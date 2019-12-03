"Электронный концлагерь" или "цифровой рай". Китай планирует управлять всем миром с помощью искусственного интеллекта

14:07 04.12.2019 Китай - "электронный концлагерь" или "цифровой рай"

Пекин вводит систему тотального контроля за гражданами, которая может стать моделью для других стран [Часть 1]



ЕВГЕНИЙ ЧЕРНЫХ



Неужели может быть как в фильме "Матрица", где некий искусственный интеллект, суперкомпьютер, имеет прямой доступ к каждому человеку в мире.



Все более популярным становится выражение "искусственный интеллект" (ИИ). Он обещает нам немыслимые блага, включая победу над неизлечимыми ныне смертельными болезнями и вечную жизнь.



БОЛЬШОЙ БРАТ СЛЕДИТ ЗА ТОБОЙ



Но у каждой медали, как известно, есть оборотная сторона. В сконцентрированном виде опасность повсеместного внедрения ИИ выразил израильский футурист Юваль Ной Харари, автор мировых бестселлеров "Sapiens: Краткая история человечества" и "Homo Deus: Краткая история завтрашнего дня": "Раньше даже в СССР режим не мог все время следить за гражданами. Это было практически невозможно. Но сейчас мы достигли той точки, когда сочетание искусственного интеллекта и биотехнологий, биометрические датчики, системы распознавания лиц и голоса впервые в истории позволяют диктаторам следить за всеми своими гражданами. Это может привести к созданию тоталитарных режимов, которые будут намного хуже, чем все, что мы видели в 20 веке. Хуже Сталина и Гитлера".



Харари не одинок в своих тревогах о будущем человечества. Прогрессивная общественность все чаще употребляет фразу "Большой Брат следит за тобой!" Из антиутопии Джорджа Оруэлла "1984", изданной ровно 70 лет назад. Про тоталитарную Океанию, где за каждым жителем круглосуточно надзирают телекамеры. Везде и всюду! Про этот роман наслышаны все. Но мало кто знает, что на Оруэлла повлияла антиутопия "Мы" Евгения Замятина, написанная еще в 1920 году. Однако на родине в полном варианте она вышла лишь в перестройку, поскольку считалась прежде злой карикатурой на коммунизм. Замятин изобразил 32-й век. Общество тотального контроля над личностью, включая интимную жизнь. Имена и фамилии заменены буквами и номерами.



В последнее время идут панические публикации, слухи, что антиутопии Замятина, Оруэлла ускоренно претворяются в жизнь в Китае. Мол, вся страна с населением под полтора миллиарда превращается в электронный концлагерь. И такая участь ждет всю планету.



У нас в стране проблемы взаимосвязи новейших технологий и безопасности в последние годы активно изучает член Совета по внешней и оборонной политике, доктор юридических наук Владимир Овчинский. Он издал ряд книг по этим вопросам, анализировал китайский опыт непосредственно в Поднебесной. Недавно выступал на конференции ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) в Вене, посвященной использованию искусственного интеллекта в полицейской деятельности. Там вопросы электронного контроля и прав человека были в числе приоритетных.



БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ ВИДЯТ ВСЕ!



- Владимир Семенович, что за "электронный концлагерь" спешно строят в Китае?



- Давайте обойдемся без ярлыков. Официально это называется SCS - Система Социального Кредита (доверия). Сейчас в трех десятках крупных городов испытывают ее пилотные варианты. На всю страну Систему распространят к концу 2020 года.



Ядро Системы - социальный рейтинг (он же – рейтинг доверия!) Интегральная оценка поведения человека по критериям доброжелательности и открытости к обществу, следования национальной традиции и приверженности "китайской мечте" - построения социализма с китайской спецификой. В зависимости от своего поведения он может набрать или потерять баллы.



- Звучит, конечно, красиво. В СССР систему ГУЛАГа тоже строили для перековки "врагов народа" в строителей социализма. Понимаю, в 21 веке Пекин обойдется без колючей проволоки, сторожевых псов и охраны на вышках. Но китайцев больше миллиарда! Как можно оценить каждого?



- Пекин впервые в мире решил объединить сведения о своих гражданах на федеральном уровне, из банков, с места работы, учебы, жительства и т.д. Для этого каждому китайцу обычное удостоверение личности заменяют на пожизненный электронный идентификатор. Данные в него могут заносить только власти. В скором времени доступ к интернету, приобретение собственности, машины, получение или съем жилья, поступление на работу и любые другие экономические, социальные и даже бытовые действия в Китае будут возможны только с помощью личного идентификатора с 18-разрядным кодом.



- Его что, в тело вживляют?



- Меньше смотрите голливудские "ужастики"! Никакого вживления. Пока идет тестирование вариантов. В Шанхае, например, идентификатор выглядит как СИМ-карта. Где-то в виде пластиковой карточки.



Кроме официальных стандартных данных, принятых во всем мире: имя, фамилия, дата, место рождения, жительства, семейное положение, в идентификатор заносятся сведения об имуществе, аренде недвижимости, кредитное досье, соблюдение трудовой дисциплины на рабочем месте, участие в благоустройстве, уборке мусора, как ведет себя с соседями, не включает ли по ночам громкую музыку в квартире и масса другой информации из разных источников. Данные судебных органов, сведения из полицейских и иных правоохранительных баз, систем видеонаблюдений. В скором будущем – от "интернета вещей".



- Неужели "умные" чайники, телевизоры, ноутбуки в квартире будут доносить на своих хозяев? Что смотрят, едят, пьют?



- Любой "умный" чайник, пылесос, холодильник через интернет соединен с сервером своей компании. А с него информация поступит, куда надо китайским властям. Я уж не говорю о ноутбуках, мобильниках, уже сегодня снабженных камерами.



Если видеокамера, интернет вещей покажут, что гражданин нарушает нормы порядка, морали и нравственности, его социальный рейтинг понижается. Если зафиксируют благородный поступок, типа, помог бабушке перейти улицу, спас щенка - повышается.



На втором этапе развертывания Системы (2023-2027 гг.) планируется сбор сведений об отношении китайцев к своему здоровью, детям, родителям, другим родственникам, супругам…



- Супружеские измены тоже будут фиксировать?



- Разумеется! За походы "налево" рейтинг снизят.



Таким образом, вскоре китайское руководство сможет получать в режиме онлайн полную картину жизни в Поднебесной, вплоть до отдельной личности и ее постели.



КНУТ И ПРЯНИК



- На Западе SCS сводят к тотальной слежке и оценке поведения рядовых китайцев, - продолжает Владимир Овчинский. - Но это не так. Для руководителей партийно- государственного аппарата разных уровней, владельцев и топ-менеджеров бизнеса наказание строже, чем для простого народа. Это инициатива главы КНР Си Цзиньпина, развернувшего масштабную борьбу с коррупцией. Система охватит и юридические лица - всевозможные бизнескомпании, некоммерческие, управленческие структуры и организации, их руководство.



Чиновники партийно- государственных органов при снижении рейтинга не смогут покупать недвижимость и землю. Члены их семей, включая взрослых детей и разведенных супругов, попадают в "черные списки", ограничивающие возможность приобретать или легально вывозить за рубеж валюту, участвовать в компаниях, эксплуатирующих природные ресурсы, а также биржевых, экспортно-импортных операциях.



Эти руководители и члены их семей лишаются права путешествовать первым и бизнес-классами на высокоскоростных поездах и самолетах, проживать в отелях выше четырех звезд, отдыхать на престижных курортах. Им запрещено посещать любые рестораны, ночные клубы, поля для гольфа, выезжать за границу в отпуск. Для их детей закрываются платные школы и т.п.



Год назад ЦК КПК и Госсовет одобрили опыт наказания руководящих работников с падающим социальным рейтингом, потребовали неукоснительно соблюдать этот принцип на местах, приняли решение с 2020 г. публиковать "черные списки" таких чиновников. Также была поддержана инициатива Шанхая, где абонента, набравшего с мобильного или стационарного телефона номер "штрафника" автоматически предупреждают перед соединением: "человек, которому вы звоните, находится в "черном списке" в системе социального кредита и не вызывает полного доверия".



- Это кнут. А пряники?



- Высокорейтинговых работников партгосаппарата включают в спецпрограммы переподготовки кадров с последующим повышением. Система социальных лифтов в действии! Руководителям и владельцам бизнеса - льготные кредиты, преференции при проведении тендеров на госзакупки, господдержка в импортно-экспортных операциях.



- Что с рядовыми китайцами?



- Пока, повторяю, идет широкомасштабный эксперимент в крупных городах. По официальным сообщениям, только в 2018 году было зафиксировано 14 млн. нарушений гражданами Китая (кроме высокопоставленных чиновников, владельцев и топ-менеджеров бизнесов.) В основном - просрочка кредитов, недостоверная реклама, незаконная уличная торговля, жестокое обращение с членами семьи и родственниками, нарушение правил общежития и т.п. Сегодня 17.5 млн. китайцев из-за пониженного рейтинга не могут купить авиабилеты, 5,5 млн. - билеты на поезд, для 2 млн. граждан ограничены возможности направления детей в лучшие школы, для 0,8 млн. – поступление в высшие учебные заведения. В "черные списки" также попали 4 млн. юридических лиц. Им запрещено участие в госзакупках, аукционах на землю, работа на фондовом рынке, экспортно-импортные операции…



"Пряники" народу за повышенный рейтинг - скидки до 25 процентов на билеты на самолеты и скоростные поезда, подключение интернета с максимальной скоростью (для нарушителей – "медленный" интернет.) Банковские кредиты с процентной ставкой на треть ниже установленной, с компенсацией от государства, преимущества в конкурсах на лучшие рабочие места, бесплатное повышение квалификации и т.д.



Один лишь наглядный пример, как формируется социальный рейтинг в Поднебесной. У нас привычно иметь прописку в одном месте, а жить в другом. По разным обстоятельствам. Если китаец снял жилье в другом районе, городе, поселился у подруги и не уведомил вовремя власти, с него снимут баллы. И прибавят добровольному информатору, известившему власти о нарушителе. Бдительному соседу, приятелю, родственнику.



-Стукачу.



- В Китае так не считают. Гражданин проявил сознательность.



И ОТ КАМЕРЫ НЕ СПРЯТАТЬСЯ, НЕ СКРЫТЬСЯ



- Главный упрек, скорее, обвинение "китайскому электронному концлагерю" - тотальная слежка с помощью видеокамер. Отсюда популярная аналогия с "Большим Братом" Оруэлла!



- В 2015 г. Министерство общественной безопасности КНР начало внедрять в Поднебесной глобальную систему видеораспознавания граждан. И не только по лицу. Сейчас китайская милиция испытывает технологию распознавания людей по походке. Программа разработана, кстати, местной компанией "Watrix". Она идентифицирует человека на расстоянии 50 метров, даже если у него скрыто лицо или он стоит к видеокамере спиной.



В прошлом году западные журналисты провели эксперимент в Харбине, Шанхае, Шеньчжене, как быстро милиция их вычислит на оживленной улице. Тех, кто прожил в Китае не меньше года, опознали за 34 секунды. Кто провел в стране не больше недели – за минуту с небольшим. Причем, не только лица засекли, но идентифицировали по именам, фамилиям, номерам иностранного паспорта, стране постоянного гражданства и основного места пребывания в КНР.



- Фантастика!



- Скорее, результат на троечку. В 2022 году, когда систему видеонаблюдения полностью введут в строй (600 миллионов камер!), человека будут опознавать в течение трех секунд. Из миллиарда с лишним населения Китая плюс иностранные граждане.



ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ



- Эксперты, публицисты действительно сводят всю Систему Социального Кредита к "Большому Брату" Оруэлла, - говорит доктор юридических наук Владимир Овчинский. - Но это поверхностный взгляд. Вопрос уходит вглубь веков, когда видеокамер не было и в помине. В 400 году до н.э. великий реформатор Шан Янприказал народу разделиться на группы по 5–10 семей, чтобы наблюдать друг за другом и нести коллективную ответственность за преступления. Староста регулярно докладывал начальству об отъезде и приезде каждого человека. Система называлась "баоцзя".



За века она вошла в плоть и кровь нации. Специфическая цивилизация, которую "аршином общим не измерить".



- У них и социализм с китайским лицом. Когда мировой соцлагерь во главе с СССР рухнул, Китай был бедной заштатной страной. На наших глазах за три десятка лет он превращается в первую экономику мира!



- Так вот, древняя "баоцзя" и стала в 21 веке ментальной основой Системы Социального Кредита. На Западе по либеральным меркам ее называют "электронным концлагерем".



Возникла она не случайно. Новый председатель КНР Си Цзиньпин в 2013 г. выдвинул концепцию "китайской мечты": национальное возрождение, создание процветающего могущественного государства, народное благоденствие. Для достижения этой Мечты, по его словам, нужны три основных условия:



"1.Обязательно идти по китайскому пути, то есть по пути социализма с китайской спецификой.



2. Необходимо возвышать единство китайского народа, основанное на доверии, китайский дух, сердцевина которого-патриотизм, а также дух эпохи, сердцевина которого - реформы и новаторство.



3. Необходимо объединять силы нации, которые рождаются великой сплоченностью 56 национальностей 1,3 миллиардного населения. Китайская мечта - это мечта всей нации и мечта каждого китайца в отдельности".



В Поднебесной доверие - синоним гармонии между человеком, общиной и государством. Гармония же – высший долг, цель и потребность китайца.



"Для борьбы с острой проблемой недостатка доверия нужно крепко взяться за создание системы оценки надежности, покрывающей все общество, - заявил глава КНР. - Нужно совершенствовать как механизмы поощрения законопослушных и добросовестных граждан, так и механизмы наказания тех, кто нарушает закон и утратил доверие, чтобы человек просто не осмеливался, просто не мог потерять доверие".



Следуя указанию Си Цзиньпина, Госсовет КНР и принял "Программу создания Системы Социального Кредита (доверия) на 2014–2020 годы."



Чтобы все граждане стремились к полноценной, открытой жизни и не имели темных секретов от окружающих.



Эта система становится важнейшим контуром партийно-государственного управления Поднебесной. Но, в отличие от древней "баоцзя", в 90-95 процентах случаев оценивать поступки и проступки человека будут не чиновники, а искусственный интеллект, свободный от предвзятости и односторонности.



Особое внимание к партгосаппарату в этой Системе - тоже не изобретение Си Цзиньпина, а многовековая традиция.



Уже в Древнем Китае появилась методика оценки и ранжирования чиновников, военных разных уровней. Впервые она была зафиксирована около 240 года н.э. в трактате крупного государственного деятеля Лю Шао "Учение о человеческих способностях". С ее помощью Лю Шао надеялся заменить нерадивых чиновников, бездарных военачальников талантливыми, добросовестными людьми. Позже появились так называемые таблицы "небесного мандата". Для их заполнения все претенденты на руководящие должности проходили экзамены, плюс собеседования с опытными администраторами.



Та же система тотального видеоконтроля предназначена в первую очередь для нужд Национальной милиции, служб безопасности. Бороться с преступностью, терроризмом. Недаром испытывать ее начали в 2016 году в Синьцзянь-Уйгурском автономном округе (СУАО), где проживает более 10 млн. мусульман. Первые теракты начались здесь в 90-х, когда местные исламисты стали возвращаться с оружием в руках из Афганистана. Пошли массовые беспорядки, взрывы, убийства чиновников, милиционеров. Правительству пришлось вводить войска. Новая волна пошла в 2008 году, в дни летней Олимпиады в Пекине. Синьцзяньские террористы устроили тогда десятки взрывов. Особенно кровавым выдался 2014 год. Взрывы на рынке в Урумчи унесли 35 жизней, 94 раненых. При нападении на железнодорожный вокзал в Куньмине погибли 29 человек, свыше 130 были ранены. За эти годы произошло несколько терактов с человеческими жертвами на площади Тяньаньмэнь.



-Аналог нашей Красной площади.



-Представляете масштаб террора? В целях борьбы с террористами в Синьцзяне ввели масштабное видеонаблюдение. Система оповещает милицию, если местные жители отклоняются больше, чем на 300 метров, от "безопасных зон" (дом, работа, маршруты между ними, рынок и близлежащие магазины).



В этом случае милиция имеет право остановить человека или допросить его родных. Волна исламистского террора схлынула.



Для Системы же социального кредита, именуемой либералами "электронным концлагерем", милицейские видеокамеры фиксируют и передают мелкую бытовую информацию. Благородные поступки - спасение котят, щенков, перевод стариков через улицу. И негативные - драки, мелкое воровство, нарушение прав уличной торговли, нахождение в общественных местах в пьяном виде и т.п.



Итак, по заявлениям руководства КНР, "Система Социального Доверия – инструмент осуществления китайской мечты, базирующийся на китайских традициях, больших данных и искусственном интеллекте".



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Придут ли Россия и Запад к тотальному электронному контролю над населением, по примеру Китая

Знаменитая антиутопия Оруэлла о Большом Брате, круглосуточно следящем за всеми, уже претворяется в жизнь [Часть 2]



ЕВГЕНИЙ ЧЕРНЫХ



В Москве установлено 177 тысяч камер наблюдения на 12.6 млн. жителей



ОПОЗНАТЬ ЗА ТРИ СЕКУНДЫ!



В первой части член Совета по внешней и оборонной политике, доктор юридических наук Владимир Овчинский рассказал о китайской Системе Социального Кредита (SCS) - тотальном электронном контроле за населением. Пока идет масштабный эксперимент в тридцати крупнейших городах КНР. К концу 2020 года Система охватит всю Поднебесную. Каждый китаец получит персональный электронный идентификатор с 18-разрядным кодом. Кроме официальных стандартных данных, принятых во всем мире: имя, фамилия, дата, место рождения, жительства, семейное положение, в него заносят сведения об имуществе, кредитах, поведении на работе, в быту, семье, включая супружеские измены. И массу другой информации из разных источников. Вскоре китайское руководство сможет получать в режиме онлайн полную картину жизни в стране, вплоть до отдельной личности и ее постели.



А с помощью 600 миллионов видеокамер уже в 2022 году любого китайца вычислят на улице за 3 секунды!



ВСЕВИДЯЩАЯ КАМЕРА



- Владимир Семенович, главный вопрос, который я хотел задать вам, готовясь к беседе – когда в нашей стране власти устроят "электронный концлагерь" по примеру братского Пекина. Теперь понимаю его бессмысленность. В Китае чиновников наказывают строже, чем простых граждан. Отечественные чиновники будут всячески саботировать внедрение системы, аналогичной китайскому социальному кредиту. Иначе прощай их оффшоры, незадекларированные или записанные на родственников, "бывших" жен дома, виллы за рубежом и на родине, прочее имущество, нажитое "непосильным трудом на государевой службе", любовницы… Искусственному интеллекту, который будет составлять рейтинги, взятку не дашь, по телефону не прикажешь "закрыть глаза" на грешки иных господ в высоких креслах. Он четко все покажет.



- Согласен!



- Но остается видеоконтроль! Пока его ощущают в основном водители, получая штрафные квитанции за нарушение правил дорожного движения. Недавно прочитал, что в Москве в рамках программы "Безопасный город" установят 177 тысяч камер. Не простых, а завязанных на систему распознавания лиц в режиме онлайн. Налицо тотальный контроль за москвичами! Система видеонаблюдения в столице России, цитирую, станет крупнейшей в мире после Китая.



- Неправда! Всего 177 тысяч камер на 12.6 млн. жителей Москвы. В оплоте демократии Лондоне, где живет около 9 миллионов, действует уже 560 тысяч камер. Большинство завязаны на алгоритм искусственного интеллекта с системой распознавания лиц. Так что сравнение не в пользу Москвы. Я уж не говорю про Китай с сотнями миллионов камер. Сейчас там успешно тестируют аппаратуру, опознающую людей по походке. Гюльчатай даже не придется открывать личико. Вычислят и так.



- Но у нас эти "умные" камеры устанавливают исключительно для фиксации физиономий участников протестных митингов, утверждает оппозиция.



- В Лондоне, Нью-Йорке, Берлине, Париже - всюду на любых митингах полиция фиксирует каждый шаг. Но главная задача тотального видеоконтроля - профилактика, раскрытие серьезных преступлений, терактов, прочих негативных процессов, поимка сбежавших преступников. Напряженность в мире растет. Поэтому во многих "цивилизованных странах" повышают меры безопасности на всех уровнях, включая системы видеокамер. Мало того. Сейчас в Штатах 250 миллионов человек из 300 стоят на биометрическом контроле. В базу данных вбиты их отпечатки пальцев, радужная оболочка глаз и т.д. По их примеру китайцы, в дополнение к электронному идентификатору, тоже начали сбор биометрической информации.



Так что в плане видеофиксации Россия еще значительно отстает от Европы, Америки. Программа "Безопасный город" - правительственная, рассчитана на всю страну. Москва лишь пилотный проект для России. Есть еще немало проблем с подключением столичных камер к алгоритму искусственного интеллекта, хранилищами информации. Более детально надо регламентировать правовой статус этих камер. Используя мировой опыт. Но уже сегодня в той же Москве в 70 процентах всех раскрытых преступлений использована информация с камер.



Другое дело – китайская Система социального рейтинга. Человек перешел улицу на красный свет, бросил окурок мимо урны, опоздал на работу, просрочил оплату за жилье… Все суммируется, ему не дают кредит в банке, не принимают на работу в госучреждения, крупные фирмы, не продают билет на самолет...



Это серьезные нарушения прав человека. Совершенно неприемлемая для России, Европы, Америки ситуация. Впрочем, у Китая свои традиции. Тысячи лет там следят друг за другом, доносят властям. В конце концов, это внутреннее дело Китая. Чужой монастырь со своим уставом.



ЦИФРОВОЙ ГУЛАГ ОТМЕНЯЕТСЯ



- Оставим за скобками нарушения прав человека, саботаж части чиновников, "путающих свою личную шерсть с государственной". Готова ли сегодня Россия в принципе технически создать так называемый "электронный концлагерь"? Взять под колпак личную, общественную жизнь каждого россиянина?



- За ответом, позвольте, обращусь к докладу "Система контрактов социального доверия Китая в глобальной перспективе" гонконгской "фабрики мысли" ChinaFile. Его составила группа ученых во главе с Джеффри Дингом из Оксфорда. Динг, специализируется на теме развития искусственного интеллекта и других стратегических технологий в Поднебесной. Этот доклад – наиболее объективный по проблемам так называемого "электронного концлагеря".



Россия, пишет Динг, наряду с Соединенными Штатами и Китаем является государством с полным интернет-спектром: собственная поисковая система Яндекс, социальная сеть В Контакте, торговые платформы Авито, Озон. Это позволяет вести сплошной мониторинг и сбор поведенческой информации. Потенциально Россия способна создать отлаженную систему кредитного, социального и даже политического рейтингования граждан.



Однако, по мнению Динга, в ближайшие пять-семь лет это не реально. Дело даже не в пословице "Строгость российских законов компенсируется необязательностью их выполнения". Совершенно неважно, где физически установлены серверные сети и суперкомпьютеры. Главное, где они произведены. Если страна использует зарубежные сервера, суперкомпьютеры и их комплектующие, начиная от ячеек памяти, кончая видеокартами и т.п., она не является суверенной с информационной точки зрения. Получаемые и сохраняемые данные попадают в распоряжение не только владельцев системы, но и производителей компьютеров, телекоммуникационных сетей.



Проблема России в том, что она имеет мощную программную базу, но отсутствует современное производство аппаратуры. Если Москва всерьез примет решение создать национальную рейтинговую систему типа китайской SCS, то совладельцем цифровых досье и рейтингов всех россиян вместе с руководством России неизбежно станут американцы либо китайцы.



- Значит, лет 7-10 Россия еще точно не станет "электронным ГУЛАГом". Про Китай вы все рассказали ранее. А как в дела у третьего "кита" Интернета – Штатов? Оттуда, собственно, и расползлась по планете Всемирная паутина. В США вроде бы всех поголовно взяло под цифровой колпак Агентство национальной безопасности (АНБ), занимающееся радиоэлектронной разведкой.



- Действительно, широко распространено мнение, что Агентство Национальной Безопасности США имеет досье на всех американцев и постоянно пополняет их с помощью систем видеонаблюдения, данных о финансовых транзакциях, подключения к сетям интернет и мобильных провайдеров. Это не соответствует действительности, утверждает в докладе авторитетный специалист по искусственному интеллекту Джеффри Динг, кстати, бывший сотрудник Госдепа США. По его мнению, этот миф в значительной мере создали левые и либеральные СМИ, соцмедиа Штатов.



АНБ на самом деле обладает крупнейшим в мире хранилищем персональных данных и наиболее мощными средствами их пополнения. Однако, в соответствии с американскими законами, Агентство сосредоточено, прежде всего, на иностранцах, а также жителях Америки, имеющих подозрительные контакты. Никаких всеохватывающих миллионов досье на граждан США у АНБ нет.



Но в 2020 г. в Соединенных Штатах запустят федеральную платформу Data Services Hub. Ее начала создавать еще администрация Обамы, занимаясь реформой медицинского обслуживания. Основой Data Services Hub станет электронный идентификатор на каждого американца с набором сведений: фамилия, имя, дата рождения, пол, этническая принадлежность, статус налогоплательщика, номер соцстраховки, адрес постоянного проживания, электронной почты и номер мобильного телефона, по которым с гражданином можно оперативно связаться. Доходы, рассчитанные по налоговой декларации, кредитная история. Предусмотренная законодательством информация о состоянии здоровья, включая беременность, слепоту, инвалидность, наличие тех или иных болезней. По определенным профессиям, прежде всего, связанным с высокими технологиями, внесут сведения, какое учебное заведение человек закончил, где сейчас работает. Data Services Hub будет аккумулировать и хранить у себя всю информацию о лицах, проживающих на территории США.



- Весьма смахивает на китайскую систему. Электронный идентификатор, многочисленные сведения в одном месте…



- Коренное отличие от китайской Системы Социального Кредита – это будет чисто гражданская база данных. Полностью отделенная от баз ФБР, АНБ, полиции штатов. То есть, никакой информации судебных, правоохранительных органов, многочисленных спецслужб. И, конечно же, никаких доносов от соседей, друзей и т.д. Как и составления рейтингов благонадежности, поведения гражданина.



Информацией Data Services Hub смогут пользоваться правительственные организации. А также частный бизнес, имеющий лицензии на получение сведений, связанных с конкретным видом его деятельности.



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Китай планирует управлять всем миром с помощью искусственного интеллекта

К такому выводу приходят международные аналитики [Часть 3]



ЕВГЕНИЙ ЧЕРНЫХ



Презентация чипа с технологией искусственного интеллекта китайской корпорации Алибаба, осень 2019 г.



Член Совета по внешней и оборонной политике, доктор юридических наук Владимир Овчинский рассказал о китайской Системе Социального Кредита (SCS) - тотальном электронном контроле за населением. Пока идет масштабный эксперимент в тридцати крупнейших городах. К концу 2020 года Система охватит всю Поднебесную.



Китайское руководство сможет получать в режиме онлайн полную картину жизни в Поднебесной, вплоть до отдельной личности и ее постели.



А с помощью 600 миллионов видеокамер уже в 2022 году любого китайца вычислят на улице за 3 секунды!



Руководство КНР утверждает: "Система Социального Доверия – это базирующаяся на китайских традициях, больших данных и искусственном интеллекте система формирования гармонии, искренности и доверия, воспитания и развития человека, инструмент осуществления "Великой Китайской мечты" в условиях информатизации и технологического развития страны".



Однако на Западе Систему уже называют "электронным концлагерем". Председатель объединенного разведывательного Комитета Великобритании сэр Саймон Гасс прямо заявил: "SCS - наиболее амбициозный и хорошо подготовленный проект тотального контроля и управления поведением граждан гигантской страны на основе создания государства больших данных".



МОНИТОРИТЬ ПОСТУПКИ



- Владимир Семенович, а зачем властям Китая эта система тотального контроля? Вычислять оппозицию и отправлять на перековку в трудовые лагеря? Не слишком ли накладно для экономики? Есть более дешевые способы борьбы с инакомыслием.



- Это примитивный взгляд, свойственный либералам. Система Социального Кредита имеет несколько задач. Масштабная бескомпромиссная борьба с коррупцией, кумовством в среде чиновников, терроризмом, преступностью, включая уличную. Здесь неангажированному искусственному интеллекту и сотням миллионов видеокамер, как говорится, карты в руки.



Вторая, не менее важная задача – знать настроения в обществе. Обычно в мире власти получают такую информацию из социологических опросов, докладов чиновников с мест, мониторингу печатных СМИ, твитов, постов в соцсетях. Известно, что люди зачастую неискренни в опросах, чиновники приукрашивают действительность и т.д.



Руководство КНР выдвинуло тезис "Данные предпочтительнее слов".



- Библейский принцип "Судите не по словам, но по делам их!"



- Вот именно! Благодаря Системе соцкредита Китай уже сегодня – единственный в мире! - массово мониторит не слова, а поступки, практическое поведение населения. Что позволяет в реальном времени анализировать, прогнозировать настроения общества. При необходимости купировать негативные процессы, конфликты, провоцируемые как внутренними, так и внешними причинами. Тот же Трамп навязывает Поднебесной торгово-экономическую войну.



Перед глазами Пекина и печальный пример могущественного некогда соседа. Советский Союз мгновенно развалился. Китай внимательно изучил опыт СССР. SCS поможет не допустить в Поднебесной такой смуты.



И, конечно же, SCS - эффективная система социального управления, воспитания народа в духе преданности Компартии, строительства социализма с китайским лицом. Власти этого не скрывают. Искусственный интеллект на основе многочисленных данных в электронном идентификаторе оперативно вычислит социальный рейтинг каждого гражданина КНР. Законопослушные, лояльные получают лишние баллы, привилегии. Нарушители норм морали, нравственности теряют баллы, их ждут различные наказания. Согласитесь, это лучше, чем "перековка" в реальных лагерях за колючей проволокой. Короче, эта Система - первый в мире глобальный инструмент обеспечения нужного властям поведения народа на основе принуждения и поощрения.



В целом же SCS соответствует многовековой традиции конфуцианства, только на новом технологическом уровне.



Недаром глава КНР Си Цзиньпин ставит задачу к 2025 г. сделать Поднебесную первой в мире страной, комплексно управляемой на основе больших данных. А к 2030 г. первым на планете полностью цифровым государством. На компьютеризацию важнейших государственных институтов, программ здесь израсходуют 1,5 трлн. долларов. Плюс свыше 150 млрд. - на дальнейшее развитие Искусственного интеллекта.



КИБЕРКОНФУЦИАНСТВО НА МАРШЕ



- Да уж, денег на новые технологии Пекин не жалеет!



- Система социального кредита, названная на Западе "электронным концлагерем" - лишь верхушка гигантского айсберга.



- И что же там, "внизу"?



- Китай – довольно закрытая страна, загадочная. Но кое-какие выводы можно сделать.



В конце октября в Пекине прошел 4-й пленум ЦК КПК. Среди прочих там была поставлена задача "активного участия в глобальном управлении и последовательного внесения вклада в построение сообщества единой судьбы человечества".



- Витиевато!



- Китай - дело тонкое. Ведущий аналитик Международного центра киберполитики Австралийского института стратегической политики Саманта Хоффман, изучив материалы пленума и другие партийные документы, пришла к выводу: Пекин стремится преобразовать не только собственную страну, но и ближайших соседей, затем весь мир по китайским лекалам высокотехнологичного управления на базе традиционных конфуцианских ценностей.



Она даже ввела в оборот термины китайский киберсоциализм, киберконфуцианство. Это первая в мировой истории государственная машина, функционирующая на основе жестких правил (алгоритмов), завязанных на искусственный интеллект. Алгоритм, в отличие от привычных законодательных норм, не предполагает различного толкования, приспособления к ситуации.



- Вспоминается знаменитое правило Муссолини: друзьям – все, врагам – Закон!



- Программа всегда действует жестко, однозначно. Она свободна от коррупции, кумовства, хищений и прочих недостатков государственных структур во все времена и во всем мире.



По мнению Хоффман, для руководства КНР современные высокие технологии ("большие данные", искусственный интеллект, суперкомпьютеры и облачные вычисления, "умные города", интернет вещей, системы сплошного видеонаблюдения и т.п.) являются инструментами создания алгоритмического управления не только Китаем и китайским народом, союзниками и партнерами, но, в перспективе, и всем человечеством. Чтобы обеспечить не просто господство Пекина в мировом информационном пространстве, а превратить всю планету в ресурс для китайского развития.



- Мало ли что нафантазирует единственный аналитик, пусть и авторитетный?



- Саманта Хоффман составляла доклад не в одиночку, а с группой специалистов. Его сейчас широко обсуждают на Западе. Западные разведывательные круги тоже приходят к подобному выводу: вероятной подлинной целью Пекина является не информационно-коммуникационный суверенитет страны и вечное сохранение господства коммунистов в Китае, а переделка всего мира по китайским алгоритмическим лекалам в соответствии с китайской исторической традицией и мировоззрением.



- Переделка всего мира – звучит тревожно.



- Подобные выводы разведслужбы делают, в том числе, из удивительной щедрости Китая, обычно привыкшего выгодно торговать. С 2017 г. Пекин совершенно безвозмездно передал своим союзникам и клиентам по всей планете технологии, отдельные модули Системы Социального Кредита, видеонаблюдения и контроля за гражданами на миллионы юаней и долларов. Например, Никарагуа. Контракты подписаны с Боливией, Эквадором, Танзанией, Мозамбиком, Эритреей. С 2020 г. китайцы подготовят полный пакет документации и технико-экономического обоснования систем социального рейтингования для Казахстана, Монголии, Киргизии. Обязательное условие – обслуживают системы сами китайцы. Фактически началась глобализация китайского наблюдения и контроля за поведением граждан других стран.



Сообщество Пяти глаз (Five Eyes - Единое Киберкомандование Австралии, Канады, Новой Зеландии, Великобритании и США) также отмечает с 2015 г. рост безвозмездных или льготных поставок Пекином программно-аппаратных комплексов для вооруженных сил и разведывательных органов стран-партнеров, конфидентов и друзей Китая. Заменяя западные серверы, компьютеры и прочее электронное оборудование китайским, Поднебесная берет под контроль армии этих стран.



ОБЩАЯ СУДЬБА ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА



- Но китайцы не привыкли воевать.



- Действительно, вся китайская стратегия и тактика, насчитывающая тысячи лет, базируется на предпочтительности косвенной, незаметной и оттого наиболее эффективной власти. Запланированное Пекином в ХХ1 веке алгоритмическое господство в мире, по сути, цифровая реализация знаменитых трактатов Сунь Цзы и других китайских военных мыслителей древности, предлагавших обходной, а не лобовой путь к победе в противоборствах. "Не путь войны, а путь хитрости".



Вот почему глава КНР Си Цзиньпин главной целью развития страны называет "Формирование сообщества общей судьбы для человечества".



- И когда это Сообщество сформируется?



- Полагаю, не очень скоро. Но Китай не спешит. За этой цивилизацией – тысячи лет истории!



- Как избежать Всевидящего Ока Большого китайского брата?



- Вы на каком компьютере будете печатать наше интервью?



- У меня ноутбук Lenovo.



- Понятно. Китайская фирма. При желании в Китае наше интервью смогут прочитать еще до того, как оно появится в "Комсомольской правде". Уже в процессе печатания. Вы буковку на клавиатуре тюкнули – они сразу видят. Вывод напрашивается сам собой. Россия должна разрабатывать и выпускать собственные компьютеры, гаджеты, процессоры, видеокарты, чипы с памятью и т.п. Лишь полностью собственное производство харда, софта гарантирует в современном мире информационный суверенитет, контроль "больших данных".



Надо не пугаться, а пристально изучать концепцию глобального информационного лидерства Китая. Курс на мониторинг и корректирующее управление массовым поведением - вовсе не прерогатива Пекина, а общемировой феномен. Те же процессы в масштабах мегаполисов происходят в США и Великобритании, в Южной Азии и Латинской Америке. Постоянно возрастающая хрупкость мира в сочетании с лавинообразным нарастанием сложности и мощи технологий заставляют органы национальной безопасности и охраны правопорядка разных стран повышать эффективность своей работы. В том числе за счет роста информированности, переноса акцента с расследования на предупреждение правонарушений, эксцессов, волнений и т.п.



Россия, трезво понимая собственные сильные и слабые стороны, преимущества и недостатки, должна найти свой путь к упрочению информационного суверенитета, как это делает дружественный Китай.



А В ЭТО ВРЕМЯ



Пекин ввел обязательное сканирование лиц пользователей смартфонов



С 1 декабря китайцы для подключения новых мобильных сервисов должны просканировать свои лица. Власти утверждают, что это делается для защиты законных прав и интересов граждан в киберпространстве.



Для получения мобильного номера в КНР и прежде требовалось удостоверение личности с фотографией. ( В Москве при желании номер мобильника можно купить за 200 рублей у метро без всяких документов, - Авт.) Теперь фото будут сличать со сканом лица, чтобы точно идентифицировать пользователя. В Поднебесной все пользователи должны присутствовать в Сети под своими настоящими именами. Еще в 2017 году в Китае был принят закон, чтобы интернет-платформы проверяли личность пользователей перед размещением их контента. Новое правило должно усилить эту систему. Источник - КП

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