Банки в осаде. В Таджикистане граждане не могут получить денежные переводы от родных

09:43 04.12.2019

Сотни граждан Таджикистана не смогли получить денежные переводы, отправленные им из России. В Душанбе и других городах у зданий кредитных учреждений выстраиваются огромные очереди. По словам местных жителей, денежные переводы были отправлены через платежные системы "Золотая корона", "Близко", MoneyGram. и Western Union.

В Таджикистане с 3 декабря начал работать Национальный процессинговый центр (НПЦ) при Нацбанке страны по переводу денежных средств. Это означает, что все трансграничные переводы, в том числе из России, будут идти только через него, и НБТ возьмет их под свой контроль. В Нацбанке разъяснили, что власти таким образом якобы хотят обезопасить местные банки и население от невозвращения денег, выданных платежными системами.

В Нацбанке Таджикистана накануне сообщили, что с 3 декабря перевод денег в Таджикистан и из Таджикистана в другие страны будет проходить через системы "Юнистрим", Western Union и Contact, которые решили интегрироваться в недавно созданную национальную систему переводов.

Однако во вторник в московском представительстве Western Union соощили Радио Озоди, что они прекратили перевод денег в Таджикистан по причинам, "зависящим от властей этой страны". В ведомстве отказались от дальнейших комментариев,

3 декабря российские СМИ сообщили, что системы денежных переводов Contact, Western Union и "Близко" прекратили осуществление денежных переводов в Таджикистан

В крупных банках Таджикистана подтвердили, что жители не могут получить деньги, отправленные системами Western Union, Contact, "Золотая корона" и MoneyGram. В настоящее время, по словам сотрудников банков "Эсхата" ,"Арванд", "Спитаменбонк", "Коммерцбанк" ва "Международный банк Таджикистана", работает только система "Юнистрим". В одном банке сообщили, что можно получить и денежные переводы, отправленные системой Contact



Ранее СМИ опасались, что денежные переводы из РФ в Таджикистан с 3 декабря могут быть полностью или частично остановлены из-за того, что не все системы переводов пока подключились к НБТ напрямую.

"Вчера мне отправили деньги системой "Золотая корона". Однако в банке мне отказали в выдаче денег, мотивируя тем, что "Золотая корона" не подключилась к национальному процессингу Таджикистана. Сотрудники банка посоветовали пользоваться услугами другой системы денежных переводов или ждать решения проблемы", - сказал в беседе с Радио Озоди один из жителей Гиссарского района. По его словам, таджикские власти должны были заранее предупредить граждан, чтобы они не отправили деньги через эту систему.



Жители Таджикистана жалуются, что со вторника не могут отправить деньги своим родным и близким, проживающим в других странах. В "Спитаменбонке" нам подтвредили, что в настоящее время через систему "Юнистрим" невозможно отправить деньги в другие государства.

Ранее в Нацбанке Таджикистана, комментируя создание НПЦ, сказали, что основным изменением в области денежных переводов является то, что организации, которые занимаются денежными переводами, должны выполнить несколько условий для того, чтобы работать на рынке в Таджикистане: стать участниками национальной системы переводов, открыть счета в Национальном банке и перевести туда деньги. Только лишь в случае наличия денег на счету этой платежной системы в Таджикистане перевод будет выдан получателям, в противном случае - родные, например, мигранта, денег не получат.

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Тем временем, специалисты Национальной Ассоциации переводов в России заявили, что создание новой платежной системы в Таджикистане не соответствует стандартам. Мария Михайлова, глава этой Ассоциации, ранее заявила Радио Озоди, что требования, которые выдвигает Таджикистан в связи с созданием национальной системы переводов, противоречат нескольким положениям законодательства России и поэтому платежные системы не смогут их выполнить. "Такой организации системы перевода денег нет ни в одном государстве мира. Конечно, в каждой стране есть свои такие системы, однако, когда речь идет о трансграничных переводах, порядок их перевода должен быть согласован между обеими сторонами процесса", - отметила тогда Михайлова.



В настоящее время в России работают от 500 тыс. до 1 миллиона жителей Таджикистана, которые отправляют заработанные деньги на родину. По данным опроса Научно-исследовательского института Нацбанка Таджикистана, денежные переводы родных и близких являются основным источником существования для более чем 60% жителей страны. За девять месяцев 2019 года в Таджикистан поступило переводов от трудовых мигрантов более чем на $2 млрд 490 млн. Около 90% денежных переводов в Таджикистан из России поступают в российских рублях.



3.12.19