КырПолития. Политический флюгер Феликса Кулова

10:24 03.12.2019

03 декабря 2019 - Карыпбай кызы Толгонай



Бывшего премьер-министра Кыргызстана Феликса Кулова называют не только "тяжеловесом", но и флюгером отечественной политики. Ему припоминают дружбу с Майрам Акаевой и Курманбеком Бакиевым, а также подозревают в связи с сбежавшим в 2013 году "тяжелобольным" кримавторитетом Азизом Батукаевым.

Недавно он выступил "адвокатом" и бывшего главы Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.



- Кто разрабатывал спецоперацию, у меня просто слов нет. Ну как так можно было делать? Я до этого говорил: "Хотите его задержать, пригласите на суд по ТЭЦ". Бывший президент Алмазбек Атамбаев мог вполне стать в глазах общественности героем, если бы сразу предпринял правильные шаги, - заявил на заседании Общественной комиссии по событиям в Кой-Таше экс-премьер Феликс Кулов.

Акаевско-бакиевское наследие

Надо отметить, что критиковать своих слабых оппонентов у Кулова получалось хорошо. А вот к власти у него всегда было особо щепетильное отношение.

Правда, через некоторое время Бакиев отправил Кулова заниматься малой энергетикой, списав из "большой игры".

Примечательно и то, что многие подозревали Феликса Шаршенбаевича, к слову сказать, бывшего главу МВД и Совбеза КР, в связи с кримавторитетами.

После смены власти в 2005 году главный "вор в законе" Азиз Батукаев находился в колонии села Молдовановка. Уже как год он там отбывал срок за "Незаконное хранение оружия" и "Умышленное причинение вреда здоровью". Причем, в прекрасно оборудованном доме, который сложно было назвать тюрьмой. С ним там жила его жена и помощники, а в огороде рос опиум для личных нужд кримавторитета.

Все бы ничего, но в этот же год брат Рыспека Акматбаева, с которым тогда у Батукаева были непростые "отношения", депутат Жогорку Кенеша Тынчтыкбек Акматбаев отправился в "его" колонию. В этот момент заключенные подняли бунт. Тынчтыкбек Акматбаев, его помощник и глава управления исполнения наказаний Икматулло Полотов были убиты. Более того, Батукаев тогда поставил условие, что отдаст тела, лишь после прибытия Феликса Кулова. На тот момент последний занимал пост главы правительства. О чем он тогда договорился с Азизом, сказать сложно. Но о их тайном общении тогда ходило немало слухов. Есть Кулов и на фото в обнимку с "батукаевцами".

Тайные связи

Примечательно, что подозревали Кулова в общении не только с Азизом, но и с другим "вором в законе" – Камчы Кольбаевым.

В своем интервью в 2011 году Феликс Кулов говорил: "Во все времена заключенные занимались этими самыми поделками, сувенирами. Вырученные средства шли на элементарные бытовые нужды, потому что обеспечение людей, находящихся в "зонах"- мизерное. И разговоры о том, что это – "общак Камчы Кольбаева – бред. В любом случае нельзя подменять борьбу с организованной преступностью популистскими действиями и заявлениями. Если же ГСИН считает, что это они выступают против преследования Кольбаева, пусть тогда они скажут, в чем его обвиняют. А говорить, что там все хорошо - это неправильно. Также говоря, что они против борьбы с ОПГ, нужно сначала дать определение понятию ОПГ. Предположим, 2-3 человека отобрали телефон, ограбили ларек, и то, что они сделали в сговоре, ведь они тоже тогда считаются преступной группировкой. И скотокрады тоже так, и те, кто выращивает и продает наркотики, тоже ведь действуют в группе. Так кого они защищают? А заявлять голословно, что они борются с ОПГ – это абсурдно. Приведу пример из личного опыта. Когда я находился в колонии, там один из заключенных решил жениться. Ну, зарегистрировались, накрыли стол, налили соку, там спиртное не разрешается, и пригласили меня как одного из старших, чтобы я дал благословение. Мы там с молодежью сфотографировались, а потом сказали же ведь, что я, мол, являюсь членом ОПГ и имею отношения к батукаевцам, это же абсурд. Сейчас же люди требуют конкретики. Если те заключенные поддерживают кого-то на воле, требуют ясного обвинения, то пусть власти скажут, в чем конкретно обвиняют этого Кольбаева, за какое преступление?"

Подобный мессендж Кулова вызвал тогда немалый общественный резонанс. Многие открыто говорили, что подобными высказываниями он показал, что поддерживает ОПГ. Но вопрос был замят.

"Канжаровцы"

Особую роль в политике Кулова сыграла история с молодежным движением "Канжар". Именно во взращивании этого движения, а затем и закрытии его участников в "места не столь отдаленные" тогда открыто обвиняли Феликса Шаршенбаевича. Он, правда, тогда открестился от организации.



- Молодежная организация "Канжар" к Объединенному фронту не имеет никакого отношения. Да, некоторые члены Молодежной организации "Канжар" были членами политической партии "Ар-намыс", но они были исключены из партии до начала апрельских митингов за радикально-экстремистские проявления", - заявил тогда на пресс-конференции 3 августа 2007 года лидер Объединенного Фронта "За достойное будущее Кыргызстана" Феликс Кулов.

В свою защиту, "канжаровцы" 10 августа 2007 также распространил в СМИ свое заявление. В нем они сказали:

"Подобные заявления я слышал раньше два раза из уст лидера партии "Ар-Намыс" Эмиля Алиева. Но мы не очень обратили внимание на это заявление. Но когда об этом заявил сам Феликс Кулов, для нас это был удар в спину. Я думаю, что, сделав такого рода заявления, он нанес непоправимый ущерб авторитету не только партии, но и потерял уважения молодежи. То, что он сказал о членах движения "Канжар", приводит нас в недоумение. Кто из наших с радикально-экстремистскими проявлениями, пусть назовет конкретного человека? А он обобщает, я считаю, это просто клевета в отношении нашего движения. Такое заявление не делает чести для Кулова, тем более для генерала. Мы тоже, как и все другие партии, всеобщим решением вошли в состав Объединенного Фронта. Если к Фронту движение "Канжар", Политическая партия Ата-Мекен, Движение "За реформу", как говорит Ф.Кулов, ни имеет никакого отношения, то кто имеет? Кто остается во Фронте - Кулов и Алиев? Или апрельские митинги провел один Кулов? По-моему, Феликс Шаршенбаевич сам поставил точку в своей политической карьере".



Возможно, такое отдаление от молодежного крыла связано еще с одной историей, в которой обвиняли Кулова. В 2000 году Кулов уже был арестован за связи с так называемыми "калкановцами" - членами антитеррористического центра "Калкан". По сведениям СНБ, в эту организацию Кулов набирал людей по признаку личной преданности из числа уволенных сотрудников МВД. Их уличили тогда в прослушке разговоров высших должностных лиц и ряда крупных бизнесменов страны. Однако в августе этого года Кулов был оправдан, а затем обвинил судью во взятке.

Однако в январе 2001 года военный суд Бишкекского гарнизона вынес Кулову новый приговор – семь лет лишения свободы по делу о "спецтехнике". Затем он был осужден на 10 лет лишения свободы. Но 5 апреля 2005 года Акаев добровольно сложил с себя полномочия, а затем был подписан указ, освобождающий Кулова от дальнейшего отбывания наказания.



Новые реалии



А вот с бывшим главой КР Алмазбеком Атамбаевым у Кулова, как ни странно, отношения не заладились изначально - когда президент Курманбек Бакиев делегировав полномочия главного переговорщика новому премьер-министру Алмазбеку Атамбаеву. Популярный северянин моментально подверг жесткой критике своего неожиданного оппонента – Феликса Кулова. Заочная словесная дуэль, завязавшаяся между ними, а затем вылилась в долговременное противостояние.

Конечно, по традиции Кулов на момент президентства Атамбаева забыл старые обиды и активно пытался пробраться в парламент. Правда, ему это так и не удалось…

Сейчас же он пытается "замолвить слово" и за Акаева и за Атамбаева. Понятно, что это лишь повод засветиться перед электоратом. Этим же продиктован и отрицательный посыл спецоперации в Кой-Таше. Ведь флюгер, как известно, всегда поворачивается туда, куда дует политический ветер…