Кто крышевал Матраимова? Жээнбеков в курсе, брала Отунбаева, делилась с Атамбаевым??

00:32 04.12.2019

Почему Отунбаева в свое время не приняла меры к Матраимову?



26 ноября 2019



"Раимом миллионом" экс-зампреда Таможенной службы Райымбека Матраимова начали называть после 2010 года, потому что именно с этого года его дела пошли в гору. Напомним, член ВП Азимбек Бекназаров рассказывал так: "Когда после 2010 года Сооронбай Шарипович был губернатором Ошской области, он мне говорил: "Народ прогнал Райыма Матраимова из Оша, а вы, центральная власть, взяли 400 или 700 тыс. долларов и повторно назначили его на должность". Все это общественности известно. Райым Матраимов [начал карьеру], когда председателем Временного правительства была Роза Отунбаева, а Алмазбек Атамбаев был ее заместителем по экономическим вопросам. Работал на руководящих должностях в Раможенной службе до 23 ноября 2017 года. Значит, все вопросы по Райыму Матраимову должны быть адресованы в первую очередь Отунбаевой и Атамбаеву. К сожалению, Роза Отунбаева тоже дала комментарий по расследованию "Азаттыка" в том духе, что власть должна срочно отреагировать, чтобы убедить общество. Может, вместо этого на вопрос относительно Райыма ответит сама Отунбаева?



Источник: bagyt.kg