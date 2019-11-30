 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Этого позора для Анкары хватит на весь XXI век
00:01 03.12.2019

Последние несколько лет правительство Турции предпринимает незаконные экстерриториальные и внесудебные действия, а сейчас использует все более жесткие меры в попытке заставить замолчать оппозиционеров в других странах.

АРИФ АСАЛЫОГЛУ

Последние несколько лет правительство Турции предпринимает незаконные экстерриториальные и внесудебные действия, а сейчас использует все более жесткие меры в попытке заставить замолчать оппозиционеров в других странах.

Главной мишенью Анкары являются курды, алевиты, оппозиционеры и движение Гюлена. Предполагаемые сторонники этих групп в Турции столкнулись с арестами, тюремными заключениями, пытками, бесчеловечным и унижающим достоинство обращением, конфискацией и аннулированием паспортов. К сожалению, действия турецкого правительства, направленные против движения Гюлена и оппозиционеров, не ограничиваются своей юрисдикцией, а носят экстерриториальный характер. Имеется много примеров похищений и случаев физического насилия в ряде стран, угроз со стороны лоялистов. Хуже всего то, что некоторые государства сотрудничают с Анкарой и пренебрегают правами и основными свободами человека. Хватает новостей о том, что подозрительные сотрудники спецслужб похищают оппозиционеров, чтобы потом переправить их в Турцию.

Несмотря на то, что эти похищения и экстрадиции происходят в основном в неевропейских странах, люди нигде не могут чувствовать себя в полной безопасности. Угрозу представляют персоналии и организации, лояльные турецкому правительству, а также представительства Турции по всему миру. После так называемой попытки переворота 2016 года фанатичные приверженцы Анкары стали более агрессивными. Например, бывший депутат Европарламента Озан Джейхун написал в социальных сетях: "Мы обеспечим противникам в Германии бессонные ночи. Мы обязаны сделать это ради наших мучеников". Некоторые люди говорят, что они не могут ходить даже в мечети, опасаясь наткнуться на сторонников правительства. Ущерб наносят учреждениям, которые, как считается, связаны с движением Гюлена. Это уже в Европе, например, в Нидерландах, Бельгии и Германии такие институты забрасывали камнями, поджигали и громили.

Европейские правительства прилагают значительные усилия для защиты сторонников движения. Но отдельные лица все равно не защищены от агрессии фанатичных сторонников турецких властей. Так, в сентябре 2017 года был убит турецкий бизнесмен-оппозиционер. Ряд положений Организации Объединенных Наций и многосторонних договоров в области соблюдения прав человека, судебная практика органов ООН не допускают двусмысленности в отношении экстерриториальных действий правительств по захвату своих граждан на территории других стран без обращения к обычным процедурам и соблюдения соответствующих судебных гарантий:

- похищение граждан тайно и насильственно с территории другого государства - незаконно и является грубым нарушением суверенитета соответствующего государства;
- никакие исключительные обстоятельства, будь то состояние войны или угроза войны, внутренняя политическая нестабильность или любое другое чрезвычайное положение, не могут служить оправданием насильственного похищения людей;
- правонарушитель (правительство Турции) должен гарантировать соблюдение всеми государственными органами и структурами управления, через которые осуществляется государственная власть, принципов международного права и обеспечения права на жизнь как в Турции, так и за рубежом;

В заключение следует отметить, что действия правительства Турции имеют трансграничные последствия и подвергают риску даже за рубежом. Люди, которые не являются сторонниками власти, имеют все основания опасаться возможных неприятных инцидентов. Но сотрудники турецкой Службы безопасности должны быть осведомлены о потенциальных рисках. Наконец, как отдельным лицам, так и организациям, которые считаются оппозиционерами власти или противниками власти, должна быть обеспечена дополнительная защита, если существуют реальные основания полагать, что они находятся в опасности. Все эти интриги, преследования и ущерб, наносимый своим гражданам, является позором для Анкары, которого хватит на весь XXI век.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1575320460
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