IV Всемирные игры кочевников пройдут в турецком городе Бурса

00:24 04.12.2019

Об этом пишет агентство "Анадолу", ссылаясь на министерство молодежи и спорта Турции Мухаррема Касапоглу.

Министр отмечает, что до этого Всемирные игры кочевников трижды проходили в Кыргызстане и на этот раз ответственность за проведение игр взяла на себя Турция. По его словам, Всемирные игры кочевников являются важным мероприятием и пройдут на очень высоком уровне.

По его словам, организованное Турцией мероприятие пройдут в городе Бурса.



Источник: газета "Мантыш" №24 от 03.12.2019 / стр. 5