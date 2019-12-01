Тихо шифером шурша... Обрушения крыши в Конгресс-центре не было - Tashkent City

09:27 03.12.2019

В дирекции Tashkent City заявили, что информация об обрушении крыши в Конгресс-центре, появившаяся в соцсетях, не соответствует действительности.



2 декабря в социальных сетях появилась информация об обрушении крыши в Конгресс-центре Tashkent City. В дирекции Tashkent City 3 декабря заявили, что эта информация не соответствует действительности.

Проведенная проверка показала, что целостность крыши не была нарушена. "Сейчас ведутся работы по выявлению источников и мотивов публикации ложных сведений", - говорится в сообщении.



"Конгресс-центр Tashkent City возведен с учетом сейсмической особенности региона и способен выдержать землетрясение силой до 9 баллов", - подчеркнули в дирекции делового центра.



Сообщение сопровождается видеозаписью, на которой видно, что никаких признаков обрушения нет. В потолке видны открытые проемы, которые, как сообщается в видео, нужны для доступа к системам освещения.