Презентация книги С.Иванова "Блаженные похабы. Культурная история юродства" (Москва, Нон фикшн, 8/12)

15:12 04.12.2019

8 декабря 2019 г. на Ярмарке Non/fictioN (Москва, ул. Ильинка, д. 4, "Гостиный Двор") пройдет презентация новой книги:



14.00 - 15.00



Зона Семинаров №2



Презентация книги Сергея Иванова "Блаженные похабы. Культурная история юродства"

Организатор: АСТ, CORPUS

Василий Блаженный, чье имя носит самый знаменитый храм России, разгуливал голый, буянил на рынках, насылал смерть, а однажды расколол чудотворную икону. Разве такое поведение свойственно святому? Конечно, если он – юродивый. Историк-византинист Сергей Иванов, лауреат премии "Просветитель", в своей книге анализирует юродство с точки зрения истории культуры. Сергей Иванов – известный специалист по культуре Византии, писатель, преподаватель и популяризатор науки. Доктор исторических наук РАН, профессор НИУ ВШЭ и СПбГУ. Автор книг "Византийское миссионерство" (2003), "Блаженные похабы" (2005), "Тысяча лет озарений" (2010, лауреат премии "Просветитель"), "Прогулки по Стамбулу в поисках Константинополя" (2011, 2016).