Умер легендарный казахстанский футбольный тренер Леонид Остроушко

16:02 03.12.2019

На 83-м году жизни скончался заслуженный тренер Казахской ССР, ветеран футбольного клуба "Кайрат" Леонид Остроушко, передает корреспондент МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу клуба.



Он был ярким представителем народной команды и как футболист во время игровой карьеры, и как наставник. За шесть сезонов Остроушко отыграл в высшей лиге, он провел 200 матчей и забил 8 мячей. В 7 сезонах, проведенных в первой лиге, Остроушко отличился 55 раз. При этом в 1957 году, играя в полузащите, он стал лучшим бомбардиром этого клуба. ⠀



Леонид Константинович много лет тренировал "Кайрат". Именно при Остроушко "Кайрат" в 1986 году добился наивысшего достижения в первенствах СССР - 6-е место Высшей лиги СССР. В 1988-м при нем алматинские футболисты завоевали Кубок федераций Советского Союза. В 2003 году "Кайрат" под руководством Леонида Константиновича стал пятикратным обладателем Кубка Казахстана. ⠀ Футбольный клуб "Кайрат" выражает искренние соболезнования всем родным и близким Леонида Константиновича Остроушко.