|Для внедрения многоженства в Казахстане потребуется 15-20 лет, - член РИПГ ДУМК Куанышбаев
11:59 03.12.2019
"Многоженство было во времена наших предков, оно свойственно нашему менталитету и нашему подсознанию. Но в последние годы многие выступают против".
Член РИПГ ДУМК Арман Куанышбаев дал интервью порталу Kaz.caravan.kz, где остановился на теме многоженства в Казахстане.
Родители лезут в жизнь молодоженов
В ходе беседы проповедник затронул и тему частых разводов. Он видит проблему в неправильном воспитании и поведении.
"Даже если девушка с парнем здороваются за руку или целуются в щечку, уже аморально. Девушки и женщины начали открыто одеваться, все это также очень сильно влияет на разводы. Вносят свою лепту и родители - они часто лезут в молодую семью", - сказал религиовед.
Тема токал актуальна
Он также считает, что токал нельзя навсегда вычеркнуть из общественной жизни, потому что в социуме много одиноких женщин и мужчин.
"Многоженство было во времена наших предков, оно свойственно нашему менталитету и нашему подсознанию
В последние годы многие выступают против. Встречаются и те, кто перегибает палку - берут токал и разводятся с первой женой", - рассказывает Куанышбаев.
Остановился он и на том, что у многих мужчин не хватает "сил" на новую жену. Не только физических и финансовых, но и моральных.
"У них не хватает понимания, как "вести" обеих жен, поэтому некоторые возвращаются к первой супруге. Случается разное, поэтому нужно заранее все обдумывать. Сам Пророк (мир ему и благословение) говорил, что в таких ситуациях нужно руководствоваться правильной политикой и мягкостью", - рассказывает он.
Также религиовед привел в качестве примера хадис из Сахиха Бухари: "Женись, лучший тот, у кого много жен". Поэтому он не считает многоженство чем-то неприличным, но при этом отмечает, что мужчина должен осознавать всю степень ответственности.
На вопрос журналиста - "Как вы думаете, наше общество когда-нибудь примет многоженство?" - он ответил, что пока мы к этому не готовы.
"Если это будет внедряться постепенно, то парни и девушки, вышедшие из таких семей, будут к этому относиться спокойно. Но потребуется 15-20 лет",
- ответил Куанышбаев.
Религиовед отметил, что наши женщины все еще не могут принять многоженство. И на это тоже потребуется время.
Анар Мұстафина