Зажрались? Население Кыргызстана страдает от ожирения, - "Мантыш"

00:14 04.12.2019

Население Кыргызстана уже страдает от ожирения



Из Национального статистического комитета сообщили, что избыточный вес взрослого населения Кыргызстана превращается в масштабную проблему. Комитет проанализировал в 2018 году население в возрасте от 18 до 49 лет, выяснил, что 39,4% мужчин и 32,6% женщин имеют проблемы с избыточным весом. К сожалению, в этом году граждан с избыточным весом стало только больше. Врачи отмечают, что такая проблема возникла из-за нарушения правил питания.



Ученые со всего мира проанализировали причины смертей во всем мире с 1990 по 2010 год и выяснили, что основная причина смертности – избыточный вес. По их мнению, во всем мире от избыточного веса умерло больше людей, чем от голода. Речь идет о соотношении 3 млн человек на 1 млн человек в год.



В первую очередь нам нужно уделить внимание здоровью населения. Должны сделать выводы те, кто утверждают, что в Кыргызстане жизнь тяжелая. Хочешь провести той – все рестораны забронированы, в среднем 35% населения страдает от ожирения, а по улицам разъезжают исключительно внедорожники. Разве может быть тяжелой жизнь в такой стране?



Источник: газета "Мантыш" №24 от 03.12.2019 / стр. 2