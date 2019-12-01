По-дружески. Турция готова воевать против РФ в составе НАТО..., - "НГ"

22:46 03.12.2019

Испытания индийской ракеты Agni-III прошли неудачно



Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО

1/12/2019



Анкара верна своему союзническому долгу как член НАТО и готова участвовать в любой военной операции Североатлантического блока против России. Об этом заявил в ходе пресс-конференции глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу. Кроме того, он призвал НАТО обратить внимание на тот факт, что, помимо сдерживания России на восточных границах Европы, необходимо также поддерживать Турцию в аналогичных усилиях, сообщает телеканал CNN Türk. Глава турецкой дипломатии отметил, что для поддержания стабильности необходимо усиление войск Североатлантического союза и размещение дополнительного оружия на территории Турции. Какого оружия – конкретно не указал, возможно, он имел в виду ядерное. "Турция не возражает против укрепления НАТО в странах Балтии и Польше из-за России… Но то, что им предоставляется, также должно быть дано и нам. Мы также являемся союзником (НАТО. – "НГ")", – подчеркнул Чавушоглу.



Западная пресса отмечает, что данная новость звучит особенно контрастно на фоне заявлений российских политиков об укреплении связей Анкары и Москвы именно в военной сфере. К тому же накануне Турция демонстрировала принципиально иную позицию по этому вопросу, заявив, что Анкара не поддержит планов НАТО по укреплению стран Балтии и Польши для сдерживания России, если альянс не поможет Турции в борьбе с курдскими вооруженными формированиями в Сирии.

В Индии испытания баллистической ракеты (БР) Agni-III, способной нести ядерную боеголовку, окончились неудачей. Тестовый пуск Agni-III с муляжом боевого блока должен был состояться на полигоне, расположенном на острове Абдул Калам, в субботу, примерно в 19.15 по местному времени. Это была третья попытка запуска данной ракеты за последние две недели. Источник сообщил прессе, что БР отклонилась от заданной траектории и ей была дана команда на самоуничтожение. Обломки БР упали в море примерно в 115 км от места запуска. По программе данных испытаний Agni-III должна была пролететь почти 2800 км. Предварительно причиной неудачи назван производственный дефект. Также сообщается, что ракета, использованная в испытании, была выбрана случайным образом из производственной партии. Данный тестовый пуск был совмещен с боевой учебой ракетного расчета. БР Agni-III поставляется в Вооруженные силы Индии с 2011 года, способна нести боеголовку весом до 1,5 т на дальность от 3,5 тыс. до 5 тыс. км. Она оснащена современным бортовым электронным помехозащищенным оборудованием с функциями самонаведения.



Норвегия выражает обеспокоенность по поводу размещения российскими военными новых средств ПВО вблизи ее границ. Сообщается, что дивизион зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Тор-М2ДТ" заступил на боевое дежурство в Мурманской области. Известно, что данный ЗРК размещен на базе двухзвенного гусеничного вездехода "Витязь" и предназначен для использования в суровых арктических условиях даже при температуре, близкой к минус 50 градусов по Цельсию. Тор-М2ДТ способен сбивать самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и тяжелые дроны в ближней зоне противоздушной обороны. Норвежские СМИ подчеркивают: расстояние от мест размещения российских средств ПВО до границы Норвегии составляет всего около 10 км. Менее чем в 100 км находится Варде – норвежский город, где размещена разведывательная радиолокационная система Globus.