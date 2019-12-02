КырПрез Жээнбеков взялся лоббировать "китайскую железку". Чего пообещал ему г-н Си?

23:18 03.12.2019

Необходимо построить железную дорогу Китай - Кыргызстан -Узбекистан



29 ноября в городе Ташкенте состоялась Вторая консультативная встреча глав государств центральноазиатских государств, где Сооронбай Жээнбеков говорил о необходимости строительства железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан, отметив, что это улучшит транспортный потенциал региона, послужив своеобразным мостом между Европой и Азией. Он отметил, что это позволит развивать межрегиональные торгово-экономические отношения, привлекать иностранные инвестиции и технологии. По правде говоря, нужно поскорее реализовывать этот проект. У нас появилось бы немало рабочих мест, цены на товары заметно бы снизились.



Источник: газета "Мантыш" №24 от 03.12.2019 / стр. 2