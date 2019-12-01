Особо доверенный за слив... Румынскую "дочку" КазМунайгаза возглавил Беимбет Шаяхметов

10:48 03.12.2019

Алик Айдарбаев представил нового руководителя румынской дочки КМГ

Беимбет Шаяхметов имеет богатый опыт работы в группе компаний КазМунайГаз на руководящих должностях в секторе добычи нефти и транспортировки нефти и газа.



Председатель Правления АО НК "КазМунайГаз" Алик Айдарбаев в ходе рабочего визита в Бухарест, представил нового первого руководителя компании KMG International – Беимбета Шаяхметова, передает zakon.kz.

Алик Айдарбаев сообщил, что изменения в руководстве KMGI проводятся в рамках процедуры ротации менеджмента. Жанат Тусупбеков трудился на этой должности с 2012 года и сейчас приглашен на работу в центральный аппарат АО "КазМунайГаз".



- За 10 лет интеграции в структуру КазМунайГаз KMGI достиг качественных преобразований. Основной стратегической целью при приобретении зарубежного актива мы ставили расширение своего международного присутствия и создание прямого транспортного коридора для выхода на европейские рынки. На сегодняшний день "KMG International" является стабильно растущей компанией, дальнейшее развитие которой направлено на диверсификацию бизнеса и увеличение доли высоко маржинальных каналов сбыта казахстанского сырья и нефтепродуктов. Это в первую очередь стало возможным благодаря руководителю компании, Жанату Тусупбекову, под управлением которого KMG International впервые за долгие годы стал приносить прибыль и оправдывать все задачи и планы, - сказал Председатель Правления АО НК "КазМунайГаз".



Беимбет Шаяхметов имеет богатый опыт работы в группе компаний КазМунайГаз на руководящих должностях в секторе добычи нефти и транспортировки нефти и газа.

Новому руководителю поставлена задача продолжить реализацию стратегии развития, в том числе инвестиционных проектов в рамках Казахстанско-румынского инвестиционного фонда.