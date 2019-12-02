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"Stop China!": Как работает антикитайская пропаганда в Туркестане, - Е.Ким
00:57 04.12.2019

В 2019 году в странах Туркестана значительно возросла активность по распространению синофобии. Помимо естественных опасений, вызванных усилением роли КНР в регионе, можно наблюдать и искусственную генерацию страха перед китайской экспансией.

Каковы цели информационной кампании?
Кто из внешних и внутренних игроков заинтересован в синофобии?
Какие информационные инструменты используются для противодействия КНР?
Кто является спонсором антикитайской пропаганды в Туркестане?
Что сдерживает рост синофобских настроений?
"Китай уже сегодня чувствует себя хозяином на нашей земле. Они покупают наши земли, женятся на наших девушках. Завтра мы превратимся в их провинцию", "Власти продают нас китайскому соседу. Остановитесь пока не поздно. Они убивают экологию своей страны, с чего вы взяли, что пожалеют нашу?"
Это реальные цитаты из киргизских СМИ и социальных сетей. В последние несколько лет их становится больше. Чем объясняется рост антикитайских настроений в Киргизии и Туркестане, и кому это выгодно?

Сейчас в Киргизии идут два параллельных процесса. С одной стороны, с усилением роли Китая в стране нарастает синофобия среди местных жителей. С другой стороны - к разогреву антикитайских настроений подключаются внешние игроки, которые таким образом пытаются помешать Китаю реализовывать свои проекты в регионе.

У критиков Китая разные цели.

США хотят максимально затруднить деятельность Китая, в идеале - добиться, чтобы Китай или ушел из Туркестана, или остался в регионе, но уже в роли завоевателя, тщетно пытающегося удержать контроль над крайне неуютной территорией. По образцу США во Вьетнаме или Афганистане;
Цель местных игроков - проще: они пытаются заработать деньги, сначала создавая проблемы Китаю, а затем оказывая Пекину услуги по их решению. В число последних входят некоторые чиновники и политики в Киргизии, да и не только в Киргизии;
Какие инструменты используются для противодействия КНР?

Инструментов воздействия несколько. Среди публичных:
Информационное давление (распространение слухов, публикации в СМИ и социальных сетях, пресс-конференции);
Акции протеста (митинги, пикеты, флешмобы);
Нападения (физическое воздействие и угрозы);
Вышеперечисленные формы воздействия являются универсальными и постоянно комбинируются в зависимости от поставленных целей.

Слух. Плакат(фрагмент)
Кто является спонсором этих мероприятий?

Публично КНР критикуют люди, связанные с некоторыми некоммерческими структурами, работающими внутри Киргизии. Данные организации объединяет несколько признаков: они получают финансовую поддержку из США и ряда стран ЕС, включая Великобританию, а также занимаются "реализацией проектов по защите прав человека" в политической сфере жизни страны.
За последние несколько лет они реализовали как минимум несколько успешных активных мероприятий на территории Киргизии, направленных на дискредитацию КНР в регионе.
В антикитайской работе основной упор делался на критику внутренней политики Пекина по отношению к мусульманскому меньшинству в СУАР.

Новым в антикитайской деятельности стал перенос активности "на улицу" - за последний год в странах Туркестана (Казахстан и Киргизия) была организована серия митингов. Акции сопровождались требованиями немедленно закрыть действующие предприятия и выслать китайских сотрудников за пределы страны. Реализацией замысла на местах занимались группы прозападных активистов, а также объединения националистического толка.
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Антикитайская пропаганда ведется по всему региону. Ряд проектов, касающихся в том числе и экологической тематики, находятся на стадии подготовки.
Способен ли Китай противостоять пропаганде?
Пекин пытается защищаться, налаживая информационное противостояние с США. Получается не слишком эффективно. Причин несколько. Первая - не умеют. Вторая - не считают нужным.

В Киргизии работают несколько СМИ, рассказывающих о положительных сторонах сотрудничества Бишкека и Пекина.
Среди них:
телеканал CCTV;
газета "Шелковый путь. Культурное развитие";
ряд глянцевых журналов;
Китай периодически распространяет информацию в местных СМИ, в том числе публикуя тексты на сайте государственного информагентства Киргизии "Кабар". Также в интересах КНР в эфире крупных киргизских телеканалов платно размещается цикл телепередач об успехах Китая.
На стороне оппонентов КНР работают:
несколько крупных негосударственных СМИ, охватывающих широкую аудиторию в стране;
группа неправительственных организаций;
лояльные политики и чиновники;
Периодически предпринимаются попытки распространения антикитайской пропаганды среди религиозных групп. Например, в конце 2018 - начале 2019 года антикитайская пропаганда активно продвигалась через ресурсы "Хизб ут-Тахрир" (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Пока что возможности конкурирующих игроков несопоставимы. Кроме того, Китай только начинает работу в этом направлении и плохо ориентируется в настроениях и реалиях информационного рынка Киргизии.

Судя по всему, пока КНР не считает это направление приоритетным для решения тактических задач. В среднесрочной перспективе подобный подход может обернуться для Пекина дополнительными проблемами.
Что сейчас сдерживает негативные настроения?
Частично рост синофобии в Киргизии сдерживают местные власти. Официальный Бишкек не заинтересован в ухудшении отношений с Китаем, поэтому пытается блокировать информационную работу против Пекина.

Сделать это не так просто. Если волна антикитайских настроений будет угрожать положению нынешнего руководства, последние предпочтут не противостоять активной критике, а то и возглавят ее, следуя известному выражению "не можешь победить - возглавь".

Евгения Ким

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1575410220
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