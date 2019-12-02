Начались поставки туркменской электроэнергии в Узбекистан

23:12 03.12.2019

С 1 декабря, как и ожидалось, Туркменистан начал поставлять электроэнергию в Узбекистан. Об этом сообщает Uzreport со ссылкой на АО "Национальные электрические сети Узбекистана".

Согласно данным издания, объемы поставок составляют около 15 млн кВт/ч электроэнергии в сутки.

Как сообщалось ранее, "Туркменэнерго" и АО "Национальные электрические сети Узбекистана" заключили договор о закупках туркменской электроэнергии на 2019-2020 годы.