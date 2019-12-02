Россия подарила армии Киргизии два вертолета Ми-8МТ и два радара. Разобьют или потеряют?

22:52 03.12.2019

Церемония передачи Киргизии двух вертолетов Ми-8МТ и двух радиолокационных станций (РЛС) П-18-2 из состава Сил воздушной обороны республики, которые были модернизированы в России, прошла в среду на аэродроме "Кант".



"Сегодня министерство обороны РФ передает Вооруженным силам Киргизской Республики очередную партию военной техники в рамках оказания безвозмездной военно-технической помощи. Это два многоцелевых вертолета среднего классам Ми-8МТ и две подвижные наземные радиолокационные станции П-18-2 из состава Сил воздушной обороны Вооруженных сил Киргизской Республики, отремонтированные и модернизированные до современного уровня на российских предприятиях", - сказал на церемонии передачи техники замглавы российского военного ведомства Александр Фомин.

"Мы знаем о том, что вертолеты очень востребованы в Вооруженных силах Киргизии. Они позволят оперативно и с высоким качеством решать задачи в условиях горной местности и труднодоступности отдельных территорий, существенно повысят возможности Сил воздушной обороны страны", - отметил замминистра.



По словам Фомина, модернизированные РЛС "ждут в войсках противовоздушной обороны республики". "Они значительно расширят возможности по защите воздушных рубежей государства от любых проявлений террористической опасности", - сказал он.

Фомин отметил, что поступательное развитие дружественных и союзнических отношений России и Киргизии "безусловно, является одним из самых важных факторов сохранения стабильности в регионе".

"Киргизия всегда может рассчитывать на поддержку России в обеспечении своей безопасности", - подчеркнул Фомин.

"В свою очередь, - продолжил он, - наши киргизские друзья помогают нам в обеспечении функционирования и развития объединенной российской военной базы в Киргизской Республике. Благодарны вам за это. Намерены и дальше развивать сотрудничество наших государств в оборонной сфере и оказывать содействие киргизским партнерам в укреплении национальных Вооруженных сил и обеспечении безопасности в Центральноазиатском регионе в целом".

Ранее в среду Минобороны информировало, что киргизской стороне будет передано военное имущество, включающее вертолеты Ми-8МТ и РЛС П-18-2, на сумму более 770 млн рублей. Информация представлена ДИМК МО РФ.