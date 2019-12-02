Для внедрения многоженства в Казахстане потребуется 15-20 лет, - член РИПГ ДУМК Куанышбаев

11:59 03.12.2019

"Многоженство было во времена наших предков, оно свойственно нашему менталитету и нашему подсознанию. Но в последние годы многие выступают против".



Член РИПГ ДУМК Арман Куанышбаев дал интервью порталу Kaz.caravan.kz, где остановился на теме многоженства в Казахстане.



Родители лезут в жизнь молодоженов

В ходе беседы проповедник затронул и тему частых разводов. Он видит проблему в неправильном воспитании и поведении.



"Даже если девушка с парнем здороваются за руку или целуются в щечку, уже аморально. Девушки и женщины начали открыто одеваться, все это также очень сильно влияет на разводы. Вносят свою лепту и родители - они часто лезут в молодую семью", - сказал религиовед.

Тема токал актуальна



Он также считает, что токал нельзя навсегда вычеркнуть из общественной жизни, потому что в социуме много одиноких женщин и мужчин.



"Многоженство было во времена наших предков, оно свойственно нашему менталитету и нашему подсознанию

В последние годы многие выступают против. Встречаются и те, кто перегибает палку - берут токал и разводятся с первой женой", - рассказывает Куанышбаев.

Остановился он и на том, что у многих мужчин не хватает "сил" на новую жену. Не только физических и финансовых, но и моральных.



"У них не хватает понимания, как "вести" обеих жен, поэтому некоторые возвращаются к первой супруге. Случается разное, поэтому нужно заранее все обдумывать. Сам Пророк (мир ему и благословение) говорил, что в таких ситуациях нужно руководствоваться правильной политикой и мягкостью", - рассказывает он.



Также религиовед привел в качестве примера хадис из Сахиха Бухари: "Женись, лучший тот, у кого много жен". Поэтому он не считает многоженство чем-то неприличным, но при этом отмечает, что мужчина должен осознавать всю степень ответственности.



На вопрос журналиста - "Как вы думаете, наше общество когда-нибудь примет многоженство?" - он ответил, что пока мы к этому не готовы.

"Если это будет внедряться постепенно, то парни и девушки, вышедшие из таких семей, будут к этому относиться спокойно. Но потребуется 15-20 лет",

- ответил Куанышбаев.

Религиовед отметил, что наши женщины все еще не могут принять многоженство. И на это тоже потребуется время.



Анар Мұстафина