Презентация книги В.Христофорова "Советские спецслужбы открывают Восток" (Москва, Нон фикшн, 5/12)

21:09 03.12.2019

В Москве 5 декабря начинает работу традиционная Ярмарка non/fictio№. В этом году мероприятие впервые пройдет в помещении "Гостиного двора" (Москва, ул. Ильинка)



16.00 - 17.00



Стенд: А-39



Презентация книги Христофорова В. С. "Советские спецслужбы открывают Восток"

Организатор: Издательский центр РГГУ



Книга посвящена различным аспектам аналитической и практической деятельности советских органов государственной безопасности в отношении собственных "восточных" народов, а также государств Ближнего и Среднего Востока на протяжении 1920–1980-х годов. В ней представлены опубликованные материалы, отражающие восприятие и формы взаимодействия советских спецслужб с "внутренним" и зарубежным Востоком. Издание адресовано востоковедам, историкам спецслужб, всем интересующимся историей России XX века.