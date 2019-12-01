НПОшница-профессионалка Рита Карасартова назначена директором Агентства начального профессионального образования Киргизии

09:41 03.12.2019

Директором Агентства начального профессионального образования назначена Рита Карасартова. Соответствующий приказ подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Таалайбек Чолпонкулов был снят с должности по собственному желанию. Онработал в агентстве с 2009 года.

Сегодня, 3 декабря министр образования и науки Каныбек Исаков представил нового директора коллективу Агентства начального профессионального образования. Министр поблагодарил Чолпонкулова за проделанную работу и пожелал новому руководителю продолжать начатые реформы.