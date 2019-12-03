К обороне способность: Анкара не откажется от С-400 из-за санкций США

13:51 04.12.2019 Американские меры не повлияют на дальнейшие поставки российских комплексов



Эльнар Байназаров



Турция не откажется от дальнейших закупок и использования С-400, даже если США введут санкции. Об этом "Известиям" заявили в международном комитете турецкого парламента. Там также подчеркнули - Анкара не считает рестрикции правильным подходом. Если Вашингтон первым пойдет на этот шаг, республика не оставит введенные меры без ответа. По мнению опрошенных "Известиями" экспертов, на решение Штатов могут повлиять резолюции юбилейного саммита НАТО в Лондоне - если турки не поддержат инициативу альянса о помощи Прибалтике против "российской угрозы", это добавит негатива в отношения Вашингтона и Анкары и развяжет руки антитурецки настроенному сенату и конгрессу.



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США могут ввести санкции против Турции за покупку С-400. С соответствующим запросом к главе Госдепа Майку Помпео 2 декабря обратились сенаторы Линдси Грэм и Крис Ван Холлэн. По их словам, если этого не сделать, это создаст прецедент для других стран, присматривающихся к покупке российского вооружения. Глава международного комитета от партии республиканцев в сенате Джим Риш заявил, что на следующей неделе комитет проведет голосование по санкциям против Турции.



Если защита от внешних угроз требует наличия полного комплекта систем С-400 и дальнейшего их использования, то Турция не намерена жертвовать своей безопасностью из-за возможных санкций США. Об этом "Известиям" заявил член международного комитета турецкого парламента Юнус Эмре.



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- Турция не представляет угрозы для безопасности США. Конечно, мы не можем игнорировать события прошлого, несовместимые с духом союзников, - кубинский ракетный кризис 1962 года, санкции, введенные против Турции после кипрской миротворческой операции, открытая поддержка США курдских вооруженных отрядов в Сирии, - напомнил депутат. - Но мы не можем жертвовать своей собственной безопасностью и обороноспособностью из-за опасений, что Штаты введут санкции. Борьба с терроризмом идет непосредственно у наших границ, из-за нашего географического положения мы буквально находимся в огненном круге. По этой причине мы не можем ставить под угрозу собственную безопасность, преклоняясь перед угрозами США.



Как заявил "Известиям" депутат турецкого парламента Озтюрк Йылмаз, сама идея санкций неправильная, она приведет к еще большему отторжению Вашингтона и Анкары - обладателей двух крупнейших армий НАТО. По его словам, наибольшее возмущение вызывает тот факт, что Турция ничего не нарушила - фактически ее вынудили купить системы С-400, поскольку США не согласились продать Анкаре установки "Пэтриот".



- Нашим американским партнерам следует помнить, что российские комплексы будут использоваться наравне с натовскими вооружениями, которые уже установлены в Турции, однако не будут направлены против стран альянса, - подчеркнул депутат. - Я все же думаю, что в Вашингтоне будут более осмотрительны и не введут ограничения. Но если нынешняя администрация пойдет на этот шаг, ситуация примет резко негативное развитие и последует жесткий ответ.



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Член международного комитета турецкого парламента, заместитель председателя главной оппозиционной силы страны - Народно-республиканской партии - Унал Чевикоз заявил "Известиям", что угроза санкций действительно велика и последствия для экономики Турции могут оказаться плачевными.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 3 декабря заявил: отношения с Россией никогда не были препятствием для Турции и других стран в "осуществлении ими партнерства в других направлениях". При этом он отметил: пока никакой конкретики по дальнейшим поставкам С-400 для Анкары нет. Однако обсуждение военно-технического сотрудничества продолжается.



Между тем негативный санкционный опыт у США и Турции уже есть. В августе 2018 года из-за дела американского пастора Эндрю Брансона - священнослужителя задержали еще в 2016 году по подозрению в связях с запрещенной в республике организацией FETO и проповедником Фетхуллахом Гюленом - Дональд Трамп распорядился ввести санкции против двух турецких министров - юстиции и внутренних дел.



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Анкара отреагировала аналогично - под санкции попали министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен и генпрокурор Джефф Сешнс. Острее всех на меры отреагировала турецкая лира - за сутки валюта упала почти на 20%.



Однако уже в октябре пастора отпустили из-под домашнего ареста, он вернулся в США. Еще через две недели обе страны отменили взаимные ограничения.



Снова к методу "кнута" Вашингтон прибегнул в октябре 2019 года, после того как Турция начала военную операцию "Источник мира" на северо-востоке Сирии. Но меры вновь были адресными - под удар попали турецкие минобороны и минэнерго, главы этих ведомств, а также руководитель генштаба и зампред правящей Партии справедливости и развития Сулейман Сойлу. Помимо этого президент Трамп заявил о срыве торгового соглашения с Турцией на $100 млрд и пригрозил вернуть 50-процентные пошлины на сталь.



Но 23 октября после успешных переговоров вице-президента Майка Пенса и турецкого лидера, в ходе которых Анкара пошла на сворачивание операции, Белый дом объявил о снятии санкций.



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Как пояснил "Известиям" директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев, дальнейшие шаги Вашингтона в отношении Анкары помимо прочего зависят также от решений юбилейного саммита НАТО. Турецкий лидер четко обозначил условия бартера - он согласится поддержать план альянса по защите Прибалтики от "российской угрозы", если союзники признают террористическими курдские формирования "Сил народной самообороны" (СНС), которые турки считают ответвлением Рабочей партии Курдистана (РПК, YPG) - запрещенной в республике.



За неделю до 70-го саммита альянса газета Hurriyet Daily News сообщила, что ряд стран НАТО заблокировал внесенную Турцией резолюцию о признании СНС угрозой нацбезопасности. Как уточняет издание, одной из этих стран были США, установившие с курдами партнерские отношения в борьбе с ИГИЛ (запрещено в РФ).



- В отношениях Штатов и Турции действует принцип fifty-fifty, то есть санкции могут и быть, и не быть. Ранее меры были адресными, но в этот раз сенаторы призывают задействовать механизм CAATSA (о противодействии противникам США). Он подразумевает серьезные ограничения, которые затронут и финансовый сектор, - рассказал эксперт. - Возможно, заявление сенаторов дальше не пойдет, но это показывает нам - какое бы решение ни было принято американской исполнительной властью, оппозиция в сенате будет "стопорить" любое развитие турецко-американских отношений на самых разных уровнях.



По словам востоковеда, в дни юбилейного саммита НАТО Турция оказалась зажатой в тиски на всех фронтах. Помимо возможных санкций, непризнанием СНС террористами у Анкары обострились отношения с ЕС в связи с разделом морского дна в районе Кипра.



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На прошлой неделе Эрдоган принимал у себя премьера правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа. Политики подписали соглашение о военном сотрудничестве, Триполи признал турецкие интересы в Восточном Средиземноморье, в частности право на добычу ресурсов на шельфе Кипра. Против этого еще в июне жестко выступила Греция, поддерживающая тесные связи с Южным Кипром. Ее же сторону занял ЕС и заморозил любые контакты на высшем уровне с Анкарой до решения вопроса.



- Альянс не может выступить в поддержку Турции в этом вопросе из-за позиции Греции. Возможно, турки осознанно выложили на стол обе карты. Мол, раз вы не признаете СНС террористами, то давайте хотя бы по Восточному Средиземноморью договоримся. Хотя еще неясно, что проще, - уточнил эксперт. - Анкара уже сделала шаги, заверила в этом электорат. Скорее Эрдоган пойдет против НАТО, чем против своих избирателей. Особенно учитывая, что в Турции, скорее всего, будут досрочные выборы.



В первый день саммита блока Дональд Трамп заявил, что Анкаре в ближайшее время, возможно, придется закупать самолеты у России или Китая. Первоначальный посыл замечания президента США - что турки могут лишиться американской техники и сильно об этом пожалеют. Однако, по мнению Юрия Мавашева, это также можно рассматривать как своего рода послабление, показательное безразличие и индульгенцию на покупку военной техники у третьих стран. При этом Трамп играет еще и на внутреннюю аудиторию - таким образом он заверил конгресс и сенат, показав, что лишает Турцию выгодного партнерства, с другой стороны, дал Анкаре зеленый свет на покупку самолетов у РФ и КНР. Источник - Известия

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