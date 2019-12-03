Украина и Казахстан сговариваются что-то запускать с "Байконура"

10:21 04.12.2019

Рестарт проекта Украины на "Байконуре" - шаг вперед для Казахстана - эксперт



3 декабря 2019

Александра Алехова



28 ноября украинское конструкторское бюро "Южное" заявило о готовности продолжить реализацию проекта "Зенит" на двусторонней основе.



В 2012 году для реализации масштабного проекта "Байтерек" по созданию на Байконуре экологически безопасного казахстанского ракетного комплекса планировалось использовать именно российско-украинскую ракету "Зенит". В 2014 году проект был приостановлен из-за разногласий между Россией и Украиной. С тех пор о нем не вспоминали.



28 ноября в казахстанской столице на международном форуме "Дни космоса в Казахстане: Байконур - колыбель мировой космонавтики" представитель украинского конструкторского бюро "Южное" Анатолий Агарков заявил, что КБ готово возобновить пуски "Зенита".

Сразу возникли вопросы - для чего это Казахстану, сколько будет стоить и как отразится на взаимоотношениях Казахстана и России? На эти вопросы медиапорталу 365info ответил эксперт в области космических технологий, издатель специализированного журнала "Космические исследования и технологии" Нурлан Аселкан.

Есть ракеты, есть космодром, почему нет?

- Зачем нам это нужно?

- Наша космическая отрасль выросла из коротких штанишек. У нас уже есть две орбитальные группировки, создан комплекс для производства комплектующих, испытания и сборки самих спутников. Мы участвуем в международной кооперации.

У нас есть космодром "Байконур" - прикажете смотреть на него и ничего не делать? Тем более, когда в нем есть потребность уже у отечественной космической отрасли

Это все равно, если бы жители Египта смотрели со стороны на Суэцкий канал и не задумывались бы, какую пользу может принести это сооружение национальной экономике.



- Во сколько обойдется Казахстану проект запусков "Зенита"?

- Удивительно, но Казахстану это ничего не будет стоить. Я имею в виду создание, разработку и прочее. Ракеты "Зенит" производятся, стартовый комплекс имеется. При конкретном заказе Казахстан, Украина и Россия могут запустить "Зенит" с полезной нагрузкой уже в следующем году. Ничто нас в этом не ограничивает.

Я подчеркну, что на эксплуатацию "Зенита" с нашего космодрома не нужно создавать ничего нового

В этом и прелесть этого проекта - ориентир идет на уже созданное, испытанное и работающее изделие. Работающее к тому же на экологически безвредных компонентах топлива. Это важно особенно нашей стране, которая не занимается разработкой ракет. Поэтому наша цель - заниматься пусками с "Байконура" с минимумом издержек.

России выгоден украинский проект

- Обидится ли руководство России на этот поступок Казахстана, если в 2014 году проект был приостановлен из-за конфликта между Украиной и Россией?

- В стоимости "Зенита" около 70% - это российские комплектующие. То есть производство "Зенита" никоим образом не будет повернуто спиной к России. Будут значительные заказы российским предприятиям, что называется кооперацией. И производители будут рады этим новым и весьма значимым заказам.



В 2014 году действительно этот проект был остановлен в связи с известными событиями между Украиной и Россией. Что нужно, чтобы "Зенит" снова начал летать с "Байконура"? Простая и одновременно сложная вещь - это компромисс между Украиной и Россией. Который в итоге приведет к миру между этими народами. Господин Путин не раз говорил, что мы имеем дело с конфликтом в рамках одного этноса и что он не разделяет русских и украинцев как чужих друг другу людей. Так вот, сейчас есть возможность все эти слова перевести в дело.

Казахстан и Россия сейчас занимаются совместным проектом по созданию перспективной ракеты "Союз-5". Объявлено, что в 2023 году будет произведен пуск с имеющегося сегодня стартового комплекса "Зенит". Для работы на нем новой ракеты "Союз-5" он должен быть модернизирован. И по этому вопросу, я думаю, следует занять продуманную позицию.



Здесь нужно подходить взвешенно, спешка может привести к непредсказуемым результатам. Особенность создания современных ракет-носителей в том, что их разработка занимает достаточно продолжительное время. В 60-е годы прошлого столетия, в "королевский период", создаваемые ракеты немедленно отправлялись на космодромы. Их запускали, они часто падали, иногда десятками. Ущерб наносился как окружающей среде, так и стартовым комплексам. Испытания новой ракеты тогда проводили в реальном полете.

Современная же технология создания ракет такова, что их долгое время разрабатывают, испытывают на стендах, проводят экспериментальную отработку. На это уходят годы

И только потом они идут на стартовый комплекс для пуска. Поэтому современные ракеты уходят в полет без серьезных проблем практически с первого раза.



В нашем же случае торопливые исполнители могут серьезно подставить руководство России и Казахстана, если будут спешить с запуском "Союза-5" немедленно после появления его в "железе", но до проведения всего комплекса положенных испытаний. Мы не должны возвращаться к технологии работ прошлых десятилетий, это нам дорого обойдется.

Конфликт интересов

- Я верно понимаю, что если модернизировать стартовую площадку "Зенита" под "Союз-5", он уже не будет пригоден для "Зенита"?

- Да. С переделкой спешить не стоит, потому что ни мы, ни россияне новую ракету еще не видели. И не скоро увидим. И уж тем более, не знаем, как она будет себя вести. Поэтому спешить с демонтажем комплекса, имея на руках летающую ракету "Зенит", будет ошибкой.



Я считаю, что не нужно сталкивать "Зенит" и "Союз-5". Нужно не торопясь полноценно заниматься разработкой новой ракеты, чтобы выйти на пуск с надежным испытанным изделием. Если будет необходимо, надо построить для новой ракеты собственный стартовый комплекс.

А пока за этот период осуществлять пуски "Зенита", чтобы Казахстан набил руку, накопил опыт, подготовил кадры, проверил саму схему взаимодействия и коммерциализации проекта

Надеюсь, казахстанским руководителям хватит мудрости выстроить свою позицию наилучшим для страны образом. Не противопоставляя ракеты и страны, но делая так, как положено имеющимися знаниями и здравым смыслом.



В мае 2019 года казахстанской делегации были показаны "Зениты" в цехах Южмашзавода в Днепропетровске. Фото предоставлено Нурланом Аселканом.

Главный аргумент противников "Зенита" состоит в том, что ракета якобы уже не выпускается. Хотя совсем недавно в рамках проекта "Морской старт" российская сторона заказала несколько "Зенитов". Посетив с составе казахстанской делегации в мае 2019 года Днепропетровский завод "ЮжМаш", мы видели их своими глазами, готовые на 90%.



Производственную состоятельность предприятия подтверждает тот факт, что украинская сторона, участвуя в совместном проекте, поставляет первую ступень ракеты "Антарес" в США. А первая ступень "Антареса" на 70% соответствует по трудозатратам и комплектующим ракете "Зенит". Производство и пуски "Антареса" идут регулярно. И завод выполняет заказ.

Так что последнюю новость о возможности возобновления полетов "Зенита" на "Байконуре" я считаю хорошим знаком.