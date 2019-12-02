Куда исчезли караваны мигрантов из Центральной Америки?

19:38 02.12.2019

Более 70 тыс. просителей убежища в США теперь дожидаются своей участи в Мексике и у себя на родине



Об авторе: Ирина Ивановна Акимушкина – доцент кафедры американских исследований РГГУ, кандидат исторических наук.

2.12.2019



Еще несколько месяцев назад все мировые телеканалы и информагентства чуть ли не ежедневно транслировали душераздирающие репортажи с американо-мексиканской границы о десятках тысяч замученных тяжелой неволей мигрантов (главным образом из стран Центральной Америки), которые рвались в США за лучшей жизнью и светлым будущим для своих детей. В это же время по дорогам центральноамериканских государств и Мексики брели многотысячные караваны решительно настроенных на "прорыв в свободную Америку" людей, среди которых большинство составляли женщины и малолетние дети.

И вот вдруг все это куда-то исчезло. Нет больше ни репортажей, ни сюжетов о пролезающих под металлическими заборами на границе подростках, ни массовых митингов правозащитников, обвинявших еще совсем недавно президента США в бесчеловечности и нарушении прав "простых мигрантов", которым от богатой и сытой Америки нужно только одно: поделиться хотя бы немногим из своего богатства в обмен на любой труд и безопасность для семей, ищущих в ней убежища от насилия и безнадеги.



Что же на самом деле случилось за эти месяцы, и почему "караванная тема" столь быстро исчезла из мирового информационного пространства? На мой взгляд, основных причин три, и все они связаны с поведением мексиканского правительства, на которое сильнейшим образом надавили Дональд Трамп и госсекретарь Майкл Помпео. Прежде всего американские власти пригрозили Мексике поднять тарифы на импорт ее сельхозпродукции, причем планировалось повышать их ежемесячно (всего по 5%, но уже через полгода это повышение просто похоронило бы сотни ферм и компаний в Мексике, завязанных исключительно на поставки в США), если Мексика не наведет порядок на своей территории с мигрантами из центральноамериканских государств.



Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор все понял правильно и по "дружеской просьбе" из Вашингтона принял целый ряд мер, чтобы никакие караваны мигрантов больше по территории его страны не бродили. Он практически наглухо перекрыл с помощью армии и национальной гвардии границу с Гватемалой (которая раньше была настоящим проходным двором) и буквально разогнал все те караваны, которые к тому моменту в Мексике уже находились.



Мексиканские власти также перекрыли саму границу с США. Теперь всю черновую работу по зачистке территории вокруг границы с Соединенными Штатами выполняют именно мексиканские военные и полиция, за что их постоянно нахваливает Трамп и члены его администрации (зато сами мигранты обвиняют уже теперь мексиканские власти якобы в расизме и сговоре с американским империализмом).

Согласилась Мексика и разместить на своей территории многочисленные лагеря беженцев – мигрантов, которые пытаются подать документы на предоставление политического убежища в США. Но ожидать решения американских судов (а на это может уйти очень много лет) они отныне будут именно в Мексике. Только в приграничном городе Тихуана находится сейчас более 50 тыс. мигрантов из Центральной Америки, Кубы и Гаити, которых правительство Мексики содержит, кормит-поит и еще обеспечивает хотя бы минимальной работой.



Вторая причина – США заставили подписать соглашения о так называемых правах третьих стран правительства уже пяти государств Центральной Америки. Согласно этим документам, условный сальвадорец, рвущийся в США, теперь может подать документы на убежище, находясь на территории условной Гватемалы. И там же ожидать своей участи, в то время как правительство Гватемалы должно предоставить ему кров, пищу и возможность иметь какие-то заработки (что опять-таки может тянуться годами).

И третье: самым жестким образом из Америки высылаются те, кто уже каким-то путем перебрался через "забор" и пытался легализоваться в США. Самолеты с высылаемыми мигрантами в Сальвадор и Гондурас вылетают из американских аэропортов ежедневно, их прибытие обратно широко освещают американские СМИ.



Интересно и вот еще что. После резкого ужесточения возможностей для мигрантов пересечь границы США среди публики, все еще пытающейся получить там политическое убежище, резко возросло число выходцев из Венесуэлы, Кубы и Гаити. При этом именно эти мигранты становятся самой выгодной добычей для различных преступных группировок в приграничных мексиканских городах. Этих мигрантов (особенно тех, у кого в США есть уже родственники) похищают и под угрозой смерти требуют от них выкупа – обычно сумма варьируется от 2 до 5 тыс. долл. за человека. Мексиканская полиция пытается бороться с этим криминальным бизнесом, но пока у нее это не очень успешно получается.

Согласно последним данным мексиканских правоохранительных органов, на территории страны до сих пор находятся остатки двух караванов мигрантов, в каждом из которых было более 1 тыс. человек. Однако видя невозможность для себя пересечь территорию Мексики, они самостоятельно начинают возвращаться в свои страны (за исключением Венесуэлы и Кубы) либо пытаются найти работу и остаться уже в самой Мексике.

Что также показательно: больше к мексиканско-американской границе не выезжают в массовом количестве конгрессмены и кандидаты в президенты США. Не стало репортажей из центров по задержанию незаконно перешедших границу мигрантов с плачущими детьми и умоляющими пустить их в свободную Америку матерей. Как и не увидишь больше по американским телеканалам сообщений о похоронах того или иного мигранта, погибшего при пересечении реки Рио-Гранде. А все потому, что к реке мигрантов больше не подпускают – и делают это мексиканские военные, а не "жестокие и бесчеловечные агенты" пограничной и миграционной служб США.

Есть ли шансы на то, что миграционные караваны в самом ближайшем времени вновь станут важной темой мировых СМИ? Все зависит от того, как будут разворачиваться предвыборные баталии за президентство в США и как пойдет процесс попытки устроить политическое судилище над Трампом. Если и тот и другой процессы с наступлением Нового года вновь станут набирать обороты, не исключено, что о мигрантах на границе с Мексикой вновь вспомнят. А их толпы вновь начнут массово собираться в Гондурасе и Сальвадоре и под прицелами телекамер вновь станут смещаться в сторону вожделенных Соединенных Штатов.