиджабе, скончалась на турнире в Великобритании



26-летняя британка иранского происхождения Саида Саи Алетаха скончалась после поражения на любительском турнире по MMA в Великобритании. Соревнования Fast and Furious Fight состоялись 16 ноября в Саутгемптоне, сообщает MMAJunkie.

17 ноября Саиду госпитализировали, ее состояние было крайне тяжелым. Позже она скончалась.



Организаторы турнира выразили соболезнования родным девушки. По их словам, во время поединка работали медики, которые сделали все, чтобы оказать помощь спортсменке.



В местной полиции сообщили, что проводится расследование обстоятельств этой трагедии.

Саида жила и занималась боевыми искусствами в Англии, но родилась в Иране. Хиджаб спортсменка надевала как на тренировки, так и на поединки.