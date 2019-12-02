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Москва придумала способ легализации неисполнения соглашения ОПЕК+
09:04 03.12.2019

России мешает рост добычи газового конденсата
Анатолий Комраков

2.12.2019

Глава Минэнерго Александр Новак предлагает обсудить ситуацию в ОПЕК+ ближе к апрелю следующего года.
На 5 декабря сошлись два события, которые могут определить дальнейшую судьбу мирового нефтяного рынка. На встрече 5–6 декабря в Вене страны ОПЕК и ее союзники рассмотрят возможность дополнительного (на 400 тыс. барр. в сутки) сокращения добычи нефти. Однако Россия может, наоборот, потребовать сократить свою квоту под предлогом того, что сейчас в нее включен и газовый конденсат, которого в стране производят все больше. Это может подорвать планы Саудовской Аравии на всемерное поддержание цены на нефть, ведь от высоких котировок на топливо во многом зависит и стоимость акций ее госкомпании Saudi Aramco, цену размещения которой планируется объявить также 5 декабря.

Цены на нефть в понедельник выросли более чем на 1%, фьючерсы на марку Brent выросли до 61,3 за баррель, и это очень хорошая новость для властей Саудовской Аравии (СА), которая проводит IPO своей крупнейшей в мире нефтяной госкомпании Saudi Aramco. Планируется продать 1,5% компании, за которые СА может получить от 24 млрд до 25,6 млрд долл. (8–8,5 долл. за акцию, что соответствует оценке всей компании в 1,6–1,7 трлн). Согласно данным инвестиционной компании Samba Capital, выступающей одним из организаторов размещения, спрос на бумаги уже достиг 44,3 млрд долл.

Аналитики отмечают, что нефть растет на новостях о крупнейших онлайн-покупках в США во время "черной пятницы" на 7 млрд долл., замечены признаки роста производственной активности в Китае, что также указывает на увеличение спроса на топливо. Важнейшей утечкой, надавившей на рынок, стали сообщения агентств сначала со ссылкой на источники, что в Вене страны ОПЕК+ рассмотрят возможность дополнительного (на 400 тыс. барр./сутки) сокращения добычи нефти. В воскресенье иракскому новостному порталу "Аль-Иктисад ньюс" это подтвердил министр нефти Ирака Тамир Гадбан. Издание WSJ пишет, что Саудовская Аравия для успешного проведения IPO Saudi Aramco будет уговаривать участников сделки на ее продление до середины 2020 года.

Соглашение 24 стран – экспортеров нефти о сокращении добычи нефти для стабилизации ситуации на рынке действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, условия менялись, в декабре 2018 года договорились о сокращении добычи на 1,2 млн барр. в сутки по сравнению с октябрем того же года. Основные квоты по сокращению приходятся на крупнейших участников соглашения – Россию и Саудовскую Аравию (228 тыс. и 322 тыс. барр. в сутки соответственно). Соглашение действует до конца марта 2020 года.

Накануне IPO саудиты пытались строго следить за участниками сделки ОПЕК+, чтобы не допускать на рынок слишком много топлива и не дать ценам на нефть уйти ниже 60 долл. за баррель. В середине октября министр энергетики СА принц Абдель Азиз бин Сальман заявил, что рассчитывает на выполнение условий сделки со стороны Нигерии, Ирака, Габона и Южного Судана. Сами саудовцы даже сильно перевыполняли свой "индивидуальный план", в том числе и из-за террористической атаки на нефтяную инфраструктуру.

Международное энергетическое агентство (МЭА) упрекает Россию в сильном недовыполнении условий соглашений ОПЕК+. В октябре 2019-го Россия, по данным Минэнерго РФ, выполнила соглашение на 92,5%. При этом страны вне ОПЕК, участвующие в соглашении ОПЕК+, выполнили условия на 103% в октябре против 116% в сентябре, а средний показатель выполнения сделки по странам ОПЕК+ в октябре составил 111%.

МЭА посчитало доходы участников соглашения от принятых на себя обязательств по ограничению добычи нефти. В среднем страны ОПЕК в 2019 году зарабатывали 1,9 млрд долл. в сутки, что на 350 млн долл. больше, чем в 2016 году, когда началось обсуждение соглашения. Доходы Саудовской Аравии выросли на 125 млн долл. в сутки, до 630 млн долл., а Россия увеличила доходы на 170 млн долл., до 670 млн долл., притом что она фактически сократила добычу только на 75 тыс. барр. в сутки. Кстати, средняя за январь–ноябрь цена на нефть марки Urals, основной товар российского экспорта, снизилась на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из материалов на сайте Минфина РФ, опубликованных в понедельник. Однако и здесь цена составила 63,5 долл. за баррель.

Накануне встречи в Вене Россия интригует, министр энергетики России Александр Новак заявляет, что говорить о продлении сделки целесообразно ближе к апрелю, а пока рано обсуждать этот вопрос. "Пока тайна", – сказал он, отвечая на вопрос относительно перспектив продления соглашения. Хотя в третьей декаде ноября президент Владимир Путин говорил, что Россия видит необходимость продолжать сотрудничество с ОПЕК после завершения срока действия текущего соглашения.

На исполнение Россией сделки ОПЕК+ повлияет рост добычи газового конденсата, говорил Новак. Запуск новых газовых месторождений, а вместе с ним и рост добычи газового конденсата помешает России полностью исполнить квоту по сокращению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, сообщал он. По словам министра, Россия готовит расчеты, исключающие газовый конденсат из механизма определения квот в рамках соглашения ОПЕК+.
Ситуация для участников ОПЕК+ остается сложной, говорит эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Станислав Митрахович. "Позитивные сигналы об оживлении экономики Китая перебиваются новостями о продолжающемся росте добычи в США. Нет никакого капитального краха добычи нетрадиционной нефти в США, включая сланцевую, несмотря на проблемы у ряда закредитованных компаний. А вот рост добычи есть и будет продолжаться, по крайней мере пока и если цены не уйдут на уровень стабильно ниже 50 долл. Сделка ОПЕК+ спасает и США, которые пользуются ею как "безбилетник", – сказал он "НГ".

По словам Митраховича, участникам ОПЕК+ сейчас не с руки отказываться от части своих обязательств по снижению добычи. "Риск падения цен слишком велик. Но понимание роли компаний США как "безбилетников" будет и дальше вести к требованиям различных сил внутри ОПЕК+ к пересмотру условий сделки в сторону их либерализации (смягчения требований по ограничению добычи), – говорит эксперт. – Российские предложения по исключению газового конденсата – лишь часть этой истории, различные иные требования из той же серии будут выдвигать и другие страны и их компании".

На деле либо ОПЕК+ распадается и каждый в мире будет играть сам за себя (включая и нынешних американских "безбилетников"), либо ОПЕК+ будет держаться и свои ограничения по добыче нефти оставит в силе, говорит Митрахович. "С учетом фактора роста американской добычи скорее придется в среднесрочной перспективе ставить вопрос не о послаблениях, а об ужесточениях в рамках ОПЕК+, то есть придется согласовывать дополнительные ограничения", – считает эксперт.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев считает, что для роста или хотя бы поддержания нефтяных котировок на уровне свыше 60 долл. за баррель инструментов нет. "После IPO Saudi Aramco саудитам становится совершенно невыгодно быть единственными, кто выполняет соглашения. Поэтому скорее всего в Вене на заседании ОПЕК если и будет принято решение о продлении соглашения, то этого может оказаться недостаточно для поддержания нефтяных цен на прежнем уровне. Цены на нефть цены могут опуститься. Если членам ОПЕК договориться не удастся, обвал котировок вполне возможен", – сказал "НГ" Деев.

Источник - ng,ru
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