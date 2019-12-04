ЕлбаЗять Кулибаев сдружился с допинг-махинатором Коу. Мутят в одну колбу

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08:27 04.12.2019

Тимур Кулибаев встретился с главой World Athletics

Главной темой встречи главы НОК и президента World Athletics стало развитие казахстанской легкой атлетики, подготовка к Олимпийским играм Токио-2020.



4 декабря 2019,



В Нур-Султане состоялась встреча между главой Национального Олимпийского комитета Казахстана Тимуром Кулибаевым и президентом World Athletics Себастьяном Коэ, сообщает Olympic.kz.

В столицу Казахстана известный спортивный функционер, двукратный чемпион Олимпийских Игр в Москве-1980 и Лос-Анджелесе-1984 Себастьян Коэ прибыл с двухдневным визитом, в рамках которого было предусмотрено несколько крупных мероприятий.



Главной темой встречи главы НОК и президента World Athletics стало развитие казахстанской легкой атлетики, подготовка к Олимпийским играм Токио-2020. Также был обсужден ряд вопросов, относительно строительства легкоатлетических сооружений, повышения квалификации тренерского состава. Отметим, что Себастьян Коэ неоднократно подчеркивал одну из ключевых ролей Казахстана как важного члена организации на территории Центральной Азии.



- Мы рады приветствовать Вас в Казахстане. Ваш визит в нашу столицу имеет большое значение не только в плане сотрудничества, но и окажет особенное влияние на развитие отечественной легкой атлетики. Легкая атлетика находится на особом месте в иерархии казахстанского спорта. На последних шести Олимпиадах наши атлеты не раз поднимались на пьедестал почета. Причем в двух случаях - на первую ступень. Также команде удается проявлять себя и на мировых чемпионатах. Мы чтим большие традиции, заложенные именитыми казахстанцами в прошлом. Впереди Олимпийские игры в Токио и в активе команды по легкой атлетике уже имеются завоеванные лицензии. В нашем ближайшем приоритете находится получение олимпийских квот. Благодарим за оказание полной поддержки и отведению Казахстану важной роли в Центральной Азии, - озвучил Тимур Кулибаев.



Президент World Athletics Себастьян Коэ в свою очередь отметил, что Казахстан способен принять крупные континентальные и мировые турниры. Особенным моментом стало для него наличие резерва спортсменов, для которых созданы необходимые условия для роста мастерства. В течение двух дней он также посетил легкоатлетический манеж Дворца школьников и наградил участников детских соревнований "Altay Kids Cup III", приуроченных ко Дню Первого Президента.



Кроме того, глава World Athletics взглянул на ледовый дворец "Барыс-Арена" и строящийся объект "Крытый легкоатлетический комплекс". Гостю также была презентована современная спортивная база "Ак Булак", расположенная в Алматинской области.

Господин Коэ высоко оценил увиденное и признался о том, что он был впечатлен современной спортивной инфраструктурой Казахстана.



Напомним, главы НОК Казахстана и World Athletics являются членами комиссии Международного Олимпийского комитета по связям с общественностью и социальному развитию через спорт.