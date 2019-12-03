КазПолупрез Токаев изумлен. Какую LRT-хрень за 1,5 лярда инвестиций соорудили китайцы в Нур-Султане

14:26 04.12.2019

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о представителях китайской компании, которые занимались строительством LRT в Нур-Султане, в интервью Deutsche Welle в рамках программы "Немцова. Интервью", передает Tengrinews.kz.



"Проект на ближайшую перспективу достаточно спорный, поскольку протяженность дороги - около 22 километров. Сделали слишком большое количество станций - 18, но уже сократили до 11 станций. 1,5 миллиарда инвестиций. Я сравнивал подобные проекты в других странах, наш где-то посередине по стоимости. Мне до сих пор он не нравится. Я поручил правительству еще раз (проанализировать. - Прим.)", - сказал Токаев, отвечая на вопрос журналиста. Президент отметил, что в Китае в курсе о деле LRT в Нур-Султане. Вопрос об LRT на 35-й минуте"Конечно же, они знают. Более того, насколько нам известно, те люди, которые занимались этим проектом с китайской стороны, находятся под расследованием и, по-моему, уже отбывают сроки. Я абсолютно не драматизирую, просто нужно изучить и с точки зрения коррупционной составляющей. Соответствующее агентство в Казахстане ведет расследование по моему поручению"."Что касается финансовых обязательств, то мы практически расплатились, за исключением небольшой суммы. Будем думать, что делать с этим проектом. Он должен служить интересам народа и не быть обременительным для бюджета", - добавил Токаев.Ранее Токаев поручил Антикоррупционной службе активизировать расследование по проекту LRT."Констатируют бегство за границу одних, не замечая других. Это было запланированное бегство, понятно же. В частности, руководители акимата когда-то же принимали решение, их подписи наверняка есть", - добавил Президент.В июле Касым-Жомарт Токаев раскритиковал строительство LRT в Нур-Султане. Он подчеркнул, что вместо создания удобного, понятного, практичного для населения вида транспорта предложен дорогостоящий.Токаев считает, что предложившие строительство LRT в Нур-Султане должны ответить на вопросы контролирующих органов. Позже стало известно, что бывший глава "Астана LRT" объявлен в розыск.Завершить строительство LRT планировали к 31 декабря 2019 года, а запустить проект - летом 2020 года. Стоимость проекта ранее оценивалась в один миллиард 887 миллионов долларов, протяженность должна составить 22,4 километра.