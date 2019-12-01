Израиль берет в союзники иранских манифестантов, - И.Субботин

09:24 03.12.2019

Демонстрации против Тегерана стали частью стратегии ЦАХАЛ



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

1.12.2019



Протесты в Иране становятся элементом израильской стратегии по противодействию "иранской угрозе". Ивритоязычная пресса раскрывает детали плана, который выдвинул новый министр обороны Израиля Нафтали Беннет. Согласно ему, еврейское государство интенсифицирует удары по иранским объектам в Сирии, пока "режим аятолл" занят борьбой с манифестантами. Из заявлений Беннета понятно, что Израиль и сам не против поддержать протестные акции в Иране.



О том, что Нафтали Беннет сформулировал и представил новый план по борьбе с иранским присутствием в Сирии, сообщил портал Ynet. Министр, чье назначение главой правительства Биньямином Нетаньяху рассматривалось как временное, похоже, хочет закрепиться на посту. Об этом по крайней мере свидетельствуют новые порядки, которые устанавливает Беннет.



В день его официального вступления в должность Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала высокопоставленных представителей палестинского "Исламского джихада" не только в Газе, но и параллельно на сирийской территории. А совсем недавно глава оборонного ведомства объявил, что израильские военнослужащие больше не будут выдавать палестинцам тела убитых – вне зависимости от того, каких взглядов они придерживались.



Сейчас изменения коснулись и стратегии Израиля в Сирии. В разговоре с израильской военной элитой Беннет сообщил, что еврейское государство откажется от акцента на сдерживании проиранских сил в соседней стране. Вместо этого министр намерен интенсивнее использовать наступательные возможности Израиля, чтобы положить конец иранскому военному присутствию в Сирии. Время для этого, уверен Беннет, самое подходящее. Протесты в Иране, а также в Ливане и Ираке (обе страны испытывают иранское влияние) создают для Тегерана целое "окно проблем", говорит министр. По его мнению, вместо того чтобы ждать, пока иранцы приблизятся к Голанским высотам, израильтянам нужно атаковать самим. Ни США, ни Россия эту работу не сделают, пересказывает Ynet слова Беннета.



Израильский министр обороны не стесняется демонстрировать, что ему есть дело до протестов в Иране, разгоревшихся из-за повышения льготных цен на бензин. В минувшие выходные Беннет призвал разработчиков во всем мире помочь иранскому народу преодолеть запреты на использование социальных сетей. Соответствующие ограничения, как известно, были введены на фоне топливных манифестаций. "Насколько режим должен бояться своего народа, чтобы перерезать ему доступ к Facebook, Twitter и другим социальным сетям? – задается вопросом министр в видеообращении. – Поэтому у меня есть сумасшедшая идея. Что, если все технари в мире, будь то израильтяне, арабы, иранцы, американцы, европейцы или кто-то еще, объединятся ради одной цели – помочь многострадальному иранскому народу получить доступ к соцсетям?"



По мнению Беннета, свой вклад могут сделать все – начиная от профессионального инженера, работающего в сфере искусственного интеллекта, до любителя, который проводит свободное время в собственном гараже. "Позвоните своим выдающимся друзьям, возьмите энергетик и программируйте всю ночь, чтобы сделать невозможное", – сказал израильский министр. В своем видеообращении он назвал иранцев "хорошими и порядочными" людьми, заслуживающие те базовые права, которые гарантированы в демократических государствах: "Вместе мы можем показать персам и иранской диктатуре, что власть людей сильнее, чем люди у власти".



Стилистика этого призыва была нова, хотя подобные заявления помогают иранской пропагандистской машине усилить образ внешнего врага, якобы стоящего за организацией протестов. В минувшие выходные к этой теме обратился глава иранского Генштаба генерал-майор Мохаммад Хосейн Багери, заявивший, что антиправительственные акции в Иране были результатом заговора. "В течение первых 24 часов то, что делали люди (на улицах иранских городов. – "НГ"), было нормальным протестом, но некоторые вышли на улицы, чтобы подорвать и разрушить безопасность страны", – сказал он. По словам военачальника, неестественно, когда мирная демонстрация превращается в акцию насилия. Багери подчеркнул: запрет на использование интернет-ресурсов в Иране помог предотвратить панику и распространение фейков.

Несмотря на смелость планов Беннета, есть основания сомневаться в том, что его стратегия будет реализовываться в полной мере. Причин тому – скепсис израильской военной элиты, которая считает, что еврейское государство попросту не готово к полномасштабной войне с Ираном. Боевые действия против проиранских формирований могут привести к тому, что по Святой земле ежедневно будут выпускать по тысяче ракет, предупреждают военные. Национальная система ПРО может не справиться с таким наплывом. Несколько месяцев назад командующий Службой тыла ЦАХАЛ генерал-майор Тамир Йедай заявил: "Враг разработал концепцию, согласно которой нападения будут использоваться не только для террора и запугивания, но и для того, чтобы парализовать израильский тыл и нанести ущерб системе ПВО".



Согласно прошлогоднему докладу Еврейского института по исследованиям в сфере национальной безопасности Америки (JINSA), ракетный арсенал ливанской "Хезболлы", которая является иранской креатурой, может насчитывать от 120 тыс. до 140 тыс. единиц. Несмотря на то что большая часть этих запасов состоит из ракет ближнего радиуса действия, в Израиле считают, что у "партии Аллаха" сейчас есть достаточные ресурсы для того, чтобы простреливать всю территорию еврейского государства. Кроме того, в последние годы Иран предпринял множество усилий для того, чтобы повысить точность своих ракет. Эксперты JINSA предупреждают, что гипотетический конфликт на севере Израиля может привести к катастрофическим последствиям как для жителей, так и для инфраструктуры еврейского государства.