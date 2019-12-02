Талибы рекламируют смертников среди русскоязычных мусульман, - А.Серенко

00:39 03.12.2019

Андрей Серенко

Собственный корреспондент "НГ"

2/12/2019



В мессенджере Telegram заблокирован официальный русскоязычный канал "Талибана" (организация запрещена в РФ), который действовал более года. Блокировка произошла после того, как пропагандисты боевиков разместили в Telegram-канале несколько видеороликов в поддержку операций с участием террористов-смертников ("истишхад"). Попытки русскоязычных талибов рекламировать атаки смертников среди мусульман России и других постсоветских республик дают основания полагать, что только Афганистаном их амбиции не ограничиваются.



Афганские талибы подготовили к началу декабря 2019 года около 700 террористов-смертников ("муджахидов-фидаи"), которые ждут своей очереди для совершения операции "истишхада". Об этом сообщила несколько дней назад русскоязычная информационная группа "Талибана", одновременно опубликовав видеообращения будущих смертников с переводом на русский язык.



Один из видеороликов талибов приводит в качестве примера для подражания "образцовую исламскую семью" террориста-смертника Саида Макбуля, входящего в число 700 "муджахидов-фидаи". "Вся семья дала мне разрешение на истишхад. И отец, и мать, и старшие братья – все они от чистого сердца дали разрешение, - заявляет стоящий на фоне гор и талибского флага с автоматом в руках Саид Макбуль. - Я жду, когда наступит день операции и отец мой тоже весь в нетерпении. Своих командиров я попросил, пожалуйста, поскорее организуйте все это – хочу отца порадовать". По словам смертника, его родители не только "дали разрешение" взорвать себя, но и снабдили семейными деньгами "на подготовку операции": "Отец сказал мне: "О, сын, делай истишхад, и сделай его хорошо, чтобы сердца мусульман обрадовать, а в сердца кафиров вселить ужас".



Через несколько дней после распространения видео Саида Макбуля, русскоязычные пропагандисты опубликовали видеообращение "истишхади-муджахида" Умара Лейса под названием "Всевышний дал мусульманам такую технологию, против которой кафиры бессильны". Такой технологией Умар Лейс назвал операции "истишхада". "Вся ваша надежда на ваши высокие технологии, - заявил будущий смертник, обращаясь к "неверным". - Но разве они помогли вам? Нет. Или у вас есть технологии, которые могут защитить вас от истишхада? Вы продолжаете бряцать своим оружием и хвалиться им на весь мир. Всевышний дал мусульманам, в частности, Исламскому Эмирату (самоназвание "Талибана" - Прим. "НГ"), такое оружие, что мы с помощью него можем проникнуть в самые защищенные ваши военные центры и снести их до основания".

Подготовка почти тысячи террористов-смертников, которые стоят в очереди, чтобы убить себя в ходе нападений на "неверных", пожалуй, лучше всего характеризует подлинные цели "Талибана" в Афганистане. Под информационный шум заявлений своих политических представителей в Катаре о готовности подписать некое "мирное соглашение" с США, "Талибан" уже подготовил целую армию самоубийц, бойцы которой не собираются прекращать "джихад" до его полной победы. Более того, русскоязычные пропагандисты талибов пытаются сейчас развернуть рекламную кампанию "карьеры террористов-смертников" среди мусульман России и стран бывшего СССР. Именно с этой целью соответствующие видеоролики переводятся на русский язык и распространяются среди русскоязычной аудитории. Блокировка официального "русского" Telegram-канала талибов вряд ли снимет проблему: пропагандисты "яростных мулл" уже нашли способы компенсировать его потерю.



Все более агрессивная пропагандистская работа "Талибана" на аудиторию русскоязычных мусульман является серьезным вызовом в сфере безопасности для России и других бывших советских республик, прежде всего, для государств Центральной Азии. В экспертных кругах в Москве укрепилось мнение, что талибы не имеют "глобальных амбиций", что их политические интересы ограничиваются лишь Афганистаном. Однако активность русскоязычных пропагандистов "Талибана" заставляет сомневаться в адекватности такой экспертной позиции.

Пишущие и говорящие по-русски медиа-активисты талибов сегодня не только "информируют" молодых мусульман в России и СНГ о ходе "джихада" против сил США, НАТО и афганского правительства, но и пытаются создавать новые образы "героев для подражания", пропагандируют культ террористов-смертников. Примечательно, что при этом агитаторы талибов не призывают своих читателей и зрителей приезжать вести "джихад" в Афганистан. Следовательно, вести свою "войну с неверными" и становиться "героями джихада" им ненавязчиво предлагается по месту жительства.



Кстати, по тем же русскоязычным информационным каналам талибов регулярно передаются сообщения, подчеркивающие сотрудничество "Талибана" и "Аль-Каиды" (организация запрещена в РФ) в борьбе с "Исламским государством" (ИГ, организация запрещена в РФ) в Афганистане, а также отмечающие "важную роль" структур и командиров "Аль-Каиды" в борьбе с ИГ в Сирии. Заблокированный недавно русскоязычный Telegram-канал талибов снабжал также своих пользователей информацией о благотворительных фондах, связанных со структурами "Аль-Каиды" в Сирии, призывая мусульман России и других стран делать в них денежные пожертвования.



По мнению экспертов, близких к афганским силовикам, "не надо питать иллюзий ни по поводу миролюбия талибов, ни относительно их "диетического джихада", который якобы может быть ограничен исключительно территорией Афганистана": "Идеологи "Талибана" не скрывают своих планов захватить власть в стране, ни о каком реальном межафганском согласии или национальном компромиссе они даже не думают. Все это не более, чем обман для доверчивых "неверных". Один из талибских авторитетов маулави Абдур Рахман Ахундзада публично заявил, что "Аллах непременно сделает Исламский Эмират наследником всей этой земли (то есть Афганистана)".



Другими словами, "Талибан" рассматривает Афганистан как свою собственность, завещанную ему Богом. А такая форма наследия не предполагает его деления с кем-либо еще. В случае успеха талибов неизбежно возникнут попытки подражания им и в других исламских странах, прежде всего, в государствах региона. Контролировать эту эпидемию "копирования джихада" талибы не смогу, да и не захотят. Можно не сомневаться, что в этом случае процесс попытается возглавить "Аль-Каида", как доверенное лицо "Талибана" за пределами Афганистана".