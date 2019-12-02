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Показательные "казни" Казуниверситетов ничего не дают, - профессор Бурнашев
12:03 03.12.2019

Показательные "казни" Казуниверситетов ничего не дают - профессор

Роман Иванов

Что на самом деле творится у нас в образовании? Минобразования лишил лицензии 5 вузов, но за что и к чему это приведет, непонятно. В то же время эксперты говорят, что таких карательных мер со стороны минобра явно недостаточно.

На самом деле алармистские оценки отечественного высшего образования несколько некорректны, считает Рустам Бурнашев, профессор Казахстанско-немецкого университета в Алматы. Конечно, хватает откровенно плохих учебных заведений, но есть и работающие на вполне мировом уровне.

Вместе с тем есть и претензии к профильному ведомству, которое сконцентрировалось на контрольных функциях. А в самих университетах от минобра ждут другого, сказал профессор нашему порталу. Одними наказаниями делу не помочь.

Кнут есть, а пряника нет?

- Буквально на днях минобр приостановил лицензии пяти казахстанских вузов. Возможно, накажут еще кого-то, и еще не раз. Но можно ли добиться результатов такими методами или нужно что-то еще?

- Во-первых, сейчас мы знаем только о наказании, а за что именно - непонятно. Какие нашлись недоработки и почему их не исправили, осталось неизвестным. Тут сразу нужно отметить два аспекта.
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К сожалению, зачастую у нас действительно работают университеты, не соответствующие государственным стандартам. Это первый момент. Там не выполняются важные требования к учебному процессу. Естественно, государственный контролирующий или ответственный орган должен принимать какие-то меры. Это обоснованно и вполне справедливо.

Но есть и другая сторона. Среди упомянутых требований много, мягко говоря, не вполне корректных. Они просто не влияют на качество образования, но с точки зрения МОН их невыполнения достаточно для приостановки лицензии.
Сам перечень требований к университетам очень большой. Я даже боюсь, что точно не вспомню количество. Кроме того, есть и разные типы проверок. Например, больше 40 позиций по проверке научной деятельности. И абстрактно рассуждать, как эти меры повлияют на систему образования, в данном случае невозможно.

Однако приостановление лицензии - это не карательная мера
Университет не закрывают, он продолжает работать, просто ему устанавливают срок для ликвидации выявленных недоработок.
Хотя, конечно, в значительной степени министерство образования сейчас выполняет именно контрольную функцию. А мы, люди из системы образования, ожидаем еще и помощь - и консультативную, и практическую. Чтобы помогали совершенствовать систему, принимали некие превентивные меры для повышения качества образования, не ограничиваясь только наказаниями. Но сейчас, к сожалению, сталкиваемся с тем, что министерство выполняет функцию исключительно контрольную.

Какое у нас высшее образование на самом деле?
- Мы часто видим, как системе образования пытаются дать какую-то общую характеристику. Но здесь утверждать что-то в целом очень сложно. Если мы говорим о высшем образовании, его качество может различаться даже по разным специальностям в рамках одного университета.

Не говоря уже о разных вузах.
В Казахстане много качественного высшего образования. Например,
в Казахстанском национальном университете очень сильная химическая школа
Есть свой научный журнал, признанный на международном уровне, у него очень высокие рейтинги, а публикации в нем считаются достаточно престижными. Кроме того, там же очень сильная математическая школа. Соответственно, и специалисты готовятся по-настоящему качественные. А в другом университете по той же самой химии подготовка может быть слабой.
Диплом перестанет гарантировать трудоустройство - МОН

Есть вузы с сильными гуманитарными дисциплинами, или, например, подготовкой специалистов по международным отношениям. Серьезным брендом стал КИМЭП, есть и другие примеры.
Казахстанцам диплом проще получить в России, нежели на родине

Поэтому говорить усредненно о нашем низком качестве образования не совсем корректно. Нужно говорить четко - в каком университете и по какой специальности.
Университет или институт?
- Однако у сограждан сложилось вполне устойчивое мнение, что если есть финансовая возможность, лучше отправить чадо учиться куда-нибудь за границу. А в России еще и дешевле получится.
- И тут нужно учитывать целый комплекс факторов. Безусловно, если будем сравнивать средний уровень подготовки МГУ, конечно он будет выше, чем в КазНУ. И понятно, если есть возможность учиться в МГУ, ребенок туда и поедет. Но
обучение в университете - это не только получение знаний, это та же самая социализация
Если он связывает свою дальнейшую жизнь с Казахстаном, то может оказаться, что для него обучение в местном университете будет более перспективным.
Высшее образование в Германии и Казахстане глазами простого студента

Молодой человек сможет наладить какие-то социальные связи, контакты, которые помогут ему далее выстраивать карьеру. Это очень неоднозначные вещи. И факторов очень много.
- Многие считают, что большинство наших нынешних университетов на самом деле максимум институты.
- Тут вопрос, что мы понимаем под университетским образованием. Конечно, если классический университет - как в Европе или например в советское время - то да, в настоящее время наши вузы очень редко соответствуют этому стандарту. Потому что необходимо определенное количество факультетов и очень четких специальностей. Обязательно должен быть факультет физический, обязательно философский.
А в нашем случае университеты - это некие упрощенные модели
То есть определенные стандарты ожидания, конечно, нарушается, и с точки зрения стороннего наблюдателя выглядит это несколько странно. Но это наша практика языкового использования.

Источник - 365info.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1575363780
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