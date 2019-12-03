Гражданская война в Ливии может закончиться победой Хафтара, - Р.Мустафин

22:44 03.12.2019

03.12.2019

Равиль Мустафин



Противники фельдмаршала допустили фатальную ошибку



После соглашения Турции и правительства Сараджа шансы армии Хафтара на победу выросли.



Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара получает шанс выиграть гражданскую войну в своей стране. Шейхи племен Мисураты – самой ценной военной опоры Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии во главе с Фаизом Сараджем – готовы изменить своим союзническим обязательствам. Их возмутило подписанное на прошлой неделе в Стамбуле соглашение о военном сотрудничестве между Турцией и ПНЕ.



Договоренность вызвала возмущение и за рубежом. По сообщениям ряда арабских СМИ, глава МИД Греции Никос Дендиас и глава МИД Египта Самех Шукри заявили о незаконности договоренностей между Триполи и Анкарой в военной сфере. Этот документ предусматривает подготовку военных кадров для ПНЕ, а также развитие отношений между военными двух стран. По мнению Дендиаса, весьма вероятно, что с его помощью Турция продолжит нарушать оружейное эмбарго, введенное Советом Безопасности ООН еще в 2011 году, почти сразу после начала восстания против Муаммара Каддафи. Кроме того, главы дипведомств считают, что Сарадж, подписывая этот документ, превысил свои полномочия, а Турция вмешивается в ливийские дела, что противоречит общим усилиям по политическому урегулированию ливийского кризиса.

Впрочем, скорее всего на все эти дипломатические осуждения Турция особого внимания не обратит. Не секрет, что Анкара давно и практически в открытую это оружейное эмбарго нарушает, поставляя в Ливию сторонникам Сараджа броневики, дроны и другие виды боевой техники собственного производства. Также Турция участвует в обучении, планировании и организации боевых действий против войск ЛНА. Другое дело, что никто не желает всерьез связываться с Турцией, в том числе из-за нежелания быть самому обвиненным в незаконных поставках оружия противникам ПНЕ.

А вот что действительно может изменить сегодняшнюю обстановку в Ливии и снова превратить главкома ЛНА Халифу Хафтара в триумфатора, так это недавнее заявление шейхов племен, обитающих в районе Мисураты. Они выразили свое возмущение действиями Сараджа, который, по их мнению, фактически предал национальные интересы страны в угоду Турции, подписав договоренности о военном сотрудничестве. Если это так, то под угрозой оказывается дальнейшее существование военно-политического альянса между обосновавшимися в Триполи отрядами, лояльными ПНЕ Сараджа, и мисуратской группировкой. Возможно, местные племена остались недовольны тем, что Сарадж легко присоединил подконтрольные ему районы Ливии.

Мисуратские боевики имеют славу наиболее дисциплинированных, хорошо вооруженных и подготовленных солдат.



Вместе с тем они – защитники свободного и независимого ни от кого анклава, среди которых немало сторонников "Братьев-мусульман", не терпящих ни ИГ, ни "Аль-Каиду" (все организации запрещены в РФ). С ПНЕ Сараджа и мисуратскую группировку объединяет общая нелюбовь к Хафтару. Именно мисуратские боевики довольно быстро сумели прийти на помощь ПНЕ после того, как Халифа Хафтар начал в апреле наступление на Триполи. Они же проявили наибольшую стойкость и при обороне Триполи. Еще неизвестно, кто внес больший вклад в оборону Триполи – турки со своим оружием и советниками или мисуратские.

Если теперь племенные шейхи, которые до этого сидели очень тихо и против мисуратских боевиков особо не выступали, решатся на развод с Сараджем и его правительством, вся триполийско-мисуратская конструкция может развалиться и рухнуть. Тогда противостоящая Хафтару группировка значительно ослабеет, что, в свою очередь, приведет к изменению военного баланса сил в пользу Хафтара, чем он наверняка воспользуется.

Тем не менее высказанное племенными шейхами недовольство еще не гарантирует развала мисуратской группировки. Все дело в том, что, по сообщениям ряда ливийских СМИ прохафтаровской направленности, критика шейхов была направлена не только в адрес Сараджа, но и черкесам, которые якобы тоже готовы прислуживать туркам. Так это или нет, пока не ясно. Ясно другое. Потомков черкесов в Ливии насчитывается около 35 тыс., и живут они здесь чуть ли с Х века, главным образом в районе Мисураты и Бенгази. Именно черкесы составляют основу мисуратской группировки и определяют ее высокий качественный состав. Поэтому вряд ли решение о дальнейшем союзе с Сараджем в Мисурате будет принято без учета мнения черкесской диаспоры.