 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Красный мятеж: в Германии левые аутсайдеры рвутся к власти, - К.Логинова
09:13 03.12.2019

Правящая коалиция во главе с Ангелой Меркель оказалась на грани распада
Ксения Логинова

3.12.2019

В Германии под угрозой распада находится правящая коалиция, которую с таким трудом создала Ангела Меркель после выборов в бундестаг осенью 2017 года. К руководству Социал-демократической партией Германии - единственного партнера блока ХДС/ХСС - пришли политики, придерживающиеся левых взглядов и скептически настроенные к большой коалиции. Многие называют избрание Норберта Вальтер-Борьянса и Саскии Эскен "вызовом, брошенным лично Меркель". "Известия" выясняли, станет ли это встряской для немецкого правительства и как внутриполитическая нестабильность в Германии скажется на внешней политике страны, в частности, на отношениях с Россией.
Это революция

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"Красный мятеж. Триумф аутсайдеров Саскии Эскен и Норберта Вальтер-Борьянса означает поворотный момент в истории Социал-демократической партии Германии. Будущее большой коалиции теперь зависит от этого нового дуэта и от трех других ключевых фигур" - с таким заголовком вышла статья в немецком журнале Der Spiegel.
В субботу, 30 ноября, в Социал-демократической партии Германии (СДПГ) выбирали руководство. В первом туре фаворитами были вице-канцлер и федеральный министр финансов Олаф Шольц и политик из Бранденбурга Клара Гейвитц. Однако во втором туре с перевесом в 8% голосов их неожиданно обошел другой тандем.

"Члены СДПГ отдали 53% голосов за относительно неизвестную команду, скептически настроенную по отношению к большой коалиции […>. Это восстание против того, чтобы оставаться младшим партнером в большой коалиции. Революция", - говорилось в публикации.
Официально кандидатуры министра финансов федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Норберта Вальтер-Борьянса и представителя левого крыла этой политической силы Саскию Эскен утвердят на съезде партии, который пройдет с 6 по 8 декабря в Берлине.

Der Spiegel неслучайно назвал прошедшее голосование "красным бунтом" - эту пару называют представителями левого крыла партии, в частности, их поддерживают "Молодые социалисты" из СДПГ.

О новых лидерах известно не так много. Вальтер-Борьянс выступает за справедливое налогообложение: снижение налоговой ставки для малообеспеченных граждан и увеличение ее для граждан с высоким доходом. Эскен, прошедшая в бундестаг в 2013 году, активно критикует экономическую и социальную политику, проводимую немецким правительством. Политик входит в некоторые экологические организации, включая Greenpeace.
Новые руководители СДПГ говорят о необходимости начать переговоры с представителями ХДС/ХСС по коалиционному договору. Они призывают к миллиардным инвестициям в развитие инфраструктуры и защиту климата, а также установлению минимального почасового уровня оплаты труда на уровне €12.
Как пишет Der Spiegel, лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр вряд ли пойдет на такие требования.

Коалиция трещит по швам?

Немецкое издание Berliner Morgenpost приводит результаты исследования, проведенного Институтом изучения общественного мнения Ipsos, согласно которым лишь 37% сторонников партии социал-демократов выступают за выход из правящей коалиции. Вальтер-Борьянс и Эскен пока не требуют, чтобы СДПГ разорвала договоренности с блоком Ангелы Меркель.

Однако, как пишут немецкие СМИ, не исключено, что, получив отказ вносить поправки в коалиционный договор, новые лидеры партии захотят пойти на крайние меры. В этом уверен член ХДС, немецкий еврокомиссар Гюнтер Эттингер. "Многие члены партии СДПГ надеются, что смогут восстановить популярность, лишь находясь в оппозиции", - заявил он.

Если социал-демократы покинут коалицию, то в 2020 году должны состояться новые выборы, а до тех пор управлять страной будет правительство меньшинства во главе с Ангелой Меркель. Учитывая, что консерваторы и социал-демократы находятся в глубоком кризисе, вряд ли они успеют к этому времени улучшить свои показатели.

На это рассчитывают противники ХДС/ХСС и СДПГ. Так, вице-председатель либеральной Свободной демократической партии Германии (СвДП) Вольфганг Кубики и новый председатель "Альтернативы для Германии" (АдГ) Йорг Мойтен заявили, что позитивно относятся к перспективе новых выборов в бундестаг. В ответ бывший лидер социал-демократов и экс-председатель Европарламента Мартин Шульц предостерег новое руководство от выхода из коалиции с блоком Ангелы Меркель.

Пока ни ХДС, ни СДПГ не представили четких программ, которые помогли бы им вернуть протестный электорат. Внутри страны набирают популярность популисты, к тому же несколько замедлился экономический рост Германии.
Возможный старт внеочередного голосования поднимет и другой вопрос: кто поведет на выборы партию ХДС. В усилении позиций "Альтернативы для Германии" и "Зеленых" обвиняют нового председателя партии - Аннегрет Крамп-Карренбаэур, сменившую Меркель на посту лидера консерваторов в декабре прошлого года.

Так, молодежное крыло ХДС требует провести референдум внутри партии, чтобы решить, кто именно будет представлять христианских демократов на следующем голосовании. Не исключено, что теперь в партии поддержат не ставленницу Меркель, а Фридриха Мерца, ее соперника по выборам председателя партии.

При этом, как показывают опросы, проведенные газетой Bild, даже такие перестановки сейчас вряд ли помогут блоку ХДС/ХСС. Вероятнее всего, консерваторам, учитывая их нынешнее состояние, не удастся сформировать даже двухпартийное правительство.

Социал-демократия в упадке

Социал-демократическая партия Германии - старейшее политическое объединение ФРГ - не может оправиться от затяжного кризиса. В последнее время она терпит одно разгромное поражение за другим. Большие надежды в 2017 году возлагали на выдвижение партийным кандидатом харизматичного бывшего председателя Европарламента Мартина Шульца. Однако это дало лишь кратковременный эффект, социал-демократы фактически провалились на выборах в бундестаг, получив всего 20,5% голосов.
За последние два года популярность партии еще больше упала, достигнув 13%, об этом свидетельствуют данные агентства YouGov. На выборах в Европарламент в мае этого года социал-демократы пришли лишь третьими, потеряв 12% голосов по сравнению с выборами 2014 года.
На некоторых местных выборах показатели были еще хуже. Так, в мае социал-демократы впервые в истории ФРГ потеряли контроль над ландтагом Бремена, в Тюрингии получили всего 8,2% голосов, что на 4% ниже, чем на прошлых выборах, а в Саксонии - лишь 7,7% голосов.

Представители СДПГ связывают свои провалы с участием в большой коалиции с блоком ХДС/ХСС, с которым они с 2013 года формируют правительство. Основная проблема социал-демократов заключается в том, что в последнее время им нечего предложить избирателям. СДПГ все чаще обвиняют в том, что она фактически слилась с ХДС/ХСС, потеряв собственное лицо, традиционные для СДПГ ценности отошли на второй план, рассказал "Известиям" ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.
"Вряд ли социал-демократы будут сейчас торпедировать правящую коалицию. На всех земельных выборах мы видим плачевный итог и для ХДС, и для СДПГ. Левый крен у социал-демократов - это значимое и ожидаемое событие, потому что последние пару десятилетий различия в догматике ХДС и СДПГ сглаживались. Размывалась грань между ХДС и СДПГ, это путало избирателей, в результате коренной электорат уходил к партиям второго эшелона", - уверен германист.

Что ожидать Москве

Эксперт отмечает, что сейчас практически во всех партиях происходит смена руководства. Все готовятся к будущим выборам в бундестаг. "В партиях понимают, что со старыми персоналиями и не определив свою политическую идентичность они не могут рассчитывать на успех", - рассказал политолог.

По его мнению, нынешняя смена лидеров СДПГ вряд ли как-то повлияет на отношения между Берлином и Москвой. "Германия плотно интегрирована в общеевропейские структуры, и решения о российско-германских отношениях чаще принимаются в Брюсселе. ХДС всегда прочно следовала в фарватере особого режима отношений с США, у политиков негативно-нейтральная позиция по отношению к России. Партии второго эшелона - "Левые" и АдГ - выступают за улучшение отношений с Москвой, однако это происходит еще и в силу того, что они находятся в оппозиции. СДПГ на протяжении долгого времени является кузницей пророссийских кадров. Таков, например, Герхард Шредер. Если социал-демократы войдут в правящую коалицию по итогам следующих выборов, это может быть и коалиция с "Зелеными" и опять же большая коалиция с консерваторами. В любом случае вопросы внешней политики будут вырабатываться коалиционно, а не только на уровне отдельных министерств, поэтому какого-то прорыва в отношениях с Германией России ожидать не стоит", - считает Камкин.

Источник - iz.ru
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