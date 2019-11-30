 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Русский богатырь Бобиков заборол всех казахов и стал первым Абсолютным чемпионом по казах куресу
20:05 02.12.2019

Победителем "Алем Барысы" стал россиянин, одолевший двукратного чемпиона казах курес
Роману Бобикову вручен золотой пояс и денежный сертификат на сумму 10 млн тенге.

2 декабря в городе Алматы во Дворце спорта "Балуан Шолак" прошел абсолютный чемпионат мира по казах курес "Алем Барысы", приуроченный празднованию Дня Первого Президента РК, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Фонда развития и поддержки казах курес "Qazaqstan Barysy".

Традиционный чемпионат проводился в целях развития исторического и культурного наследия Казахстана, укрепления международного сотрудничества, а также популяризации казах курес в зарубежных странах, повышения международного уровня национального вида спорта, пропаганды и выявления очередного победителя "Алем Барысы".

В четвертом по счету чемпионате приняли участие 33 борца из 30 стран мира. Помериться силами и испытать свою удачу приехали титулованные борцы из США, Австралии, Бразилии, Греции, Испании, Италии, Камеруна, Конго, Кореи, Кубы, Нидерландов, Пакистана, Польши.




Честь нашей страны защищали отечественные борцы, как А.Нугымаров (ВКО), Р.Абдразаков (г.Алматы), М.Исагабылов (Кызылординская область), Н.Жарылгапов (Мангистауская область).

На чемпионате соперники определялись методом жеребьевки. Схватки по накалу прошли очень интересно, зрители остались довольны. Все участники показали очень высокий уровень ведения борьбы.

По итогам чемпионата:

1 место - Золотой пояс и денежный сертификат на сумму 10 млн тенге вручен Роману Бобикову (Россия).

2 место - 6 млн тенге и серебряный пояс Айбеку Нугымарову (Казахстан).

3-место - 3 млн тенге и бронзовый пояс Максату Исагабылову (Казахстан).

Номинации "За волю к победе" и денежного сертификата на сумму 1 млн тенге удостоился Хисомудинов Мухсин (Узбекистан).

Источник - Zakon.kz
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