Отдавал ли Эрдоган приказ сбить российский Су-24

00:48 03.12.2019

Документы с закрытых брифингов НАТО стали известны общественности



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



2.12.2019



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично отдал приказ в 2015 году о нанесении удара по российскому самолету Су-24, который выполнял боевое задание в Сирии. Такой вывод делают в стокгольмской организации Nordic Research Monitoring Network, в распоряжении которой оказались документы с закрытых брифингов в НАТО. В турецкой экспертной среде подтверждают, что со стороны Анкары была попытка скрыть, кто стоит за приказом об ударе. Не исключено, что данные о роли Эрдогана могут пригодиться России.



Свет на ответственность Эрдогана за кризис вокруг Су-24 проливает доклад юрисконсульта турецкого Генштаба Эркана Агина о правовой стороне трагедии. Если верить записям с брифингов в Брюсселе, турецкий президент сам распорядился нанести удар по бомбардировщику. "Каждый военный элемент, приближающийся к Турции со стороны сирийской границы и представляющий угрозу для безопасности, будет оцениваться как военная угроза и рассматриваться как военная цель", – цитируются в докладе слова Эрдогана.



Согласно заявлению майора Агина, турецкая сторона как минимум 10 раз предупреждала россиян по экстренным каналам связи о нарушении воздушного пространства Турции перед тем, как нанести удар.

В докладе утверждается, что турецкое командование сообщало российским коллегам о своих "красных линиях" в сирийском вооруженном конфликте. "Власти РФ были надлежащим образом уведомлены о наших правилах взаимодействия на всех уровнях и неоднократно проинформированы, что наши правила применения вооруженной силы требуют от пилотов силового ответа на вторжение в воздушное пространство Турции любой неопознанной авиации из Сирии", – говорится в материалах брифингов.



В 2015 году российской стороне было предложено информировать свои экипажи о том, что они не должны приближаться ближе чем на 5 миль к турецкой границе, следует из выступления майора Агина.

Изначально Турция возложила ответственность за инцидент на российское руководство, что существенно осложнило двусторонние отношения. Семь месяцев спустя Эрдоган был вынужден принести извинения президенту Владимиру Путину, а также семье пилота Олега Пешкова, убитого боевиками при катапультировании. Турецкий лидер дистанцировался от решения нанести удар по Су-24. "Словно черная тень пала, случилась эта трагическая ситуация с самолетом, – сказал Эрдоган в 2016-м на встрече с представителями деловых кругов РФ и Турции. – Сегодня еще лучше мы понимаем, что террористическая организация Фетхуллаха (Гюлена, оппонента Эрдогана. – "НГ") и силы, которые стоят за ним, подрывали и наши с вами отношения".



После того как в Турции была предпринята попытка госпереворота в 2016 году, майора Агина обвинили в помощи мятежникам, действовавшим, по версии турецких властей, от лица Гюлена. Юрисконсульта приговорили к пожизненному заключению. Сообщалось, что пилоты турецких ВВС, которые нанесли удар по российскому Су-24, были заключены под стражу. После этого упоминаний о них нет. По неофициальной информации, в нападении участвовал только один турецкий пилот. Согласно этой версии, он не был помещен под арест, а продолжил служить в ВС Турции под усиленной охраной.



Бывший премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу в 2017-м письменно заверил парламентскую комиссию по расследованию попытки путча 2016 года, что распорядился выяснить, была ли связь у фигурировавших в "самолетном" кризисе пилотов с какой-либо запрещенной в Турции организацией. В ходе контактов Давутоглу с турецким Генштабом такой связи установить не удалось.

"Безусловно, Кремль и раньше знал о том, что лично Эрдоган отдал приказ, – заявил "НГ" турецкий политолог, кандидат политологических наук Керим Хас, комментируя трагедию со сбитым Су-24. – Президент Турции неоднократно подтверждал, что в случае повторного нарушения воздушного пространства страны ответ будет таким же. Занимавший в то время пост премьера Давутоглу, будто соревнуясь с Эрдоганом, также говорил, что приказ отдал он. В любом случае очевидно, что распоряжение отдал президент Турции, потому что в 2015 году премьер не мог лично принять решения такого рода. Однако в целях достижения мира с Россией Эрдогану было необходимо отправить в отставку Давутоглу в мае 2016-го. Далее последовали извинения от президента Турции".

Эксперт отмечает: извинения прозвучали за несколько недель до попытки переворота. По одной из гипотез, за путчем стоит элита Турции, и ей тогда было важно восстановить каналы с РФ, чтобы избежать зависимости от Запада, обращает внимание Хас.



По словам аналитика, руководство РФ может использовать данные о роли Эрдогана в кризисе вокруг "Су". "Москва обладает гораздо большими сведениями о том, что произошло и в момент удара по самолету, и в момент попытки переворота 2016 года, и о том, что касается взаимоотношений турецкой политической элиты с ИГ ("Исламским государством", запрещено в РФ. – "НГ") и другими радикальными группировками в Сирии, и о том, что касается незаконной торговли нефтью, а также коррупционного скандала 2013 года в Турции", – считает Хас.



Аналитик напоминает и о деле задержанного в США золототорговца Резы Зарраба, в котором оказалась замешана верхушка турецкой элиты. "Об этом и многом другом знает не только Россия, но и такие крупнейшие страны, как США, Великобритания, Германия и другие, которые используют информацию как козырь против Эрдогана для получения выгодных уступок, – говорит Хас. – Сейчас Анкара по многим вопросам – начиная от политических и заканчивая военными – находится в зависимости, и не только от России". Что же касается Давутоглу, то, по мнению эксперта, турецкий лидер может подорвать его попытки создать свою партию, воспользовавшись "самолетным" кризисом. "Президент Турции может в ближайшее время, на этот раз официально, переложить ответственность за сбитый самолет на своего конкурента", – заключает Хас.