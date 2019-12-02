Сколько откусит Азербайджан TANAPом от газпромовского "пирога"?

09:03 04.12.2019

Ввод в эксплуатацию трубопровода TANAP умерит финансовый и политический аппетит российского монополиста в Европе, но с голоду он явно не умрет.



Азербайджан "прорубил окно в Европу" не только для своего газа, но - пока теоретически - и для "голубого топлива" других стран Каспийского региона. В минувшие выходные президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев,а также премьер-министр Грузии Георгий Гахария приняли участие в церемонии запуска Трансанатолийского трубопровода (TANAP). Он является частью проекта "Южный газовый коридор" (ЮГК), предназначенного для поставок азербайджанского газа в Турцию и далее в Европу посредством Трансадриатического газопровода - ТАР. Стоит ЮГК около 40 млрд долларов. Его протяженность до Италии - 3,5 тысячи километров. Всего экспорт из Азербайджана составит 16 млрд кубометров газа в год, из которых 6 млрд отходят Турции, а 10 - государствам Евросоюза, причем 8 млрд кубов достанется Греции.



"Надеемся, что TANAP принесет пользу народам Турции, Азербайджана и других соседних стран", - заявил Алиев на церемонии подключения Трансанатолийского газопровода к TAP. Как подчеркнул президент Азербайджана, ЮГК - это "исторический проект", объединяющий семь стран и направленный на укрепление мира в регионе.

Торжественная церемония прошла бы без сучка и задоринки, если б Эрдоган воздержался от оглашения "воинственных" планов. Он заявил, что Турция не прекратит бурение в шельфовой части исключительной экономической зоны Кипра, и "никакие крики и вопли" не заставят ее прекратить геологоразведку. В результате греческая делегация в знак протеста церемонию покинула, а МИД страны распространил заявление с осуждением заявления Эрдогана, подчеркнув, что Турция является "главным нарушителем в регионе и не осознает, что незаконность не порождает справедливости".



Тем не менее, азербайджанский газ транзитом через Турцию очень скоро появится на европейском рынке, включая Грецию, и многие склонны считать его серьезным конкурентом "Газпрома". Так ли это, и сильно ли пострадают финансовые и политические интересы российского гиганта?



Вообще-то мощность TANAP может быть доведена до 32 млрд кубометров, в то время как в прошлом году "Газпром" поставил в Европу и Турцию без малого 201 млрд кубов. Так что Азербайджан сможет "откусить" от европейского "пирога" российского поставщика небольшой (пока) кусочек. Впоследствии он может увеличиться вдвое, а если подсобит Туркмения - даже вчетверо. О ее намерениях и реальных возможностях экспорта газа в Европу будет сказано ниже. На данном же этапе речь идет о "прецеденте" появления у "Газпрома" конкурента, и бояться ему следует не Азербайджана, а именно Туркмении и США с их сжиженным газом. Сейчас стоимость американского СПГ гораздо выше российского природного газа, но в среднесрочной перспективе, с развитием новых технологий добычи, цена на него может сильно упасть, и лет эдак через 10-15 между РФ и Штатами начнется настоящая газовая война. Но вернемся ко дню сегодняшнему.



А "фишка" его состоит в том, что Азербайджану пока сложно в одиночку выполнить свои экспортные обязательства - то есть поставлять газ в соседнюю Грузию, Турцию, на европейский рынок, да еще и удовлетворять внутренние потребности республики. Согласно данным официальных источников, АР по итогам года выйдет на 24 млрд добычи. Но есть ведь и внутреннее потребление и почти 10 млрд кубов закачивается в нефтяные пласты для повышения нефтедобычи. Так что на экспорт остается либо впритык, либо даже не хватает. А это означает, что Азербайджану придется докупать газ у Ирана и (или) России - такие прецеденты уже были, и "Газпром", кажется, готов поставлять республике столько газа, сколько она пожелает.

ЮГК не знал бы никаких проблем с заполнением трубы, если бы к нему полноценно подключилась Туркмения через подводный Транскаспийский газопровод. Вот это и нанесло бы существенный ущерб России и очень бы устроило Брюссель с его навязчивой идеей энергетической безопасности Европы - можно было бы значительно сократить объемы поставок "политического" российского газа, от которого ЕС зависит весьма сильно. Но строительство Транскаспийского газопровода, несмотря на активную поддержку этого проекта Евросоюзом (на словах), невыгодно России и Ирану - появится конкурент. При этом аргумент "против" у них "железный" - угроза экологической безопасности моря.



В общем, несмотря на активный поиск инвесторов для разработки месторождений и строительства подводного трубопровода, шансов на реализацию проекта пока мало. Тем более с учетом того, что Ашхабад сидит в долговой яме у Пекина, которому еще долго будет выплачивать деньги за строительство трубопроводов в Поднебесную. При нынешнем положении дел в Туркмении, занимающей четвертое место в мире по запасам газа, как это ни парадоксально, ощутим дефицит топлива даже по китайским контрактам. Поэтому сроки строительства Транскаспийского газопровода прогнозировать сегодня невозможно даже приблизительно.



Кстати, по правилам ЕС, один поставщик не имеет права занимать более половины ее рынка, но на Турцию это правило не распространяется, и она реально стала уже тем, к чему так долго стремилась - полноценным энергетическим хабом. Буквально через месяц, в начале января, вступит в строй газопровод "Турецкий поток". "Газпром" уже заполнил топливом обе его нитки, проложенные по дну Черного моря, мощностью почти 16 млрд куб. м каждая. По одной газ будет поступать собственно турецким потребителям, вторая, как уже было сказано, в Южную и Юго-Восточную Европу. А тут теперь еще ЮГК, и не забудем также про построенный ранее подводный "Голубой поток", по которому (и также из РФ) может поступать до 16 млрд кубов в год.

В общем, в мегавыигрыше оказалась Турция; Азербайджан вышел на новый для себя европейский рынок, что даст ему конкретную финансовую прибыль и политические дивиденды. Ну а для России наличие TANAP прозвучало разве что "звоночком", но не "набатом": новый газопровод не может конкурировать с "Турецким потоком", но все же способен слегка "подвинуть" "Газпром" с его двумя "Нордстримами".



Таково положение дел на данном этапе. Спрогнозировать, какой будет динамика роста ЮГК и международная конъюнктура в среднесрочной перспективе, не представляется возможным, так что поставить крест на большой зависимости от российского газа Европа пока не в состоянии.

Ирина Джорбенадзе

2.12.19