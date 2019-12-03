Соглашение "за семью печатями": "Талко" перейдет под контроль Китая?

09:40 04.12.2019

Соглашение "за семью печатями": "Талко" перейдет под контроль Китая?



Экс-посол Китая в Таджикистане Юе Бин сообщил, что Китай вложит более полумиллиарда долларов в модернизацию таджикской алюминиевой компании "Талко" и ее преобразование в современное таджикско-китайское предприятие.

На встрече экспертов в Центре стратегических исследований, состоявшейся 2 декабря, дипломат выступил в поддержку условий, при которых месторождения Таджикистана предоставляются китайской стороне "на взаимовыгодной основе".



Тем временем власти Таджикистана не раскрывают детали соглашения, связанного с "Талко" и сообщают, что инвестиции в размере 545 млн долларов, предоставленные китайской государственной компанией China Machinery Engineering Corporation (CMEC), способствуют модернизации предприятия с целью сокращения производственных затрат и увеличения прибыли "Талко".



Экс-посол Китая в Таджикистане Юе Бин сказал, что в будущем "Талко" будет преобразовано в совместное таджикско-китайское предприятие.

"На мой взгляд, совместное предприятие принесет пользу обеим сторонам, как с точки зрения создания новых рабочих мест, так и с точки зрения увеличения производственной мощности и объема продукции, реализации продукции и в конечном итоге налоговых доходов в госбюджет Таджикистана. Другими словами, от этого проекта в выигрыше будет не только Китай, но и Таджикистан", - сказал бывший посол.

Однако он не прокомментировал, как будут распределены акции между сторонами и в чьих руках будет контроль над деятельностью "Талко", который называют флагманом таджикской промышленности.



Ранее бытовало предположение, что, возможно, таджикская сторона будет погашать китайский кредит в размере более полумиллиарда долларов алюминием или выручкой от реализации этого металла. Тем не менее, отсутствие прозрачности сделки и заявление экс-посла о создании совместного предприятия усиливают бытующее мнение о полном или частичном переходе "Талко" под контроль китайской стороны.



Источник, близкий к руководству алюминиевого предприятия, ранее в беседе с Радио Озоди опроверг возможность преобразования "Талко" в таджикско-китайское предприятие. Сейчас менеджеры компании воздерживаются от комментариев и не раскрывают детали сделки с Китаем. Говорится лишь о том, что Китай на свои средства завершит строительство двух новых цехов в "Талко".



Согласно источнику, связанному с Drupal, популярной системой управления контентом с открытым исходным кодом, на более чем полмиллиарда долларов Китай построит новое предприятие, который перейдет "Талко" спустя 8 лет эксплуатации. Это противоречит идее создания совместного предприятия и в таком случае речь идет о создании полноценного китайского завода, построенного на территории Таджикистана, продукция которого будет вывозиться в Китай, а Таджикистану достанутся отходы и проблемы с экологией. Поскольку детали сделки не разглашаются, неизвестно, кому достанутся новые рабочие места - гражданам Таджикистана или Китая.



Тем временем экс-посол Китая в Таджикистане Юе Бин на встрече 2 декабря назвал сотрудничество Пекина с Душанбе "прозрачным и отвечающим интересам обеих сторон".

На встрече посол поддержал инициативу "Один пояс-один путь" и назвал ее способом расширения сотрудничества между странами. Журналист Радио Озоди задал дипломату вопрос: "Ну, вот для примера возьмем серебрянное месторождение "Якчилва". На каких условиях этот рудник был передан Китаю? Говорят, что эта сделка была полностью в интересах китайской стороны".



"Китай оказывает поддержку зарубежным странам без политических условий. Когда готовилось соглашение по серебряному руднику в Мургабе, я работал послом Китая в Таджикистане и знаю детали. Мы всегда выступаем за деятельность в интересах всех сторон. Возможно, ваша информация о сделке не полная, но уверяю вас, что обе стороны удовлетворены условиями соглашения", - сказал посол.



Эту точку зрения поддержал Умед Давлатов, начальник департамента отраслевых проблем Центра стратегических исследований Таджикистана. Он сказал, что хотя месторождения золота в Таджикистане были открыты в советское время, каждый год добывалось всего не более 500 кг золота. По его словам, при финансовой поддержке Китая Таджикистан теперь добывает до 4 тонн золота в год.

Говоря о сотрудничестве компании "Талко" с Китаем, Умед Давлатов сказал: "Очевидно, что Китай, который переживает тяжелую экологическую ситуацию, старается вывести подобные производства за пределы страны. Китайские компании нуждаются в большом объеме первичного алюминия, поэтому инвестируют в модернизацию "Талко". В будущем китайские компании будут возмещать свои инвестиции реализацией таджикского алюминия на мировом рынке".



Китай является одним из крупнейших инвесторов в экономику Таджикистана, и на сегодняшний день обхем внешнего долга Душанбе перед Пекином составляет 1,5 млрд долларов. Бывший посол Китая в Таджикистане, а ныне посол по спецпоручениям МИД Китая Юе Бин заявил на встрече, что недавно президент Таджикистана Эмомали Рахмон предложил проект строительства автомобильных и железных дорог между Таджикистаном и Китаем, который был поддержан Пекином.



Непрозрачный "Талко"



Компания "Талко", которая еще с советских времен (тогда - ТадАЗ) была одним из основных производственных предприятий страны, до 90-х годов обеспечивала 45% доходов бюджета Таджикистана, в годы независимости к ней было приковано внимание как правительства, так и СМИ и критиков. В прессе и экспертных оценках деятельность компании не раз подвергалась критике за свою непрозрачность.

Западный исследователь Эдвард Лемон в докладе "Страны переходного периода-2018" отметил, что "коррумпированные чиновники использовали оффшорные счета, чтобы выкачивать миллиарды долларов из государственных банков и предприятий". "Например, контролируемый государством алюминиевый завод Talco принадлежит компаниям на Британских Вирджинских островах. Вместо того, чтобы реинвестировать в государственный бюджет, Talco используется ведущими чиновниками как секретный фонд для частных затрат", - пишет исследователь.



По мнению экспертов, использование толлингового механизма и регистрация оффшорной компании "Талко менеджмент" на Вирджинских островах ставит под сомнение финансовую прозрачность, и оффшоры создаются именно для сокрытия финансовых махинаций.

Однако менеджеры "Талко" два года назад на вопрос журналиста по этому поводу заявили, что компания ввозит большую часть необходимого для производства алюминия сырья из-за рубежа, поэтому для совершения сделок с партнерами необходима была оффшорная компания.

В прессе критикуется также предоставление для "Талко" льготного тарифа на электроэнергию, что по сравнению с затратами на электроэнергию других промышленных предприятий и населения весьма незначительны. Два года назад когда в зимний период население жило в условиях энерголимита, "Талко" потребляло большой объем электроэнергии по льготным тарифам и эта тема становилась более актуальной.

Сегодня "Талко" приобретает электроэнергию по льготному тарифу, утвержденному правительством: 1 кВтч в период с 1 мая по 30 сентября обходится компании по 7,20 дирамов, а с 1 октября по 30 апреля по 11,80 дирамов. Тем временем с 1 сентября этого года тарифы на электроэнергию для населения вновь повысились и составляют вместо прежних 19,37 дирамов – 22,36 дирамов. Тарифы для "Талко" осталисьнеизменными.

Но представители "Талко" утверждают, что являются оптовыми потребителями электроэнергии и поэтому приобретают ее ниже розничной стоимости.



Шахло Абдулло

abdulloevas@rferl.org