Липкие друзи. Москва и Киев заключили 10-летний договор по транзиту нефти на Украину

17:59 03.12.2019

Москва и Киев заключили 10-летний договор по транзиту нефти на Украину

Договор подписали компании "Укртранснафта" и "Транснефть"

Елена ГИЛЬМАНОВА



Украинская компания "Укртранснафта" и российская "Транснефтью" подписали соглашение по транзиту нефти по территории Украины. Документ будет действовать 10 лет и вступит в силу 1 января 2020 года.



"3 декабря 2019 года АО "Укртранснафта" и ПАО "Транснефть" заключили дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти по территории Украины, которое продлевает его действие на 10 лет - с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года", - сообщила украинская компания на своей страницы в Facebook.



В сообщении отмечается, что предусмотрена не только пролонгацию договора, но заключенное дополнительное соглашение между компаниями актуализирует ряд положений с учетом текущего состояния изменений на рынке.



Соглашение подписали директор "Укртранснефти" Николай Гавриленко и вице-президент "Транснефти" Сергей Андроновый на международной конференции "Энергетика в XXI веке" в Загребе.



Напомним, главы "Укртранснафта" и "Транснефть" участвовали в 11-ом заседании Правления Международной ассоциации транспортировщиков нефти в Санкт-Петербурге в июне этого года. Тогда президент российской компании сообщил, что компания ощущает доверие партнеров и "твердый настрой на перспективное сотрудничество".