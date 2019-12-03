В иракском Киркуке схвачен зам "халифа ДАИШ" Абу Хальдун

11:49 04.12.2019

В Ираке поймали замглавы "Исламского государства"



В Ираке силовики поймали замглавы запрещенного в России "Исламского государства" Абу Хальдуна. Операция прошла в провинции Киркук. Высокопоставленный террорист скрывался в деревне Хавиджа. При себе у Хальдуна нашли фальшивый паспорт на имя некоего Шааляна Убейда. Напомним, об убийстве лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади стало известно в октябре.