 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Судороги гегемона: США остались без авианосцев
00:10 03.12.2019

Несмотря на огромный военный бюджет, в настоящее время США не имеют в море ни одной боеготовой авианосной группировки. Все авианосцы находятся в ремонте. В результате чего первый из них сможет покинуть док только в первом квартале 2020 года. Это говорит о том, что содержать созданную им ранее военную махину гегемон уже не в состоянии.

АЛЕКСАНДР ЗАПОЛЬСКИС

Американский флот традиционно считается сильнейшим в мире. Непревзойденность его боевой мощи основана на наличии в его составе одиннадцати ударных авианосцев. Это больше, чем во всех прочих странах мира вместе взятых. Опираясь на них, США проецировали абсолютную силу на любую точку мирового океана и прибрежной зоны. Так вот, фундамент американской морской мощи сломался.

Имеющийся авианосный флот позволял Соединенным штатам держать три ударных группы в шестимесячном дежурстве в море. Еще три в это время проходили мелкий плановый ремонт для замены тех, кто сейчас в походе. Оставшиеся пять могли проходить разные степени капитального обслуживания, вплоть до серьезной модернизации из расчета возможности в случае чего не более чем за четыре месяца вернуть в строй как минимум два из них. То есть ВМС США при необходимости могли рассчитывать иметь под рукой 8 авианосцев из 11.

Казалось, система продолжает работать, как часы, пока очередь выйти в море не дошла до CVN-75 Harry S. Truman. Заступить на полугодовое дежурство он должен был еще летом, но почти сразу после выхода из порта оказался вынужден вернуться из-за обнаруженных критических проблем с электропроводкой.

Заменить выбывший корабль флоту оказалось некем. Боеготовых авианосцев у него не нашлось. Из 11 имеющихся вымпелов условно годным оказался один - CVN-69 Dwight D. Eisenhower, только что прошедший полуторагодовое техобслуживание, но его авиагруппа достигнет боеготовности не ранее первого квартала 2020 года.

Теоретически условно боеготовым еще можно считать базирующийся в Йокосуке CVN-76 Ronald Reagan, но он только что закончил полугодичное дежурство и также нуждается в плановом сервисе.

Больше авианосцев у дяди Сэма нет. Ирония происходящего заключается в том, что из восьми бортов наиболее близким к выходу на боевую готовность оказался CVN-68 Nimitz, самый старый из имеющихся. Он вступил в строй в 1975 году. После капитального ремонта корабль проходит программу государственных испытаний.

Тогда как его более современные собратья либо проходят заправку и капитальный ремонт (процедура RCOH продолжительностью в два года), как CVN-73 George Washington, либо к этой процедуре готовятся, как CVN-73 John C. Stennis. А то и еще хуже - готовятся к сухому докованию (процедура DPIA), вообще предшествующему RCOH, как CVN-77 George H. W. Bush.

Остальные не прошли комплексные учения перед развертыванием (процедура COMPTUEX), поломались и теперь чинятся в портах. Из них ближе всего к окончанию работ находится CVN-70 Carl Vinson. Теоретически вернуться в строй он может примерно в июне-июле 2020 года.

Таким образом, на данный момент американский флот небоеспособен. Если задачу ядерного сдерживания его подводные ракетоносцы выполнять в состоянии, то вести обычные боевые действия ему нечем. Морская стратегия США критично опирается на обязательность наличия абсолютного превосходства в ударной мощи палубной авиации, являющейся главным инструментом поражения целей. Крылатые и противокорабельные ракеты палубного базирования служат лишь вспомогательным инструментом второй очереди.

И вот теперь внезапно оказалось, что на бумаге Америка в авианосцах над всем миром доминирует, как слон над черепахой, но по факту даже просто на дежурство в море отправить некого. А все потому, что у самой богатой страны мира банально заканчиваются деньги.

Построить авианосец стоит порядка 5?9 млрд долларов. Плюс до 5 млрд требуется на авиакрыло. Потом каждые 10 лет нужно тратить около 3 млрд на капитальный ремонт и модернизацию корабля и примерно 1,5 млрд на аналогичные работы с самолетами. Ну и так, по мелочи, только содержание экипажа обходится в 120 млн долларов в год. Летный час палубного истребителя F-18, по открытым источникам, обходится не менее 16 тыс. долларов. Средний годовой налет палубной авиагруппы достигает 3 тыс. часов.

Итого содержание каждого авианосца требует не меньше 200?250 млн долларов в год. На фоне 716 млрд общего размера военного бюджета США на 2019 год эти цифры кажутся маленькими, но, судя по практическому результату, содержать созданную им ранее военную махину гегемон уже не в состоянии.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1575321000
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