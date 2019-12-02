 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 04.12.2019
00:57  "Stop China!": Как работает антикитайская пропаганда в Туркестане, - Е.Ким
00:49  Бишкек задыхается в смоге. Правительство не в состоянии решить экологические проблемы Киргизии, - В.Панфилова
00:32  Кто крышевал Матраимова? Жээнбеков в курсе, брала Отунбаева, делилась с Атамбаевым??
00:24  IV Всемирные игры кочевников пройдут в турецком городе Бурса
00:14  Зажрались? Население Кыргызстана страдает от ожирения, - "Мантыш"
00:09  В Ашхабаде снова начали сшибать кондиционеры с жилых домов
00:01  National Interest: в Иране сложились все предпосылки для революции?

Вторник, 03.12.2019
23:18  КырПрез Жээнбеков взялся лоббировать "китайскую железку". Чего пообещал ему г-н Си?
23:12  Начались поставки туркменской электроэнергии в Узбекистан
22:52  Россия подарила армии Киргизии два вертолета Ми-8МТ и два радара. Разобьют или потеряют?
22:46  По-дружески. Турция готова воевать против РФ в составе НАТО..., - "НГ"
22:44  Гражданская война в Ливии может закончиться победой Хафтара, - Р.Мустафин
21:09  Презентация книги В.Христофорова "Советские спецслужбы открывают Восток" (Москва, Нон фикшн, 5/12)
19:34  Польско-литовские татары. История воинского сословия
19:31  Саксонскую сокровищницу обчистили мигранты. Охрана все видела, но... побоялась вмешаться!
17:59  Липкие друзи. Москва и Киев заключили 10-летний договор по транзиту нефти на Украину
17:45  Донбассфронт. Убиты два подполковника спецназа "А" СБ Украины Каплунов и Волочаев
16:20  Акимом Тараза назнчаен поэт Карабалаев, автор од в честь Елбасы
16:02  Умер легендарный казахстанский футбольный тренер Леонид Остроушко
14:23  Обгон... кювета. УзбВласти наняли "Московский комсомолец" пиарить "новую эру" Мирзиеева
14:16  Вышла в свет книга казахстанского филолога Бакыт Карибаевой "Караван выходит на дорогу"
14:14  Узбекистан. Сумерки. Ч. 4, - Б.Мусаев
14:07  Почему в Кыргызстане не работают суды присяжных?
13:46  В Оренбурге издана биография главы СССР Г.Маленкова, написанная его сыном
13:09  Власть советов. Как изменила Гонконг победа оппозиции на местных выборах, - П.Бажанов
13:07  Месяц после 70 лет конфликта. Как Индия отменяет автономию Кашмира, - Е.Пахомов
12:03  Показательные "казни" Казуниверситетов ничего не дают, - профессор Бурнашев
11:59  Для внедрения многоженства в Казахстане потребуется 15-20 лет, - член РИПГ ДУМК Куанышбаев
11:36  Пчелка против меда!? За реприватизацию в Казахстане выступили... штатные пиарщики первого КазЗятя
10:48  Особо доверенный за слив... Румынскую "дочку" КазМунайгаза возглавил Беимбет Шаяхметов
10:42  Уход военного превосходства Запада и геоэкономика, - Сергей Караганов
10:24  КырПолития. Политический флюгер Феликса Кулова
09:41  НПОшница-профессионалка Рита Карасартова назначена директором Агентства начального профессионального образования Киргизии
09:33  Хива объявлена ТЮРКСОЕМ культурной столицей Тюркского мира в 2020 году
09:27  Тихо шифером шурша... Обрушения крыши в Конгресс-центре не было - Tashkent City
09:24  Израиль берет в союзники иранских манифестантов, - И.Субботин
09:13  Красный мятеж: в Германии левые аутсайдеры рвутся к власти, - К.Логинова
09:09  Обмен нелюбезностями: КНР и США отсрочили сделку в торговой войне, - Н.Портякова
09:04  Москва придумала способ легализации неисполнения соглашения ОПЕК+
00:48  Отдавал ли Эрдоган приказ сбить российский Су-24
00:39  Талибы рекламируют смертников среди русскоязычных мусульман, - А.Серенко
00:10  Судороги гегемона: США остались без авианосцев
00:01  Этого позора для Анкары хватит на весь XXI век
Понедельник, 02.12.2019
20:05  Русский богатырь Бобиков заборол всех казахов и стал первым Абсолютным чемпионом по казах куресу
19:38  Куда исчезли караваны мигрантов из Центральной Америки?
18:27  Британка Саида Алетаха (боец МММ в хиджабе) умерла от побоев в ринге
18:12  Адский трип. Старший зять Елбасы подписал "Дорожную карту по реализации меморандума о сотрудничестве" между партией Нур-Отан и НПП Атамекен...
17:02  Какой будет внешняя политика России в 2030 году, - В.Чернега
16:44  На кого шпионствуем? Уроженец Ашхабада экс-депутат РосДумы и комсорг Единой России Шлегель легализовался на ПМЖ в Германии
15:40  Понторез глянца. Казахский олиграх Байтасов решил выпускать журнал "Forbes Uzbekistan"
14:55  Парламент (Милли Меджлис) Азербайджана саморазогнан за ненадобностью
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
IV Всемирные игры кочевников пройдут в турецком городе Бурса
00:24 04.12.2019

Об этом пишет агентство "Анадолу", ссылаясь на министерство молодежи и спорта Турции Мухаррема Касапоглу.
Министр отмечает, что до этого Всемирные игры кочевников трижды проходили в Кыргызстане и на этот раз ответственность за проведение игр взяла на себя Турция. По его словам, Всемирные игры кочевников являются важным мероприятием и пройдут на очень высоком уровне.
По его словам, организованное Турцией мероприятие пройдут в городе Бурса.

Источник: газета "Мантыш" №24 от 03.12.2019 / стр. 5

Источник - gezitter.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1575408240
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Дарига Назарбаева: Нужен системный подход к решению проблемы сбора, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов
- Мажилис одобрил в I чтении законопроект "О статусе педагога"
- Нурлан Нигматулин и Тимур Кулибаев подписали Дорожную карту сотрудничества на 2020 год
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел заседание Национальной комиссии по модернизации
- Рабочий график первого президента
- Государственный секретарь Крымбек Кушербаев принял участие в расширенном заседании Совета Ассамблеи народа Казахстана
- Азат Перуашев призвал поставить вопрос о пересмотре сырьевых контрактов и более адекватном вкладе в экономику Казахстана крупных иностранных инвесторов
- Счетный комитет подвел итоги государственного аудита эффективности использования средств городом Шымкент
- Бердибек Сапарбаев провел совещание по вопросам обеспечения безопасности детей
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  