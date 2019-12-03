Таджикскую мафию Москвы обезглавили. "Анвар" сядет надолго

10:00 04.12.2019

Находящемуся под стражей Лутфулло Мухамадиеву (Анвар) предъявлены обвинения в ряде тяжких преступлений, в том числе - в убийствах и грабежах.



Закончено следствие по делу одного из лидеров таджикской мафии в столичного регионе - "авторитета" Лутфулло Мухамадиева (Анвар). Ему инкриминируют целый набор тяжких преступлений, включая четыре убийства. В частности, по версии МВД РФ, Анвар расправился с мафиозным боссом Шухратом Яхшмурадовым (Шуха). Сейчас таджикская мафия оказалась обезглавлена.

Как сообщил "Росбалту" источник в правоохранительных органах, Лутфулло Мухамадиеву предъявлены обвинения в окончательной редакции, в том числе - по статьям УК РФ 209 (бандитизм) и 105 (убийство). "Авторитет" уже начал знакомиться с материалами дела.



По версии следствия, в 2014 году лично расправился с одним из наиболее видных представителей таджикской мафии Шухратом Яхшмурадовым (Шуха). Этому предшествовала довольно долгая история. В средине 2000-х годов структура таджикской мафии выглядела примерно так. Центральное место занимал "смотрящий" от "воров в законе" Шухрат Яхшмурадов (наиболее близок он был с "законником" Олегом Ашхабадским), вместе с ним действовали влиятельный "авторитет" Мустафа и его близкий родственник Лутфулло, бывший сотрудник правоохранительных органов Таджикистана. Потом Мустафа был убит. Перед гибелью, начав опасаться за свою безопасность, он купил квартиру в Костромской области, куда вывез семью. Как-то Мустафа позвонил в домофон, жена открыла дверь, а затем раздались выстрелы. Преступники поджидали свою жертву в подъезде. Они выпустили в несчастного 14 пуль.



Конец вендеттам таджикской мафии



После гибели Мустафы между Шахратом и Лутфулло начались постоянные конфликты за лидерство в таджикской мафии. Первый постоянно попрекал Анвара его правоохранительным прошлым, что считалось "не по понятиям". А Лутфулло в узком кругу говорил, что именно Шухрат причастен к расправе над Мустафой, и он намерен отомстить за родственника. В результате, как сейчас установлено, в 2014 году в Видном Лутфулло лично расстрелял из пистолета Шухрата.



Также несколько лет назад у одного из участников группировки Анвара возник конфликт с представителями другой таджикской ОПГ. У Лутфулло был близкий сподвижник, брат которого пострадал в одной из разборок. Гангстер, решив отомстить за родственника, напал на оппонентов. Те в долгу не остались. Сподвижника Лутфулло вызвали на "стрелку" к трем вокзалам, где буквально всего искололи ножами. От полученных ранений он скончался. Лутфулло решил во что бы то ни стало отомстить за соратника, однако исполнители расправы "легли на дно". Тогда был похищен их знакомый, под пытками он рассказал, что беглецы скрываются на съемной квартире в Пушкино. Причем из нее вообще не выходят, еду им привозят. Лутфулло вместе со своими боевиками прибыл по указанному адресу. Ворвавшись в помещение, они открыли огонь из нескольких "стволов". Расстреляв двух обидчиков, мафиози скрылись.



Также было установлено, что в 2009 году из-за раздела сфер на ряде рынков влияния возник конфликт между группировкой Анвара и "ванчской" ОПГ. Стороны конфликта "забили стрелку" 6 сентября на рынке "Эмерал" (25-й км МКАД), где собрались десятки участников двух ОПГ. Выяснение отношений быстро переросло в драку, а потом - в стрельбу. Пять человек получили огнестрельные ранения, один из них позже скончался. Сейчас установлено, что одним из стрелявших являлся Лутфулло, именно он нанес смертельные ранения погибшему.



"Авторитет" был задержан летом 2017 года. К тому времени Лутфулло вел почти подпольный образ жизни, поскольку являлся участником целого ряда криминальных "разборок". Сотрудники ГУУР МВД РФ узнали, что он приедет в одно из своих убежищ, находившееся в городе Вязники Владимирской области. Там его и задержали. Лутфулло хранил у себя гранаты, наркотики, а также литературу с признаками экстремизма.



По словам источников "Росбалта", после ареста Анвара таджикская мафия в Москве фактически оказалась обезглавлена. Единого крупного лидера у нее не появилось, а мелкие "авторитеты" постоянно конфликтуют.

Александр Горячев

3.12.19