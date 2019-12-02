Акимом Тараза назнчаен поэт Карабалаев, автор од в честь Елбасы

16:20 03.12.2019

Назначен новый аким Тараза

Им стал Айтказы Карабалаев.



Назначен новый аким Тараза, передает zakon.kz.

Им стал Айтказы Карабалаев. Информацию подтвердили в акимате города.

Также об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь акима Жамбылской области Нурадин Ракай.



- Сегодня аким Жамбылской области назначил акимом Тараза Карабалаева Айтказы Даулеткуловича с согласия Администрации Президента и Таразского городского маслихата. Глава региона отметил, что тяжесть ответственности, которая будет возложена на акима города после центра области, будет непростым, и подчеркнул необходимость настойчивой и планомерной работы по решению социальных проблем, экономическому росту, - отметил он.



21 ноября по поручению главы государства аким Тараза Кайрат Досаев был освобожден от занимаемой должности. Поводом послужил инцидент в таразской школе, где была изнасилована 12-летняя ученица. Временно исполняющим обязанности акима Тараза назначили Бейсенбека Жанбосынова.

Карабалаев Айтказы Даулеткулович родился в 1966 году. Окончил Казахскую государственную академию управления, Талдыкорганский юридический институт по специальностям экономист и юрист. Трудовую деятельность начал рабочим в свекловичном совхозе "Дружба" Шуского района.

В разные годы работал заведующим отделом по организации торговли, заместителем директора торгово-производственной ассоциации "Тигрохауд" г. Алматы, начальником управления экономики и торговли при акиме Тараза, заместителя акима Тараза, заместителем руководителя аппарата акима области, акима Жуалынского района, директором представительства Национальной компании социально-предпринимательской корпорации "Оңтүстік", акимом Таласского района Жамбылской области, советником директора Жамбылского филиала АО "КазТрансГазАймак".

Также он является автором стихов, поэтом, композитором, посвятил несколько произведений Нурсултану Назарбаеву.