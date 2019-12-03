Китай хочет закрыть Синьцзян для Вашингтона, - В.Скосырев

09:51 04.12.2019

КНР усилит антиамериканские контрсанкции, несмотря на угрозу срыва торговой сделки с США



Владимир Скосырев

3.12.2019



Дипломатам и "одиозным" конгрессменам США могут закрыть дорогу в регион, где живут китайские мусульмане. Фото Reuters



Американским дипломатам, возможно, запретят посещение Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР). Как следует из заявления МИД КНР, это ответ на подготовку в Конгрессе билля о "демократических свободах" в СУАР. По мнению Пекина, законопроект свидетельствует о росте вмешательства США в дела КНР. Китай уже объявил об отмене заходов военных кораблей США в Гонконг и ограничениях для американских неправительственных организаций. По словам Дональда Трампа, обострение отношений затруднило заключение с КНР договоренности по торговле.



Китайские власти намерены усилить политические контрсанкции против попыток Вашингтона вмешаться во внутренние дела страны. Об этом заявила на брифинге во вторник представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

По мере продвижения законопроекта о СУАР в Конгрессе США "мы будем вводить все более жесткие меры, это неизбежно", сказала она. Вопрос о соблюдении прав человека в Гонконге и Синьцзяне стал, по словам китайских дипломатов, орудием давления Вашингтона на Пекин. Хуа Чуньин заявляет, что КНР будет твердо защищать свой национальный суверенитет и безопасность. Днем ранее МИД КНР объявил о контрсанкциях на другой американский закон "О правах человека и демократии в Гонконге", предусматривающий санкции против китайских чиновников, которые, по мнению Вашингтона, нарушают права человека в этом автономном регионе КНР.



"Война санкций" между США и Китаем влияет на вялотекущие торговые переговоры между двумя державами. Трамп намекнул в своем заявлении, что подписанный им закон о содействии демократии в Гонконге ухудшает шансы на ожидавшееся ранее заключение торговой сделки. Из его слов можно сделать вывод, что он дал добро на билль против своего желания, под давлением конгрессменов.

Китай, по мнению ряда видных экономистов, больше, чем США, страдает от торговой войны. Логично было бы предположить, что он в большей степени должен быть склонен к уступкам. Но там, где речь идет о сохранении внутренней стабильности в государстве и контроле над автономными районами, он непоколебим. Китай готов пойти на ответные санкции, даже если они осложняют перспективы урегулирования торгового спора.

Как видно из публикаций газеты Global Times, издаваемой ЦК КПК, вслед за запретом на поездки в СУАР для дипломатов, а также членов Конгресса США, которые ведут себя в вопросе о Синьцзяне "одиозно", может появиться черный список американских "неблагонадежных" компаний, работающих в Китае. А это уже не символическая мера против небольшой группы американцев, занимающих видное место в истеблишменте. Такого рода санкции затрагивают интересы американского бизнеса, зарабатывающего огромные деньги в Китае.



Впрочем, пока в США осмысливают только что принятые КНР меры. Что касается Гонконга, то, конечно, моряки с американских военных кораблей, ранее заходившие в этот гигантский транспортный хаб для отдыха, легко переживут запрет на посещение порта. Но карающая десница китайских санкций обрушилась и на американские неправительственные организации, которые, как подозревают в Пекине, всячески способствуют протестам в Гонконге. В понедельник Хуа Чуньин заявила, что санкции наложены на НПО, действующие в Гонконге – Freedom House, Human rights Watch, и три организации, признанные нежелательными в России, – National Endowment for Democracy (Национальный фонд поддержки демократии), National Democratic Institute for International Affairs (Национальный демократический институт международных отношений) и International Republican Institute (Международный республиканский институт). "Есть очень много свидетельств, что эти НПО поддерживали антикитайские силы, побуждали их совершать преступные акты насилия и подталкивали выдвигать сепаратистские требования", – указала Хуа. В ответ президент Национального демократического института международных отношений Дерек Митчелл заявил, что обвинения Пекина фальшивы и представляют собой дезинформацию. НПО, по его словам, не стоят за протестами в Гонконге, не утихающими много месяцев.