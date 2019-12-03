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Бишкек задыхается в смоге. Правительство не в состоянии решить экологические проблемы Киргизии, - В.Панфилова
00:49 04.12.2019

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
3.12.2019

Замеры загрязнения воздуха над Бишкеком проводились с помощью дронов.
В Бишкеке серьезные экологические проблемы – город накрыл такой смог, что жителям тяжело дышать. Вот уже несколько дней столица Киргизии возглавляет рейтинг по загрязнению воздуха городов мира. Самое страшное в этой ситуации то, что исправить ее невозможно даже за несколько лет – для улучшения воздуха все технологические объекты нужно перевести с угля на газ. Но на это нет финансовых и технологических ресурсов.
Каждый вечер жители киргизской столицы ложатся спать с надеждой на теплую погоду. Когда температура не ниже нуля градусов, смога почти нет. Но стоит ртутному столбику уйти в отрицательную часть шкалы, Бишкек моментально окутывается густым дымом, который образуется из вредных веществ, выделяемых в результате работы промышленных производств, транспорта: диоксид, диоксид азота, диоксид серы, формальдегид, аммиак. Чем ниже температура воздуха, тем выше уровень загрязнения.

Горожане бьют тревогу, стараясь привлечь внимание властей к проблеме. Растет число бронхиальных и сердечно-сосудистых заболеваний. Как отметила в ходе семинара по вопросам загрязнения воздуха вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова, загрязнение окружающей среды стало причиной повышения смертности. "4,5 тыс. человек ежегодно умирают от загрязнения – это больше, чем от курения табака или употребления алкогольных напитков", – сказала Омурбекова.

Бишкек вошел в десятку самых грязных городов земного шара, заняв первое место в Рейтинге по индексу качества воздуха, обойдя Тегеран и Мумбаи. Показатель загрязненности воздуха, согласно сервису AirVisual, в последние дни колеблется от 402 до 410 единиц. Экологи придали столице статус "Опасно". Среднее содержание PM 2.5 частиц в Бишкеке, согласно данным сайта, составляет 364,9 мкг/м³.

Индекс загрязнения PM 2.5 – это воздушный загрязнитель, в состав которого входят как твердые микрочастицы, так и мельчайшие капельки жидкостей. И те и другие размером примерно от 10 нм до 2,5 мкм. Совсем мелкие частицы (около 1 нм и меньше) – это уже молекулы газов. В отличие от более крупных частиц РМ 2.5 легко проникают сквозь биологические барьеры и поэтому представляют наибольшую угрозу для организма.

Между тем директор Госинспекции по экологической и технической безопасности Джолдошбек Джунушев обещал, что смога в этом году не будет, поскольку основной загрязнитель воздуха – теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) Бишкека – был модернизирован. По сообщению vesti.kg, влияние ТЭЦ на возникновение смога составляет только 14–15 %. При этом произведенные различными экологическими организациями замеры загрязненности воздуха говорят об обратном. По данным экологического движения MoveGreen, допустимый уровень концентрации мелкодисперсных частиц РМ 2.5 во всех районах города превышен в 11–12 раз, в жилых массивах – в 5–6 раз.

Депутат Жогорку Кенеша от фракции "Республика – Ата Журт" Марлен Маматалиев в ходе очередного заседания парламента задался вопросом: на что были потрачены 60 млн долл., выданные Киргизии Зеленым климатическим фондом? Пошли ли эти деньги на борьбу со смогом? Ответил директор Гослесхоза Мирслав Аманкулов. По его словам, эти средства не пошли на борьбу со смогом. "Эта сумма не решит такую актуальную проблему, как смог", – цитирует Аманкулова Kaktus.media.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абдылгазиев выступил в парламенте со своими предложениями. Он считает, что проблему можно решить за счет перевода автопарка столицы на электромобили, а окраины города – на газовое отопление. Потому что главная причина смога – старые автомобили, грязный песок на дорогах, отопление домов в частном секторе Бишкека мусором.

Киргизский политик Равшан Джеенбеков называет основной причиной экологической катастрофы политику и экономику. "Там, где нет серьезных политических реформ, – там не развивается экономика. Где нет экономики, там не решаются социальные, экологические проблемы. Экология – это прежде всего старые автомобили, которые импортируются из разных уголков мира. Это отсутствие экологически чистого и доступного для населения газа. Люди вынуждены для обогрева своих домов использовать вторсырье. Частный жилой сектор газифицирован не полностью. Но даже в тех домах, где есть газ, не все могут себе позволить такую роскошь, как отапливаться газом. Очень дорого. Поэтому жгут уголь, старую резину, тряпье и прочий мусор", – сказал "НГ" Джеенбеков. В числе других проблем он назвал незаконную вырубку деревьев в Бишкеке и закупку не очень качественного казахстанского угля. "На протяжении последних лет в столице с молчаливого согласия мэрии вырубались чинары для нужд мебельной промышленности. В этом и других вопросах присутствует коррупционная составляющая. Собственный уголь бишкекские ТЭЦ использовать не могут, экономически невыгодно. Уголь добывается на юге республике, на месторождении "Кара-Кече". Возить его автомобильным транспортом дорого, а железной дороги нет. И построить ее мы не можем. Нет денег. Брать очередной кредит у Китая нет возможности, да и не дадут. Слишком большой долг", – отметил Джеенбеков.
По мнению политика, решить эту проблему быстро и качественно, чтобы до конца отопительного сезона люди не задохнулись, невозможно. "Это не в силах нашего правительства. Во-первых, нет понимания системных решений экологических проблем. Нет средств в бюджете, чтобы инвестировать в производство экологической продукции. Прежде всего это газ, энергетика. Наши ТЭЦ работают на угле, и перевести их на газ по крайней мере в ближайшие 5–10 лет не представляется возможным. Ограничить движение в городе, запретить людям пользоваться личными авто тоже невозможно. Как невозможно в коррупционных условиях перевести городской транспорт на электромобили. Поэтому правительство в ближайшие годы не в состоянии решить эти проблемы", – считает Равшан Джеенбеков.

Источник - ng.ru
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