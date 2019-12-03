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Эрдоган ищет миллиарды на возвращение беженцев в Сирию, - В.Мухин
09:56 04.12.2019

Если в НАТО планы Анкары не поддержат, президент Турции не будет препятствовать миграции сирийских беженцев в Европу

Владимир Мухин
Обозреватель "Независимой газеты"
3/12/2019

Турция готовится к массовому переселению сирийских беженцев в буферную зону, созданную при участии РФ на северо-востоке Сирии. Этот процесс уже проходит на оккупированных Анкарой сирийских землях, но пока не является масштабным. Главное препятствие для Турции – не столько позиция Москвы и курдские партизаны, сколько отсутствие должного финансирования. Как сообщает "Голос Америки", для осуществления таких планов требуется "27 млрд долл., и здесь, по мнению Эрдогана, ключевую роль должна сыграть Европа". Поэтому на юбилейном саммите НАТО в Лондоне, по мнению аналитиков из США, главной целью для Реджепа Тайипа Эрдогана станет поиск союзников в реализации этого финансового плана.
"Голос Америки", ссылаясь на источники, близкие к Анкаре, утверждает, что "Берлин уже дал принципиальное согласие на выделение финансовой поддержки плана по расселению сирийских беженцев". Франция и многие европейские страны выступают "против расселения около 2 млн сирийцев на территориях, захваченных турецкими силами", поскольку это изменит этнический состав территорий и приведет к конфликтам. Но так, видимо, уже не считают, к примеру, в руководстве Евросоюза. Некоторые чиновники готовы идти на компромиссы с Анкарой.
Ранее сообщалось, что перед отъездом в Лондон Эрдоган обсуждал проблему возвращения беженцев в телефонном разговоре с новой главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. Как отмечает турецкое агентство Anadolu, в ЕК принципиально не отвергают идею размещения беженцев в буферной зоне.
Американцы также уверены, что компромисс Анкары со странами НАТО в этом вопросе будет найден, поскольку Эрдоган угрожает тем, что, если его планы в альянсе не поддержат, он не будет препятствовать миграции сирийских беженцев из своей страны в Европу.

Пока, как сообщают СМИ, Анкара создает в зоне безопасности на территориях провинций Ракка и Хасака "систему контрольно-пропускных (КПП) и опорных пунктов (ОП)". По утверждению Минобороны Турции, это делается для "противодействия курдским террористам". Однако есть основания полагать, что эти КПП и ОП будут служить и для других целей, в первую очередь связанных с контролем и обеспечением безопасности процесса "репатриации "на родину" миллионов сирийских беженцев, оказавшихся в Турции". Для них, по версии "Голоса Америки", в зоне оккупации "построят сотни тысяч новых домов".
Москва, поддерживающая режим президента Башара Асада, против насильственной ассимиляции населения северо-востока страны. Но выступать открыто против позиции Анкары в этом вопросе пока не решается. Аналогичную позицию занимает и Эрдоган, который перед отлетом на саммит НАТО в Лондон заявил: "Россия – один из главных партнеров Турции. Но наши отношения с Россией – это не альтернатива отношениям с другими союзниками – они, наоборот, являются взаимодополняющими". Есть основания полагать, что дифирамбы Эрдогана в адрес Москвы – фарс, поскольку он преследует в Сирии прагматические цели. И они явно не совпадают с задачами РФ, которые она решает в Сирии. На днях Минобороны РФ опровергло сообщение New York Times о бомбардировке Воздушно-космическими силами РФ в августе с.г. лагеря беженцев в Сирии. При этом оно уличило в поддержке таких публикаций "мошенников из "Белых касок". Хотя, если говорить по существу, сейчас "Белые каски" – это Управление гражданской обороны Идлиба, входящее в поддерживаемое Анкарой оппозиционное правительство Сирии. Турецкие СМИ, приближенные к официальным кругам, почти еженедельно публикуют материалы о якобы налетах самолетов ВКС РФ на мирные объекты в Сирии, неподконтрольные Дамаску. Минобороны РФ подобные сообщения, как правило, не опровергает и не комментирует. Не хочет ссориться с турками?

Официального ответа на этот вопрос нет. Это связано, по мнению экспертов, с двумя моментами. "Москва намерена запустить "Турецкий поток". Кремль подтвердил, что на его открытии будет присутствовать в Турции президент Владимир Путин, – сказал "НГ" военный эксперт Владимир Попов. – Потому Москва сейчас не хочет ссориться с Анкарой".

Между тем у Москвы, похоже, есть планы по поддержке силовых курдских структур, с которыми Анкара борется. Курдские соцсети сообщают о контактах командующего группировкой войск Вооруженных сил РФ в Сирии генерал-лейтенанта Александра Чайко с главнокомандующим "Сирийскими демократическими силами" (SDF) генералом Мазлумом Абди. Минобороны РФ эту информацию официально не подтвердило, хотя есть документальные доказательства встречи. Тем более что генерал Абди уже общался с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и недавно заявил, что его вооруженные формирования готовы войти в состав Сирийской Арабской армии (САА). Но это произойдет после решения политических вопросов, то есть когда определится статус курдской автономии в составе единой Сирии и ее формирований в САА.
Агентство Kurdistan.today сообщает, что генералы Абди и Чайко договорились о размещении сил РФ на курдских территориях в населенных пунктах Амуда, Тель-Тамр и Айн-Исса. "Это важная договоренность, поскольку российские военнослужащие в этом случае будут эффективно обеспечивать безопасность территории Сирии и препятствовать возникновению конфликтных ситуаций с протурецкими формированиями", – сказал "НГ" военный эксперт генерал-лейтенант Юрий Неткачев.

Источник - ng.ru
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