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21:09 Презентация книги В.Христофорова "Советские спецслужбы открывают Восток" (Москва, Нон фикшн, 5/12)
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|Презентация книги В.Христофорова "Советские спецслужбы открывают Восток" (Москва, Нон фикшн, 5/12)
21:09 03.12.2019
В Москве 5 декабря начинает работу традиционная Ярмарка non/fictio№. В этом году мероприятие впервые пройдет в помещении "Гостиного двора" (Москва, ул. Ильинка)
16.00 - 17.00
Стенд: А-39
Презентация книги Христофорова В. С. "Советские спецслужбы открывают Восток"
Организатор: Издательский центр РГГУ
Книга посвящена различным аспектам аналитической и практической деятельности советских органов государственной безопасности в отношении собственных "восточных" народов, а также государств Ближнего и Среднего Востока на протяжении 1920–1980-х годов. В ней представлены опубликованные материалы, отражающие восприятие и формы взаимодействия советских спецслужб с "внутренним" и зарубежным Востоком. Издание адресовано востоковедам, историкам спецслужб, всем интересующимся историей России XX века.