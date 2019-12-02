В Оренбурге издана биография главы СССР Г.Маленкова, написанная его сыном

13:46 03.12.2019

Оренбургские издатели представят свои книжные новинки на ярмарке в Москве



Оренбургские издатели представят свои книжные новинки на ярмарке в Москве



С 5 по 9 декабря в Москве пройдет Международная ярмарка интеллектуальной литературы "non/fictio№ 21" (нон/фикшн). Оренбуржье представит на нем книжное издательство им. Г. П. Донковцева.



В этом году на ярмарку оренбургские издатели повезут 20 книжных новинок. Две из них уже вошли в топ-лист изданий ярмарки. По информации Вестирама.Ру, это биография главы Советского Союза, нашего земляка-оренбуржца "Георгий Маленков", написанная его сыном Андреем Маленковым и избранная проза известного израильского автора Давида Маркиша "Белая жара".



Еще одна новинка оренбургского издательства попадет на ярмарку с Москву прямо с пылу с жару. Это книга "Другой Фатьянов", подготовленная специально к 100-летнему юбилею поэта.



Кроме ряда новинок издательство повезет на выставку долгожданные переиздания. "Собрание сочинений" Петра Луцыка и Алексея Саморядова и биография Сильнейшего человека Земли: "Александр Засс. Жизнеописание, система и методы" востребованы во всех уголках России и в странах СНГ.



Всего в ярмарке "non/fictio№ 21" примут участие 330 крупных и малых издательств, книготорговых предприятий и институтов культуры из 29 стран мира.