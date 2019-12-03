 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 04.12.2019
10:00  Таджикскую мафию Москвы обезглавили. "Анвар" сядет надолго
09:56  Эрдоган ищет миллиарды на возвращение беженцев в Сирию, - В.Мухин
09:51  Китай хочет закрыть Синьцзян для Вашингтона, - В.Скосырев
09:43  Банки в осаде. В Таджикистане граждане не могут получить денежные переводы от родных
09:40  Соглашение "за семью печатями": "Талко" перейдет под контроль Китая?
09:03  Сколько откусит Азербайджан TANAPом от газпромовского "пирога"?
08:40  Вывод миллионов из Кыргызстана и два убийства. Новое расследование журналистов, - А.Куватова

08:35  Перформанс по-бишкекски. Адекватный ответ Минкультуры КР, - С.Чериков
00:57  "Stop China!": Как работает антикитайская пропаганда в Туркестане, - Е.Ким
00:49  Бишкек задыхается в смоге. Правительство не в состоянии решить экологические проблемы Киргизии, - В.Панфилова
00:32  Кто крышевал Матраимова? Жээнбеков в курсе, брала Отунбаева, делилась с Атамбаевым??
00:24  IV Всемирные игры кочевников пройдут в турецком городе Бурса
00:14  Зажрались? Население Кыргызстана страдает от ожирения, - "Мантыш"
00:09  В Ашхабаде снова начали сшибать кондиционеры с жилых домов
00:01  National Interest: в Иране сложились все предпосылки для революции?
Вторник, 03.12.2019
23:18  КырПрез Жээнбеков взялся лоббировать "китайскую железку". Чего пообещал ему г-н Си?
23:12  Начались поставки туркменской электроэнергии в Узбекистан
22:52  Россия подарила армии Киргизии два вертолета Ми-8МТ и два радара. Разобьют или потеряют?
22:46  По-дружески. Турция готова воевать против РФ в составе НАТО..., - "НГ"
22:44  Гражданская война в Ливии может закончиться победой Хафтара, - Р.Мустафин
21:09  Презентация книги В.Христофорова "Советские спецслужбы открывают Восток" (Москва, Нон фикшн, 5/12)
19:34  Польско-литовские татары. История воинского сословия
19:31  Саксонскую сокровищницу обчистили мигранты. Охрана все видела, но... побоялась вмешаться!
17:59  Липкие друзи. Москва и Киев заключили 10-летний договор по транзиту нефти на Украину
17:45  Донбассфронт. Убиты два подполковника спецназа "А" СБ Украины Каплунов и Волочаев
16:20  Акимом Тараза назнчаен поэт Карабалаев, автор од в честь Елбасы
16:02  Умер легендарный казахстанский футбольный тренер Леонид Остроушко
14:23  Обгон... кювета. УзбВласти наняли "Московский комсомолец" пиарить "новую эру" Мирзиеева
14:16  Вышла в свет книга казахстанского филолога Бакыт Карибаевой "Караван выходит на дорогу"
14:14  Узбекистан. Сумерки. Ч. 4, - Б.Мусаев
14:07  Почему в Кыргызстане не работают суды присяжных?
13:46  В Оренбурге издана биография главы СССР Г.Маленкова, написанная его сыном
13:09  Власть советов. Как изменила Гонконг победа оппозиции на местных выборах, - П.Бажанов
13:07  Месяц после 70 лет конфликта. Как Индия отменяет автономию Кашмира, - Е.Пахомов
12:03  Показательные "казни" Казуниверситетов ничего не дают, - профессор Бурнашев
11:59  Для внедрения многоженства в Казахстане потребуется 15-20 лет, - член РИПГ ДУМК Куанышбаев
11:36  Пчелка против меда!? За реприватизацию в Казахстане выступили... штатные пиарщики первого КазЗятя
10:48  Особо доверенный за слив... Румынскую "дочку" КазМунайгаза возглавил Беимбет Шаяхметов
10:42  Уход военного превосходства Запада и геоэкономика, - Сергей Караганов
10:24  КырПолития. Политический флюгер Феликса Кулова
09:41  НПОшница-профессионалка Рита Карасартова назначена директором Агентства начального профессионального образования Киргизии
09:33  Хива объявлена ТЮРКСОЕМ культурной столицей Тюркского мира в 2020 году
09:27  Тихо шифером шурша... Обрушения крыши в Конгресс-центре не было - Tashkent City
09:24  Израиль берет в союзники иранских манифестантов, - И.Субботин
09:13  Красный мятеж: в Германии левые аутсайдеры рвутся к власти, - К.Логинова
09:09  Обмен нелюбезностями: КНР и США отсрочили сделку в торговой войне, - Н.Портякова
09:04  Москва придумала способ легализации неисполнения соглашения ОПЕК+
00:48  Отдавал ли Эрдоган приказ сбить российский Су-24
00:39  Талибы рекламируют смертников среди русскоязычных мусульман, - А.Серенко
00:10  Судороги гегемона: США остались без авианосцев
00:01  Этого позора для Анкары хватит на весь XXI век
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   | 
Банки в осаде. В Таджикистане граждане не могут получить денежные переводы от родных
09:43 04.12.2019

Сотни граждан Таджикистана не смогли получить денежные переводы, отправленные им из России. В Душанбе и других городах у зданий кредитных учреждений выстраиваются огромные очереди. По словам местных жителей, денежные переводы были отправлены через платежные системы "Золотая корона", "Близко", MoneyGram. и Western Union.
В Таджикистане с 3 декабря начал работать Национальный процессинговый центр (НПЦ) при Нацбанке страны по переводу денежных средств. Это означает, что все трансграничные переводы, в том числе из России, будут идти только через него, и НБТ возьмет их под свой контроль. В Нацбанке разъяснили, что власти таким образом якобы хотят обезопасить местные банки и население от невозвращения денег, выданных платежными системами.
В Нацбанке Таджикистана накануне сообщили, что с 3 декабря перевод денег в Таджикистан и из Таджикистана в другие страны будет проходить через системы "Юнистрим", Western Union и Contact, которые решили интегрироваться в недавно созданную национальную систему переводов.
Однако во вторник в московском представительстве Western Union соощили Радио Озоди, что они прекратили перевод денег в Таджикистан по причинам, "зависящим от властей этой страны". В ведомстве отказались от дальнейших комментариев,
3 декабря российские СМИ сообщили, что системы денежных переводов Contact, Western Union и "Близко" прекратили осуществление денежных переводов в Таджикистан
В крупных банках Таджикистана подтвердили, что жители не могут получить деньги, отправленные системами Western Union, Contact, "Золотая корона" и MoneyGram. В настоящее время, по словам сотрудников банков "Эсхата" ,"Арванд", "Спитаменбонк", "Коммерцбанк" ва "Международный банк Таджикистана", работает только система "Юнистрим". В одном банке сообщили, что можно получить и денежные переводы, отправленные системой Contact

Ранее СМИ опасались, что денежные переводы из РФ в Таджикистан с 3 декабря могут быть полностью или частично остановлены из-за того, что не все системы переводов пока подключились к НБТ напрямую.
"Вчера мне отправили деньги системой "Золотая корона". Однако в банке мне отказали в выдаче денег, мотивируя тем, что "Золотая корона" не подключилась к национальному процессингу Таджикистана. Сотрудники банка посоветовали пользоваться услугами другой системы денежных переводов или ждать решения проблемы", - сказал в беседе с Радио Озоди один из жителей Гиссарского района. По его словам, таджикские власти должны были заранее предупредить граждан, чтобы они не отправили деньги через эту систему.

Жители Таджикистана жалуются, что со вторника не могут отправить деньги своим родным и близким, проживающим в других странах. В "Спитаменбонке" нам подтвредили, что в настоящее время через систему "Юнистрим" невозможно отправить деньги в другие государства.
Ранее в Нацбанке Таджикистана, комментируя создание НПЦ, сказали, что основным изменением в области денежных переводов является то, что организации, которые занимаются денежными переводами, должны выполнить несколько условий для того, чтобы работать на рынке в Таджикистане: стать участниками национальной системы переводов, открыть счета в Национальном банке и перевести туда деньги. Только лишь в случае наличия денег на счету этой платежной системы в Таджикистане перевод будет выдан получателям, в противном случае - родные, например, мигранта, денег не получат.
/**/ /**/
Прочтите также
"Юнистрим", Western Union и "Контакт" интегрировались. В "Золотой короне" ждут продолжения диалога

Тем временем, специалисты Национальной Ассоциации переводов в России заявили, что создание новой платежной системы в Таджикистане не соответствует стандартам. Мария Михайлова, глава этой Ассоциации, ранее заявила Радио Озоди, что требования, которые выдвигает Таджикистан в связи с созданием национальной системы переводов, противоречат нескольким положениям законодательства России и поэтому платежные системы не смогут их выполнить. "Такой организации системы перевода денег нет ни в одном государстве мира. Конечно, в каждой стране есть свои такие системы, однако, когда речь идет о трансграничных переводах, порядок их перевода должен быть согласован между обеими сторонами процесса", - отметила тогда Михайлова.

В настоящее время в России работают от 500 тыс. до 1 миллиона жителей Таджикистана, которые отправляют заработанные деньги на родину. По данным опроса Научно-исследовательского института Нацбанка Таджикистана, денежные переводы родных и близких являются основным источником существования для более чем 60% жителей страны. За девять месяцев 2019 года в Таджикистан поступило переводов от трудовых мигрантов более чем на $2 млрд 490 млн. Около 90% денежных переводов в Таджикистан из России поступают в российских рублях.

3.12.19

Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1575441780
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Правительство рассмотрело проект Государственной программы развития регионов до 2025 года
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 ноября 2019 года №856
- Инфляция в Республике Казахстан за январь-ноябрь 2019 года составила 4,7%
- Кадровые перестановки
- Казахстанские школьники по итогам PISA-2018 показали низкие результаты грамотности
- Фермерам выплатят все долги по субсидиям
- Государственные услуги в Казахстане будут оказываться по-новому
- Платные услуги на "Күнделік" будут сокращены – ответ на депзапрос "Ак жола"
- В отраслевом министерстве глава авиакомпании Air Astana презентовал план работы на 2020 год
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  