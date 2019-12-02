 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Польско-литовские татары. История воинского сословия
19:34 03.12.2019

След Золотой Орды в истории Польши

Часть кочевого народа, шесть веков назад отделившаяся от Золотой Орды, в истории Польши получила название "татары". Сегодня потомки этих кочевников стараются не забывать, что они по происхождению тюрки, передает корреспондент МИА "Казинформ".

Недавно на международной конференции "Наследие истории Евразии" выступил с большим и содержательным докладом Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Казахстане и Кыргызстане, доктор исторических наук, профессор Селим Хазбиевич. Как сообщил посол, он является потомком хана Тохтамыса, правившего Золотой Ордой.

"Я хочу рассказать вам о польских и польско-литовских татарах. Сейчас потомки тюрков стали очень малой этнической группой в Польше. Они у нас являются и татарским сообществом, и мусульманской общиной. И все же наши татары, оставшиеся на Западе, считаются наследниками Золотой Орды, сынами Великой степи", – сказал С. Хазбиевич.

Профессор сообщил, что его предки прибыли в Литву после смерти хана Узбека (Мухаммед Султан Узбек, правил Золотой Ордой в 1313-1341 годах), в середине ХІV века, во время большой Смуты. Позднее и хан Тохтамыс, ведя боевые действия, несколько лет находился на территории Польши и Литвы. Этот исторический период значительно сблизил литовских князей с ханом Тохтамысом.

"В последующий исторический период один из самых авторитетных и влиятельных сыновей хана Тохтамыса – Жалеледдин - получил поддержку польско-литовских князей и в 1410 году принял участие в самой решающей в тот период битве крестоносцев. Грюнвальдское сражение (битва союза Королевства Польского и Великого Литовского княжества с войском Тевтонского ордена) была самым большим противостоянием Средневековья", – отметил посол.

О Грюнвальдском сражении в немецких архивах есть интересные сведения. По словам Селима Хазбиевича, крестоносцы написали письмо Папе Римскому, в котором сообщили, что сражение против польского короля Ягайло и литовского князя Витовта превратилось в битву между крестоносцами и мусульманами.

На территории Польши и Литвы в период времени с ХV и до конца ХVІІ века часто встречаются названия тюркских народов. В некоторых источниках они называются тюрками, в других крымскими татарами, а иногда и "липками". Название "татары липка" связано с искажением названия "Литва".

По словам Селима Хазбиевича, это очень интересный рисунок. Это отряд татарских бойцов в армии Наполеона. Если в русской историографии Наполеон характеризуется как агрессор, то в истории Польши к нему другое отношение. В 1813 году, когда войска Наполеона отступали из Москвы, в Вильнюсе был сформирован кавалерийский эскадрон из литовских татар. Они воевали на польско-французской стороне.

Татарский воин Наполеона. Что интересно, во Франции не забыли, что татарские воины были в рядах французской армии. Селим Хазбиевич сообщил, что о татарских частях в составе французских войск написано немало книг.

"Могу привести интересные данные о татарских кавалерийских отрядах: до ХVІІ века эти войсковые части делились на родо-племенные отряды. То есть, тюрки, которые позднее в истории Польши и Литвы назывались "татарами", были небольшой частью племен, ныне проживающих в Казахстане. Это были поселившиеся в свое время на территории Великого Литовского княжества уйсуны, найманы, жалайыры, конраты, аргыны. Эти племена в Польше с начала ХVІІІ века теряли свою родовую структуру и стали называться польско-литовскими татарами", – сказал профессор.

Мейрамбек Байгарин

Источник - КАЗИНФОРМ
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